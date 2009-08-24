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Inno3D'nin su soğutmalı GeForce GTX 295 iChiLL Black Edition modeli fiyatlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,3b
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9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D'nin su soğutmalı GeForce GTX 295 iChiLL Black Edition modeli fiyatlandı
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı su soğutmalı yeni ekran kartı GeForce GTX 295 iChiLL Black Edition fiyatlandı. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan 1792MB GDDR3 bellek kapasitesi ile donatılan yeni model, 2x 240 paralel işlem birimine ve 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Grafik işlem birimi 620MHz'de, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapan DirectX 10 destekli yeni model aynı zamanda destek veren anakartlarda Quad SLI kurulumuna da olanak tanıyabiliyor.

Inno3D'nin su soğutmalı GeForce GTX 295 iChiLL Black Edition modeli fiyatlandı
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Sahip olduğu özel su soğutma bloğu ile kaslı bir görünüme sahip olan ve standart soğutmalı GeForce GTX 295 modellerine kıyasla hem daha sessiz hem de daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartının hız aşırtma konusunda da iddialı olması bekleniyor. PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen aynı zamanda GPGPU uygulamaları için CUDA ve oyunlar için de PhysX desteğine sahip olan Inno3D GeForce GTX 295 iChiLL Black Edition modelinin 730$'lık etiket fiyatıyla satışa sunulacağı belirtilirken Quad SLI yapmak isteyenlerinse 1460$ gözden çıkarması gerekecek.

Inno3D'nin su soğutmalı GeForce GTX 295 iChiLL Black Edition modeli fiyatlandı
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c34 10 yıl
pahalı ama uçak gibi maşallah :D
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winnerS 10 yıl
Bu kartların fiyatları çok geç düşüyo ya :( f/p olarak kötü ama performans/sıcaklık olarak on numara kart ;)
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otomania 10 yıl
Gerçekten su soğutma güzel düşünülmüş, hele ki OC için çok daha üst sınırları olan bir kart, ancak fiyat korkutucu seviyeden Türliye'ye giriş yapacağı için kartın güzelliğinin önüne etiketi geliyo
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sp@wn 10 yıl
Fiyatı iyiymiş. Bir de Türkiye fiyatını öğrensek
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K.Kahriman 10 yıl
bir ay sonra bu kartlar aklımızda güzel anılar olarak kalacacak ne satarlarsa kardır
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