Inno3D GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini duyurdu

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Geçtiğimiz günlerde duyurduğu Arctic Cooling soğutmalı ekran kartlarıyla dikkatleri üzerine çeken Inno3D, GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 tabanlı ekran kartlarını duyurdu. Firmanın yeni modelleri Nvidia'nı referans çizgisini koruyor ve standart soğutucu ile birlikte geliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartları yüksek performans meraklılarını hedef alıyor.

Inno3D'nin çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinde 55nm GT200b GPU'sunun çifti yer alıyor. 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartında 480x paralel işlem birimi ve 1792MB GDDR3 bellek yer alıyor. Grafik işlemcileri 576MHz'de çalışan ekran kartının paralel işlem birimleri 1242MHz'de, bellekleri ise 2000MHz'de görev yapıyor ayrıca Quad SLI kurulumuna da olanak tanınıyor.

GeForce GTX 285 modeli ise GeForce GTX 280'in yerini almak üzere hazırlandı. 55nm GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 512-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 belleğe sahip. Nvidia'nın belirlediği standart saat hızlarında çalışan kartın grafik işlemcisi 648MHz'de, paralel işlem birimleri 1476MHz'de ve bellekleri de 2484MHz'de görev yapıyor.

DirectX 10 yeni ekran kartları çift slot soğutucu ile geliyor. CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan kartlar, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyorlar. Nvidia'nın iddiasına göre her iki modelde kendi segmentlerinin en hızlı çözümü durumundalar. Inno3D'nin yeni modellerini önümüzdeki günlerde kullanıma sunması beklenirken fiyatlar açıklanmadı.