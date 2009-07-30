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Intel iddiaları yalanladı; Pine Trail platformu yıl sona ermeden lanse edilecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel iddiaları yalanladı; Pine Trail platformu yıl sona ermeden lanse edilecek
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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5/Core i7 işlemcilerini Eylül ayında duyurmaya hazırlanan Intel, uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ve son çeyrekte duyurmayı planladığı yeni nesil Atom platformuyla ilgili olarak ortaya atılan iddiaları yalanladı. Pine Trail kod adıyla bilinen yeni nesil Atom platformunun, firmanın daha önceki haberlerimizde de yer verdiğimiz güncel yol haritasına göre yılın son çeyreğinde lanse edilmesi bekleniyor. Ancak son günlerde Intel'in Core i5/Core i7 işlemcilerine daha fazla ağırlık verebilmek adına Pine Trail platformunun lansmanını gelecek yıla ertelediği konuşuluyordu. Intel'in Mobil Platformlardan sorumlu üst yöneticisi Mooly Eden yaptığı açıklamasında herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını ve Pine Trail platformunun 2009 içerisinde lanse edileceğini belirtti.

İkinci jenerasyon netbook'lara güç verecek olan Pine Trail platformu kapsamında Pineview kod adını taşıyan yeni nesil Atom işlemciler kullanılacak. Hem entegre bellek kontrolcüsüne hem de entegre grafik birimine sahip olacak yeni nesil Atom işlemcilerin pazara giriş yapacak ilk modelinin 1.66GHz'de çalışan Atom N450 olması bekleniyor. Kod adı Tiger Point-M olan NM10 Express I/O yongası ile birlikte kullanılacak olan yeni nesil Atom işlemcilerin güç verdiği Pine Trail platformunun Eylül ayında düzenlenecek Intel Geliştiriciler Forumu'nda gün ışığına çıkması ve takip eden süreçte lanse edilmesi bekleniyor.


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