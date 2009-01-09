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Inno3D GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini duyurdu
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Geçtiğimiz günlerde duyurduğu Arctic Cooling soğutmalı ekran kartlarıyla dikkatleri üzerine çeken Inno3D, GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 tabanlı ekran kartlarını duyurdu. Firmanın yeni modelleri Nvidia'nı referans çizgisini koruyor ve standart soğutucu ile birlikte geliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartları yüksek performans meraklılarını hedef alıyor.

Inno3D'nin çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinde 55nm GT200b GPU'sunun çifti yer alıyor. 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartında 480x paralel işlem birimi ve 1792MB GDDR3 bellek yer alıyor. Grafik işlemcileri 576MHz'de çalışan ekran kartının paralel işlem birimleri 1242MHz'de, bellekleri ise 2000MHz'de görev yapıyor ayrıca Quad SLI kurulumuna da olanak tanınıyor.

GeForce GTX 285 modeli ise GeForce GTX 280'in yerini almak üzere hazırlandı. 55nm GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 512-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 belleğe sahip. Nvidia'nın belirlediği standart saat hızlarında çalışan kartın grafik işlemcisi 648MHz'de, paralel işlem birimleri 1476MHz'de ve bellekleri de 2484MHz'de görev yapıyor.

DirectX 10 yeni ekran kartları çift slot soğutucu ile geliyor. CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan kartlar, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyorlar. Nvidia'nın iddiasına göre her iki modelde kendi segmentlerinin en hızlı çözümü durumundalar. Inno3D'nin yeni modellerini önümüzdeki günlerde kullanıma sunması beklenirken fiyatlar açıklanmadı.


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ssyolog 10 yıl
ilk kullandığım ekran kartı geldi aklıma ınno 3d tornado mx 4400 :)
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max975 10 yıl
bence bunların satış rakamını fiyatları belirler
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scaner123 10 yıl
bu karta özeL sogutucu yapmamaları biraz zor çünkü iki ayrı kart birleştirilekek yapılmış bir kart ayrıca ortasıda delik :D
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00x men00 10 yıl
giiittttti bizim x2









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drkayzer 10 yıl
aynı kart işte
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Godolphin 10 yıl
İnnonun 3 fanlıları gelir yakında teşekkürler :)
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