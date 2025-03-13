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    Intel yeni CEO’sunu buldu, hisseler değer kazandı

    Uzun süredir finansal kriz içerisinde olan Intel, yarı iletken sektöründe önemli bir tecrübesi olan Lip-Bu Tan’ı CEO görevine getirdiğini duyurdu. Hisseler olumlu tepki verdi.  
    Intel Tam Boyutta Gör
    Şirket içerisinde efsane olarak kabul edilen Pat Gelsinger yönetiminde hiç de beklediği gibi bir süreç geçirmeyen Intel, yeniden yapılanmaya girmiş ve yönetimi eş CEO’lara devretmişti. Bu hafta yeni CEO seçimi yapıldı. 

    Intel’de CEO değişikliği

    Firmadan yapılan açıklamaya göre bir süredir yönetimde olan geçici eş CEO’lar David Zinsner ve Michelle Johnston Holthaus’un görevlerinin sona erdiği, yeni CEO olarak Lip-Bu Tan’ın görev getirildiği duyuruldu. 

    Yarı iletken sektöründe 20 yıllık bir geçmişi olan Lip-Bu Tan, Cadence Design Systems şirketinde CEO’luk yaptığı dönemde hisselerin yüzde 3200 artmasını sağlamıştı. Intel ile uzun yıllardır dirsek temasında olan Tan, sektörün en prestijli ödüllerinden Robert N. Noyce Award sahibi. 

    Lip-Bu Tan’ın CEO olarak atanmasının ardından Intel hisseleri yüzde 11 değer kazandı. Tan’ın sektördeki derin tecrübelerinin Intel’in kötü gidişatını tersine çevirebileceğine dair bir kanaat oluşmuş durumda. 
     

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