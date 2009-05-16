Inno3D özel tasarımlı GeForce 9800GT iChiLL modelini tanıttı

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Inno3D özel tasarımlı yeni bir ekran kartını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Son dönemde hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarıyla dikkat atırçekmeyi başaran firma, GeForce 9800GT'yi masaya yatırarak özel tasarımlı yeni bir versiyonunu hazırladı. Firmanın segmentlerinde yüksek performans vaat eden hemen her modelinde olduğu gibi iChiLL serisi dahilinde hazırladığı yeni model özellikle soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç alan ekran kartı, 112x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartının grafik işlem birimi 670MHz'de, 0.8ns erişim süresine sahip olduğu belirtilen bellekleri ise 2200MHz'de görev yapıyor. CUDA ve PhysX desteği de sunan kart belirttiğimiz gibi soğutucusu ile öne çıkıyor.

DHT (Direct Heatpipe Touch) teknolojisini temel alan yani ısı boruları doğrudan GPU ile temas kuran FreezerX soğutucusu ile standart soğutuculu GeForce 9800GT modellerine göre daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen Inno3D iChill GeForce 9800GT, destek veren anakartlarda SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video oynatma yeteneğine de sahip olan kartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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