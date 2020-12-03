Intel'in yeni ekran kartını kullandık | AMD ve Nvidia'ya rakip oluyor

Intel 20 yıl sonra harici ekran kartı pazarına geri dönüyor. Şirketin kullanıma sunduğu ilk model, ultra ince dizüstü bilgisayarlar için çıkan Iris Xe Max oldu, biz de Türkiye'de ilk defa kullandık.

Intel harici ekran kartı pazarına geri dönüyor. Başta AMD olmak üzere sektörden transfer ettiği deneyimli mühendislerle birkaç yıldır hazırlık yapan şirket, 90'ların sonundan bu yana ilk defa harici ekran kartı sunmaya başladı. Şirketin çıkardığı ilk model, ultra ince dizüstü bilgisayarlar için çıkan Iris Xe Max oldu. Xe mimarisini kullanan kartı ülkemizde ilk kez kullandı ve ilk izlenimleri, detaylarını bu videoda anlattık. Intel gelecek yıl orta-üst seviye için yüksek performanslı ekran kartları da sunacak. Bu plan çerçevesinde meceranın ilk adımı olan Iris Xe Max'e gelin yakından bakalım.