Inno3D, GeForce GTX 480 sevkiyatına hazırlanıyor

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Nvidia'nın 26 Mart'ta lanse etmeye hazırlandığı DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için üreticilerin hazırlık çalışmaları da devam ediyor. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D firması da GeForce GTX470 ve GeForce GTX 480 satışı için son hazırlıklarını yapan isimler arasında yer alıyor. Inno3D'nin görselleri gün ışığına çıkan GeForce GTX 480 kutuları, firmanın Fermi satışına başlayacak ilk üreticilerden biri olacağı izlenimini doğuruyor.

Daha önce ortaya çıkan kutu tasarımlarına benzer şekilde, saat hızları gibi merak edilen detaylar yerine 3DVision Surround gibi destek sunulan teknolojilerin yer aldığı kutuların ön yüzünde, dikkat çekici bir detay olarak DirectX 11 ibaresine yer verilmediğini görüyoruz. Hatırlanacağı üzere Nvidia yöneticileri daha önceki açıklamalarında, DirectX 11'in yeni bir ekran kartı almak için tek başına yeterli bir neden olmadığını dile getirmişlerdi.

Ekran kartlarıyla birlikte kutu içeriğine iChill oyuncu faresi eklediği de belirtilen Inno3D, kartların resmi satışı için diğer üreticiler gibi 26 Mart tarihini beklemeye koyulmuş durumda.

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