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Intel bazı Xeon işlemcileriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel bazı Xeon işlemcileriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor
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Masaüstü bilgisayarlar için hazırlanan çift ve dört çekirdekli 13 işlemcisi için EOL programını başlatmaya hazırlanan Intel, benzer bir hazırlığı sunucu ve iş istasyonları için geliştirdiği Xeon işlemci ailesi için de yapıyor. Firma 65nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği çift çekirdekli (Woodcrest) ve dört çekirdekli (Clovertown) serisi bazı Xeon işlemcilerini saha dışına almayı planlıyor.

Bahsi geçen modeller şu şekilde;

Çift Çekirdek (Dual Core): 1.86 GHz Xeon 5120, 2.66 GHz 5150, 2.33 GHz LV 5148, 1.60 GHz 5110, 2.0 GHz 5130, 2.33 GHz 5140 ve 3.0 GHz 5160.

Dört Çekirdek (Quad Core): 1.86 GHz E5320, 1.86 GHz L5320, 3.0 GHz X5365, 2.66 GHz X5355, 1.60 GHz E5310, 2.33 GHz E5345, 2.0 GHz E5335 ve 2.0 GHz L5335.

Bahsi geçen işlemciler için 23 Nisan 2009 tarihine kadar sipariş almaya devam edecek olan Intel, 23 Temmuz'a kadar satışlarına devam edecek. Bilindiği üzere firma sunucu platformunda Nehalem-EP serisi yeni nesil işlemcileri devreye sokmaya hazırlanıyor.


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max975 11 yıl
normal birşey eee yenilere yer açıyor
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Z-DGİ 11 yıl
Stokları eriticek.


Haber için teşekkürler.
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