Intel IDE'den sonra PS/2 desteğini de kaldırdı

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Özellikle fare (mouse) bağlantısı için kullanılan PS/2 bağlantısı tarihin tozlu raflarına kaldırılmak üzere. Firmanın hazırladığı kod adı Bearlake olan yeni yonga seti ailesi malesef artık PS/2 desteğine sahip olmayacak. Bu noktada Intel topu anakart üreticilerin atmış durumda. Zira başlta Gigabyte olmak üzere bazı üreticiler P35 yonga setli anakartlarında PS/2 desteğini bir süre daha devam ettierecek gibiler. Intel'in P35 yonga setli kendi anakartı ise P35 yonga setinin lansmanını takiben piyasaya girmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Intel Crossfire lisansına sahip olmasına rağmen P35 yonga setinde 1 adet PCIe slotu kullanmayı tercih etmiş. Yine 3 adet PCIe X1 slotunun yer aldığı anakart üzerinde ayrıca 3 adet te PCI slotu bulunuyor. 6 adet SATA konnektörünün bulunduğu anakart üzerinde 1 adet te floppy konnektörü bulunuyor. IDE tarafında ise malesef bir destek söz konusu değil. Bilindiği gibi gibi 965 yonga setinde de Intel IDE desteğini sonlandırmış birçok firma 3. parti yongalar ile IDE desteğini kullanıcılarına sunmuşlardı. Intel'in yeni P35 temelli anakart hakkında henüz çok net bilgiler bulunmuyor ama açıkçası süpriz bir özelliği olması da beklenmiyor. 975BX modelinde kullanılan pasif soğutmaya benzer bir çözümün kullanıldığı her Intel anakartında olduğu gibi özellikle yüksek stabilite ve kararlılık odaklı olarak geliştirilmiş.Intel'in P35 yonga setini kullanan yeni anakart hakkında şu an için çok detaylı bilgiler bulunmuyor ama Intel'in yeni nesil anakartları ile artık hız aşırtma ve yüksek performans konusunda da iddialı olmak istiyor. Bu konuda Intel'in Core 2 işlemciler için geliştirdiği Bad AXE serisi anakartların başarısı da ortada. Hatırlanacağı üzere 975X Bad Axe hız aşırtma tarafında Conroe işlemciler için 500FSB'yi gören ilk anakartlardan biriydi. Detaylar geldikçe bildireceğiz.