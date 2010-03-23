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Inno3D su soğutmalı GeForce GTX 470/480 modellerini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D su soğutmalı GeForce GTX 470/480 modellerini hazırlıyor
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Resmi lansmanı Cuma günü yapılacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için ekran kartı üreticilerinin özel tasarımlı model çalışmaları da devam ediyor. Aralarında Zotac gibi isimlerin yer aldığı kimi üreticiler, referans tasarımı baz alan ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı modelleri kullanıma sunmayı planlarken ilerleyen haftalarda tasarımıyla farklılaşan kartların da satışa sunulması bekleniyor.

Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D'nin, Fermi tabanlı yeni nesil Nvidia kartları için su soğutmalı çözümleri üzerinde çalışmaya başladığı bildiriliyor. Kartlara ait detaylar henüz gün ışığına çıkmış olmasa bile kullanılacak su soğutma bloğu detaylandı. 164mm x 104mm x 19.6mm boyutlarında ve 912 gram ağırlığında olan blok, C1100 Bakır yapılı tabana sahip.

SLI uyumluluğuna da sahip olan yeni su soğutma bloğunun GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin hız aşırtma başarımına sağlayacağı katkı şimdiden merak edilmeye başlandı bile. Inno3D'nin su soğutmalı çözümlerini ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunacağı henüz bilinmese de de su soğutmalı GeForce GTX 480'nin fiyat anlamında sınıfının en pahalılarından biri olacak gibi görünüyor.

Inno3D su soğutmalı GeForce GTX 470/480 modellerini hazırlıyor
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Momo-Oz 9 yıl
daa ortada fol yok yumurta yok , bunların yaptığı milletin ağzını sulandırmak , başka biş deil
ekmek bulamıyosanız pasta yeyin
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aydogdu1453 9 yıl
Valla cpu'lardan sonra sıra gpu'lara geldi.Eger fermiyi sabit 45 - 55 derece arasında tutabilirse o.c.'da iyi sonuçlar alınabilir.Ama fiyata abartılı şekilde bu işlem yansıtılacaktır.
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WinteR 9 yıl
Liqid nitrojen standart olcak kartta :)
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Xtremee 9 yıl
Güzel gözüküyor
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hellteam 9 yıl
Evet bu beklenen haberlerden güzel gözüküyo, ağırmışta ama önemli olan işlevi yerine getirmesi
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