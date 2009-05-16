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Inno3D özel tasarımlı GeForce 9800GT iChiLL modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D özel tasarımlı GeForce 9800GT iChiLL modelini tanıttı
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Inno3D özel tasarımlı yeni bir ekran kartını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Son dönemde hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarıyla dikkat atırçekmeyi başaran firma, GeForce 9800GT'yi masaya yatırarak özel tasarımlı yeni bir versiyonunu hazırladı. Firmanın segmentlerinde yüksek performans vaat eden hemen her modelinde olduğu gibi iChiLL serisi dahilinde hazırladığı yeni model özellikle soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç alan ekran kartı, 112x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartının grafik işlem birimi 670MHz'de, 0.8ns erişim süresine sahip olduğu belirtilen bellekleri ise 2200MHz'de görev yapıyor. CUDA ve PhysX desteği de sunan kart belirttiğimiz gibi soğutucusu ile öne çıkıyor.

DHT (Direct Heatpipe Touch) teknolojisini temel alan yani ısı boruları doğrudan GPU ile temas kuran FreezerX soğutucusu ile standart soğutuculu GeForce 9800GT modellerine göre daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen Inno3D iChill GeForce 9800GT, destek veren anakartlarda SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video oynatma yeteneğine de sahip olan kartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Inno3D özel tasarımlı GeForce 9800GT iChiLL modelini tanıttı
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Inno3D özel tasarımlı GeForce 9800GT iChiLL modelini tanıttı
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yc#1 10 yıl
Böyle giderse G92 40nm üretim sürecinden de nasibini alacak.
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avanak_abdi 10 yıl
neler çıktı hala 9800 çıkarıyolar :D
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fnarsil 10 yıl
ati nvidiayı yeni geçiyor olabilir.
geçemese nvidianında baska kart cıkaracagı yokmus galıba...
elde mı kaldı nedır habire g92 gpu kullanılan kart cıkıyor pıyasaya
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fatihcanery 10 yıl
9800 serisinde nvdia iyi kazanmış anlaşılan..
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cihangir151 10 yıl
demedimmi üç gün önce tursusu cıktı kurutulumuşu yoldaymış die ahanda oda geldi...
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jay jay justified 10 yıl
İsim hoş :) iChiLL. Gerisi boş.
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husNUKE 10 yıl
bu gidişle dx15 çıkacak nvidia hala 9800 serisini satmaya devam edecek.
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hasanmustafa06 10 yıl
başka bir kart da çıkarabilirdi
9800 ler standartlaşmaya başlaycak
nerdeyse daha üst seviye beklıyoruz :)
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siyah845 10 yıl
bu kartlara ne gerek var arkadas bos bır kart daha
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xtreme55 10 yıl
Ne bereketli G92'ymiş arkadaş..
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razorc 10 yıl
belleklerin 0,8ns olması iyi ama bence de bu model için geç kalınmış bi kart...
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TELESCOPE 10 yıl
fiyatınıda ayarlarlar heralde artık
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ariftanis 10 yıl
GEÇ OLMADİMİ???????????????????????????????????????????
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