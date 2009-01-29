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Inno3D, GeForce GTX 285 Overclock modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D, GeForce GTX 285 Overclock modelini kullanıma sunuyor
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Nvidia'nın resmi satışı 15 Ocak itibariyle başlanan GeForce GTX 285 modeli için firmanın iş ortakları hız aşırtmalı modellerini de kullanıma sunmaya başladı. Son olarak Arctic Cooling soğutmalı GTX 260 / 280 modelleriyle gündeme gelen Inno3D, tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen GeForce GTX 285'in saat hızları arttırılmış yeni versiyonu olarak GTX 285 Overclock modelini hazırladı.

Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D'nin yeni modeline 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç veriyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 1024MB GDDR3 belleğe sahip olan kartta 240x paralel işlem birimi bulunuyor. Tasarımı ve çift slot soğutucusu ile Nvidia'nın referans modelini takip eden model, destek veren anakartlarda Triple SLI kurulumuna da olanak tanımakta.

Inno3D'nin fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen GeForce GTX 285 Overclock modelinde grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlemciler 1476MHz'de ve bellekler de 2560MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteği sunan ekran kartı ayrıca PureVideo HD teknolojisiyle HD Videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor ve Nvidia'nın üzerine titrediği CUDA ve PhysX teknolojilerini de destekliyor.

Company of Heroes - Opposing Fronts ve Warmonger oyunlarının hediye edildiği GeForce GTX 285 Overclock modeli için henüz net bir bilgi fiyat bilgisi bulunmuyor.


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drkayzer 10 yıl
oc lu almak hiç mantıklı değil bende yaparım oc
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theboy32 10 yıl
ewet aynen fiyatı önemli oc. war diye pahalıysa hiç ugrasılmaz
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CaReTTa_99 10 yıl
Ekran kartıları da artık performanslarından ziyade dış görüntüleriyle ön plana çıkıyor...
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Hobo. 10 yıl
Kart gerçekten güzel görünüyor. Fakat fiyatı güzel olmadıktan sonra...
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F.@.T.İ.H 10 yıl
gtx285 in fiyatı 350-400 usd aralıgına inmedigi surece pek cazip gelmiyor..
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max975 10 yıl
eğer oc diye pahalı olcaksa hiiç gerek yok
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