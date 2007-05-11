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Intel IDE'den sonra PS/2 desteğini de kaldırdı

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
10,7b
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52
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel IDE'den sonra PS/2 desteğini de kaldırdı
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Özellikle fare (mouse) bağlantısı için kullanılan PS/2 bağlantısı tarihin tozlu raflarına kaldırılmak üzere. Firmanın hazırladığı kod adı Bearlake olan yeni yonga seti ailesi malesef artık PS/2 desteğine sahip olmayacak. Bu noktada Intel topu anakart üreticilerin atmış durumda. Zira başlta Gigabyte olmak üzere bazı üreticiler P35 yonga setli anakartlarında PS/2 desteğini bir süre daha devam ettierecek gibiler. Intel'in P35 yonga setli kendi anakartı ise P35 yonga setinin lansmanını takiben piyasaya girmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Intel Crossfire lisansına sahip olmasına rağmen P35 yonga setinde 1 adet PCIe slotu kullanmayı tercih etmiş. Yine 3 adet PCIe X1 slotunun yer aldığı anakart üzerinde ayrıca 3 adet te PCI slotu bulunuyor. 6 adet SATA konnektörünün bulunduğu anakart üzerinde 1 adet te floppy konnektörü bulunuyor. IDE tarafında ise malesef bir destek söz konusu değil. Bilindiği gibi gibi 965 yonga setinde de Intel IDE desteğini sonlandırmış birçok firma 3. parti yongalar ile IDE desteğini kullanıcılarına sunmuşlardı. Intel'in yeni P35 temelli anakart hakkında henüz çok net bilgiler bulunmuyor ama açıkçası süpriz bir özelliği olması da beklenmiyor. 975BX modelinde kullanılan pasif soğutmaya benzer bir çözümün kullanıldığı her Intel anakartında olduğu gibi özellikle yüksek stabilite ve kararlılık odaklı olarak geliştirilmiş. Editorün Notu: Intel'in P35 yonga setini kullanan yeni anakart hakkında şu an için çok detaylı bilgiler bulunmuyor ama Intel'in yeni nesil anakartları ile artık hız aşırtma ve yüksek performans konusunda da iddialı olmak istiyor. Bu konuda Intel'in Core 2 işlemciler için geliştirdiği Bad AXE serisi anakartların başarısı da ortada. Hatırlanacağı üzere 975X Bad Axe hız aşırtma tarafında Conroe işlemciler için 500FSB'yi gören ilk anakartlardan biriydi. Detaylar geldikçe bildireceğiz.
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DoubleDragon 1 yıl
Floppy ve IDE portu tamamen ne zaman kaldırıldı bilmiyorum ama artık yeni anakartlarda görmüyorum. Fakat bunca zaman geçmesine rağmen PS/2 bir şekilde devam ediyor.
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Towarscke 12 yıl
Adamlar ps/2 gibi seri ve lpt bağlantıları da kaldırmışlar.
.. sadece ps/2 değil yani.. bu aşamada ata100 ve 133 desteğini de kaldırdıklarını göz önünde bulundurur isek,
overclock edilemeyen 32mhz'den 133mhz'e kadar olan bütün portları anakartın üzerinden temizliyorlar.. [>:]böylece anakartta düşük hızda çalışan port olmadığı için varolan portlar arasındaki senkronizasyonu sağlamak kolay olacaktır. hazırda şu anda kullanılan portlarla northbridge görevlerinin daha ağırlaştığını da unutmamak gerek. [>:]

sonuç olarak: akıllıca bir adım... ama tamamen kullanışsız bir adım. açılışta "del" tuşu ile bios açmak ve görmek mümkün olmayacak.. mümkün olmasını sağlamak için, usb klavyeleri ve bunun gibi usb elektronikleri biostan önce başka bir birim kullanarak yüklemek zorunda kalacaklar.

genel toplam, performanslı ama yavaş bir boot-up....


Anaximander Towarscke
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Quake58 12 yıl
bence çok iyi olmuş , ofiste bir günde pin kırılmasından 3 klavyeyi çöpe atmıştık.
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essert 12 yıl
Yıllardır flopy kullanmıyorum ve disketlerden nefret ediyorum eski bir amigacı olarak :)
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ExECaLiBuR 12 yıl
yanlış yapmışlar,
sanki ne zararı varki dursun yerinde. hayret bişi yaw. herneyse bi bildikleri vardır. görürüz bakalım ileride.
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Rodion Raskolnikov 12 yıl
hey gidi günler hey ps2 ninde ömrü yavaş yavaş doluyor.
bizde artık yaşlanıyormuyuz ne.
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D-Assault 12 yıl
Peki yeni ankartlar benim güzel faremi destekleyecek mi?


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Hirotaro 12 yıl
önce floppy'i kaldırsın
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killnOd 12 yıl
Kesinlikle once floppy i kaldirmalilar sonrada ps2 leri kaldirirlar en son dokunulmasi gereken ise kesinlikle IDE lerdir.Ama intel isi tersten yapiyor ki ide ve ps2 bulunmayan bir bordda floppy bulunmasi tam bir sacmalik bence.Yeni bordlar sata2 ve usb lerle dolu olacak demekki.
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MoDuR 12 yıl

Orjinalden alıntı: Hirotaro

önce floppy'i kaldırsın



Kesinlikle katılıyorum ama o kadar menem bir olay ki,bir süre önce xp kurarken sata-raid oluşturmak için mecburen kullandım.Sene 2007 mahkumiyete devam...
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