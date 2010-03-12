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Inno3D, GeForce GTX 480 sevkiyatına hazırlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,1b
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67
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D, GeForce GTX 480 sevkiyatına hazırlanıyor
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Nvidia'nın 26 Mart'ta lanse etmeye hazırlandığı DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için üreticilerin hazırlık çalışmaları da devam ediyor. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D firması da GeForce GTX470 ve GeForce GTX 480 satışı için son hazırlıklarını yapan isimler arasında yer alıyor. Inno3D'nin görselleri gün ışığına çıkan GeForce GTX 480 kutuları, firmanın Fermi satışına başlayacak ilk üreticilerden biri olacağı izlenimini doğuruyor.

Daha önce ortaya çıkan kutu tasarımlarına benzer şekilde, saat hızları gibi merak edilen detaylar yerine 3DVision Surround gibi destek sunulan teknolojilerin yer aldığı kutuların ön yüzünde, dikkat çekici bir detay olarak DirectX 11 ibaresine yer verilmediğini görüyoruz. Hatırlanacağı üzere Nvidia yöneticileri daha önceki açıklamalarında, DirectX 11'in yeni bir ekran kartı almak için tek başına yeterli bir neden olmadığını dile getirmişlerdi.

Ekran kartlarıyla birlikte kutu içeriğine iChill oyuncu faresi eklediği de belirtilen Inno3D, kartların resmi satışı için diğer üreticiler gibi 26 Mart tarihini beklemeye koyulmuş durumda.

Inno3D, GeForce GTX 480 sevkiyatına hazırlanıyor
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Inno3D, GeForce GTX 480 sevkiyatına hazırlanıyor
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veleciraptor 9 yıl
Tarih 15 Mart 2010 ve Fudzilla'da çıkan bir haber: "Fermi kutuları hazır fakat içleri hala boş" Diyecek başka bir şey bulamıyorum yani. Arkadaşın birisi inşallah kutuların içi boş değildir yazmıştı ama ne yazık ki boşmuş :))
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elophidae 9 yıl
Bu kadar net kutuyu çekmişler de içini açıp bir de içten çekmemişler mi. Hadi canım sizde. Yani siz olsanız kutuyu böyle çektikten sonra bi tane de içindekini çekmezmisiniz. Buda mı numara yani Nvidia. Artık her haberden şüphelenir olduk. annihilator nickli arkadaş olmasa Nvidia dan doğru dürüst haber alamayacağız resmen.
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koxp94 9 yıl
ati driver ı nasıl kuramamayı beceriyosunuz anlayamadım
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scutaro 9 yıl
Mesele driver'ı kurmayı becerememek değil sıfırdan Windows'u kurduğun zaman sorun yok zaten. Daha önceki Nvidia sürücülerini kaldırıp driver sweeper ile temizledikten sonra sürücü tam anlamıyla kurulamıyor ve taskbar'da kontrol panel aktif hale gelmiyor, aynı sorunu bende yaşamıştım ama çözmüştüm.
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CoreXXX 9 yıl
kutu kutu kart elimi uzatıp alasım geldi resimlerde canlı baya. hadi bakalım bekliyoruz ateşli fermileri:D
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Tolgá 9 yıl
kartlar sevkiyata başlanmış ama doğru düzgün test yok ortada..
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Statistik 9 yıl
kutu sevkiyatı olmasın?!
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HoLY.oNE 9 yıl
burda bu karttan alacak kişi sayısı kac tanede icinin dolu olup olmadıgını trtısıyorsunuzz..
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Permanent. 9 yıl

HoLY.oNE

burda bu karttan alacak kişi sayısı kac tanede icinin dolu olup olmadıgını trtısıyorsunuzz..


Ben alacağım kısmetse
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armageddon55 9 yıl

HoLY.oNE

burda bu karttan alacak kişi sayısı kac tanede icinin dolu olup olmadıgını trtısıyorsunuzz..


Daha bugün Zotac GTX295' imi sattım ve GTX480 için beklemeye geçtim.
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renklem 9 yıl
İyi haber umarım Ati gpu fiyatları düşer buna takiben sapphire, his gibi üreticiler fiyat düşürürler.
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mamad 9 yıl
Şaka gibi de değil; şaka ötesi...
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phobia 9 yıl
Çok uzattı Nvidia bu defa, umarım beklentileri boş çıkarmaz
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treabacks 9 yıl
Kutular boş galiba kenarları açık gibi duruyor dört kutunun da...
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happysword 9 yıl
milleti o kadar beklettiler ama dx 11 ibaresi görülmüyor eğer dx 11 yoksa bu kartlarda harbi nvdia dükkanı kapatsın gitsin.
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feyyazbugan 9 yıl
bune be sanki frikik vermeyen ünlüler gibi gizliyolar biyerlerini
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