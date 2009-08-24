Inno3D'nin su soğutmalı GeForce GTX 295 iChiLL Black Edition modeli fiyatlandı

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı su soğutmalı yeni ekran kartı GeForce GTX 295 iChiLL Black Edition fiyatlandı. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan 1792MB GDDR3 bellek kapasitesi ile donatılan yeni model, 2x 240 paralel işlem birimine ve 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Grafik işlem birimi 620MHz'de, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapan DirectX 10 destekli yeni model aynı zamanda destek veren anakartlarda Quad SLI kurulumuna da olanak tanıyabiliyor.

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Sahip olduğu özel su soğutma bloğu ile kaslı bir görünüme sahip olan ve standart soğutmalı GeForce GTX 295 modellerine kıyasla hem daha sessiz hem de daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartının hız aşırtma konusunda da iddialı olması bekleniyor. PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen aynı zamanda GPGPU uygulamaları için CUDA ve oyunlar için de PhysX desteğine sahip olan Inno3D GeForce GTX 295 iChiLL Black Edition modelinin 730$'lık etiket fiyatıyla satışa sunulacağı belirtilirken Quad SLI yapmak isteyenlerinse 1460$ gözden çıkarması gerekecek.

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