Teknoloji dünyasında şok gelişme! TSMC’den Intel’in üretim birimi için kritik hamle

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Tam Boyutta Gör Yarı iletken endüstrisinin dev isimlerinden TSMC, Intel’in çip üretim biriminin (foundry) operasyonlarını yönetmek için ABD’li çip tasarımcıları Nvidia, AMD ve Broadcom ile bir ortak girişim özelinde görüşmeler yapıyor. Reuters’ın dört farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, TSMC bu girişimiyle Intel’in zayıflayan dökümhane işini canlandırmayı hedefliyor. Ancak Tayvanlı çip üreticisinin Intel’in dökümhane biriminde yüzde 50’den fazla hisseye sahip olmayacağı belirtiliyor.

Intel’i canlandırmak en büyük rakibe düştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, Intel’in yeniden yükselişe geçmesini sağlamak için TSMC’den yardım talep etti. Intel, 2024 yılında 18.8 milyar dolarlık net zarar açıklayarak 1986’dan bu yana ilk kez mali kayıp yaşadı. Hisseleri ise son bir yılda değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Washington, Intel’in dökümhane bölümünün tamamen yabancı bir şirketin kontrolüne geçmesini istemediğinden, TSMC’nin ortaklık modelini bu doğrultuda şekillendirdiği bildiriliyor.

Tayvanlı üretici, 3 Mart’ta Trump ile birlikte yaptığı açıklamada, ABD’ye 100 milyar dolarlık yeni yatırım planını duyurdu. Bu yatırım, önümüzdeki yıllarda beş yeni çip tesisinin inşasını kapsıyor. Ortaklık görüşmelerinin bu yatırım planının açıklanmasından önce başladığı belirtiliyor.

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Öte yandan tarihi rakipler olan TSMC ve Intel arasında yapılacak herhangi bir anlaşma büyük zorluklarla karşılaşacak, maliyetli ve zahmetli olacaktır. TSMC, ortak girişim için muhtemelen riskleri azaltmak adına diğer firmalarla görüşüyor. Firmanın ayrıca ortak girişimdeki potansiyel yatırımcıların aynı zamanda Intel'in müşterileri olmasını istediği ifade ediliyor.

Nvidia ve Broadcom’un, Intel’in en gelişmiş üretim süreci olan 18A’yı test etmeye başladığı, AMD’nin ise bu sürecin kendi ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını değerlendirdiği bildirildi. Bu arada sektördeki önceki haberlere göre Intel 18A, performans noktasında, TSMC N2 ise yoğunluk noktasında daha güçlü.

Tüm sektörü değiştirebilir

Tam Boyutta Gör Intel, TSMC, Nvidia, AMD ve Qualcomm konu hakkında yorum yapmayı reddederken Beyaz Saray ve Broadcom ise yorum taleplerine yanıt vermiş değil. Bununla birlikte görüşmelerin ne aşamada olduğu da henüz kesinleşmiş değil. Ayrıca Intel’in yönetim kademesinde de farklı görüşler var. Aktarılanlara göre bazı yöneticiler görüşmeleri desteklerken bazılar ise kesinlikle karşı çıkıyor.

Bu gelişmeler, küresel yarı iletken sektöründe Intel ve TSMC arasındaki geleneksel rekabetin nasıl evrileceği sorusunu da gündeme getiriyor. Bir zamanlar sektöre liderlik eden Intel için gelinen nokta kabul etmesi zor olsa da durum bu. Öte yandan böyle bir ortaklığın ticari üretim sırları konusunda nasıl şekilleneceği de belirsiz. Ayrıca TSMC’nin Intel’in çip üretim operasyonlarını yönetme ihtimali, yarı iletken endüstrisini kökten değiştirme potansiyeline sahip.

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