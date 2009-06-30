Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Inno3D iChiLL serisi Nvidia ION tabanlı anakartını duyurdu

9 yıl
4,6b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Inno3D iChiLL serisi Nvidia ION tabanlı anakartını duyurdu
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Inno3D, ilk defa Computex 2009 fuarında gösterdiği ION tabanlı yeni mini-ITX anakartını yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. Firmanın yüksek performans ekran kartlarını konumlandırdığı iChiLL serisi altında hazırlanan anakartın her ikisi de 1.6GHz'de çalışan ancak bir tek çekirdekli diğeri ise çift çekirdekli Atom işlemcisi kullanan iki farklı varyasyonu bulunuyor. Çift DIMM slotuna ile 800MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunan anakartın entegre grafik performansıyla öne çıkması bekleniyor.

Nvidia'nın 450MHz'de çalışan GeForce 9400M (16x paralel işlem birimi) entegre grafik işlem birimiyle gelen anakart bu sayede hem DirectX 10 desteği sunuyor hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakart üzerinde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleri bulunuyor. Diğer özellikleri arasında eSATA, 3x SATA-II, 6 kanal ses ve Gigabit ethernet gibi detayların yer aldığı anakartın kutu içeriğinde düşük profilli fan ve 90 Watt'lık güç kaynağı da bulunuyor.

Çoklu ortam odaklı nettop sistemleri hedef alan mini-ITX anakartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yekoo 9 yıl
ion çıktıktan sonra nettoplarda nerdeyse masa sütü oldular heleik hala daha p4-celeron sistemleri kullananlar( hatta p3 ..) olduğunu düşünürsek çift çekirdek atom ve 9400 grafik ile baya iddialı bi sistem olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl

paylaşım için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Cinebonus ile 3D sinema üzerine röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim