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Intel, MeeGo'yu ve MeeGo'lu ilk netbook'u tanıttı

Intel, IDF 2010'da MeeGo'yu tanıttı
9 yıl
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Intel, MeeGo'yu ve MeeGo'lu ilk netbook'u tanıttı
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Intel, Pekin'de düzenlenen Intel Geliştirici Forumu (IDF) 2010'da Nokia ile ortaklaşa hazırladıkları Linux tabanlı işletim sistemi MeeGo'nun çalışır durumda olan versiyonunu (MeeGo v1.0) tanıtma fırsatı buldu. Netbook bilgisayarlar, TV'ler ve akıllı telefonlar için hazırlanan MeeGo, Intel'in Moblin ve Nokia'nın Maemo adlarını verdikleri projelerinin ortaklaşa hayata geçirilmesi yönünde alınan bir karar ile ortaya çıktı. Yayınlanan videoların ilkinde MeeGo v1.0, Acer'ın Pine Trail platormuna sahip bir netbook bilgisayarında tanıtıldı. Görsel olarak ilgi çekiçi görünen MeeGo v1.0 ana ekran üzerinden kayıtlı medya formatlarına, sosyal iletişim ağlarına ve uygulamaları doğrudan erişim imkanı vermek üzere tasarlanmış

 

Yayınlanan ikinci videoda ise MeeGo'nun netbook, TV ve akıllı telefon gibi cihazlarda senkronlu olarak çalıştığını gösteriyor. Netbook bilgisayarda izlenilmek istenilen video formatına uygun oynatıcı olmadığı için sistem uygulamayı otomatik olarak indiriyor ve kurulumdan sonra video dosyası netbook bilgisayarda oynatılıyor. MeeGo'yu kullanan TV ise netbook bilgisayardaki işlemi algılayıp görüntüyü TV'ye aktarabiliyor. Aynı durum basit bir senkronizasyon işlemi telefon içinde uygulanıyor.

 

Intel'in Pekin'de düzenlenen Intel Geliştirici Forumu'nda tanıtımını yaptığı MeeGo işletim sisteminin, senkronizasyon özellikleri, kullanıcı arayüzü ve sahip olduğu özellikler ile oldukça başarılı olacağı belirtiliyor.

Intel, MeeGo'yu ve MeeGo'lu ilk netbook'u tanıttı
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BarGoS 9 yıl
bunedir böyle satılacagını sanmam
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