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    Intel'in yeni ekran kartını kullandık | AMD ve Nvidia'ya rakip oluyor

    26
    2 hf.
    21,1b
    2
    Ekran Kartı
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Intel 20 yıl sonra harici ekran kartı pazarına geri dönüyor. Şirketin kullanıma sunduğu ilk model, ultra ince dizüstü bilgisayarlar için çıkan Iris Xe Max oldu, biz de Türkiye'de ilk defa kullandık.
    Intel harici ekran kartı pazarına geri dönüyor. Başta AMD olmak üzere sektörden transfer ettiği deneyimli mühendislerle birkaç yıldır hazırlık yapan şirket, 90'ların sonundan bu yana ilk defa harici ekran kartı sunmaya başladı. Şirketin çıkardığı ilk model, ultra ince dizüstü bilgisayarlar için çıkan Iris Xe Max oldu. Xe mimarisini kullanan kartı ülkemizde ilk kez kullandı ve ilk izlenimleri, detaylarını bu videoda anlattık. Intel gelecek yıl orta-üst seviye için yüksek performanslı ekran kartları da sunacak. Bu plan çerçevesinde meceranın ilk adımı olan Iris Xe Max'e gelin yakından bakalım. 


    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    6s 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen classf2re
    Başarısız olsun da, Amd tarafında şöyle bir 2-3 nesil daha yerinde sayan mobil entegre gpular ve apular görelim değil mi? 3-4 nesildir adamlar aynı gpu'yu ittiriyorlar.
    Başarısız olsun da, Amd tarafında şöyle bir 2-3 nesil daha yerinde sayan mobil entegre gpular ve apular görelim değil mi? 3-4 nesildir adamlar aynı gpu'yu ittir...
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    1 Yanıt Yanıtla +39
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    imfatalty (cenk sayal) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    En azından dünyada iyi olduğumuz bir konu var. Teknoloji editörümüz rakiplerine kök söktürüyor :) Helal başkan süper inceleme... O sli tarzı şey ile perf. artışı teoride mümkün.
    En azından dünyada iyi olduğumuz bir konu var. Teknoloji editörümüz rakiplerine kök söktürüyor :) Helal başkan süper inceleme... O sli tarzı şey ile perf. artış...
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    Yanıtla +32
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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah başarısız olur. Intelin dahili saçmalığı yetmediği gibi bir de harici saçmalığını çekemem. Firmalara para yedirip kendi ürünlerine mahkum etmekten başka işi yok. Doğru düzgün AMD li laptop bulamıyoruz.
    İnşallah başarısız olur. Intelin dahili saçmalığı yetmediği gibi bir de harici saçmalığını çekemem. Firmalara para yedirip kendi ürünlerine mahkum etmekten başk...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetkep (ahmet kepenekli) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    On yıl önce Larrabee adında ekran kartı işine giriyorlardı ve son anda vazgeçmiştiler. On yıl sonra tekrar gireceklerini hiç sanmazdim. Eskisi kadar Laptopta satılmıyor oyun da çıkmıyor. Bu işin kaymağını nvidia ve ati yedi.
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    pars.42 (M.Sami ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "EKRAN KARTI YOK" nerdeyse en az son 10 yıldır hiçbir laptop'ta ekran kartı kullanılmıyor.grafik işlemci: ya anakarta entegre yada işlemciye entegre oluyor.ya kendi belleğini yada sistem belleğini kullanıyor.yani yeni laptoplarda "EKRAN KARTI YOK" bıktım bu laptop ekran kartı muhabbetinden.
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    Marshall-Bruce 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Umarım başarılı olur. Rekabet bize yarayacak, hem fiyat konusunda hem de bir alternatifimiz daha olacak.
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    kuafortr 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerli ve milli GPU istiyoruz ... Yallah bismillah
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rekabet güzel olur fiyatlara yansır bu durum
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    Muguroz 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    CPU ve GPU performans karsilastirmalarini internetteki listelerden takip ediyorum. En begendigim ve güvendigim site notebookcheck.net
    Fakat orada Vega 6 (355. sira*) veya Vega 8 (292. sira*) grafik kartlarina baktigimda hep cok asagilarda gözüküyorlar. Acaba bu benchmark güvenilir degil mi yoksa bu durumun bi aciklamasi var mi?

    Herhangi Laptop vesaire alacak oldugumda, incelemeler icin gittim tek adres. Cok detayli ve profesyonel incelemeler yapiliyor. Siteye olan güvenimin sebebi bu.

    *kaynak: https://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html
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    ReaLGz 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyi iyi rekabet olur. Apple'da masaüstü işlemcileri üretip harici satsa da orada da 3lü rekabet başlasa keşke.
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    Lonestalker 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    valla rekabet güzeldir diyorum hep evet firmalar rekabet ediyorlar da :D

    dolar euro ile de rekabet edecek bir şey olmadıkça...
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Notebook piyasasını bırakmamak için istesek de istemesek de yapacaklar.Zaten amd notebooklara vegayı ittiriyor sürekli.Amd nvidia'ya karşı bir 3.alternatif Gpu üreticisi olması işimize yarar.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    amd rdna2 kullanması verim alabilmesi için yüksek bellek bant genişliği gerekiyor.yanı pciex4 ve ddr5i bekliyor.
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