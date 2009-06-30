Inno3D iChiLL serisi Nvidia ION tabanlı anakartını duyurdu

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Inno3D, ilk defa Computex 2009 fuarında gösterdiği ION tabanlı yeni mini-ITX anakartını yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. Firmanın yüksek performans ekran kartlarını konumlandırdığı iChiLL serisi altında hazırlanan anakartın her ikisi de 1.6GHz'de çalışan ancak bir tek çekirdekli diğeri ise çift çekirdekli Atom işlemcisi kullanan iki farklı varyasyonu bulunuyor. Çift DIMM slotuna ile 800MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunan anakartın entegre grafik performansıyla öne çıkması bekleniyor.

Nvidia'nın 450MHz'de çalışan GeForce 9400M (16x paralel işlem birimi) entegre grafik işlem birimiyle gelen anakart bu sayede hem DirectX 10 desteği sunuyor hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakart üzerinde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleri bulunuyor. Diğer özellikleri arasında eSATA, 3x SATA-II, 6 kanal ses ve Gigabit ethernet gibi detayların yer aldığı anakartın kutu içeriğinde düşük profilli fan ve 90 Watt'lık güç kaynağı da bulunuyor.

Çoklu ortam odaklı nettop sistemleri hedef alan mini-ITX anakartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.