Trump, teknoloji devleriyle masaya oturuyor: Intel, Qualcomm, HP ve IBM ile kritik zirve

Trump yönetimi, özellikle Çin gibi ülkelerden yapılan ithalata yeni gümrük vergileri getirerek ve ihracat kurallarını sıkılaştırarak ticaret politikalarında köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Teknoloji şirketleri ise bu tür ek maliyetlerin tedarik zincirlerini bozabileceği ve üretim maliyetlerini artırabileceği görüşünde. Ayrıca toplantıda yapay zeka ile ilgili teknolojilerin ihracatına yönelik olası kısıtlamaların da masaya yatırılması bekleniyor.
"Çip Yasası korkunç bir şey"
Donald Trump kısa bir süre önce Kongre'ye hitaben yaptığı konuşmada, çip yasası'nın "korkunç, korkunç bir şey" olduğunu söylemiş ve yasanın yürürlükten kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Buna karşılık yasanın mimarlarından biri olan Senatör Chuck Schumer, Trump'ın bu önerisinin Kongre'de kabul görmeyeceği görüşünde.
Trump, geçtiğimiz günlerde Tayvanlı yarı iletken devi TSMC ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede TSMC, ABD'de fabrika kurmak için 100 milyar dolar ek yatırım yapma sözü verdi. Trump yönetimi, bu tür anlaşmaların tarife politikasının başarısını kanıtladığını söylüyor. Yönetim, Çipler ve Bilim Yasası kapsamındaki sübvansiyonlar yerine tarifelerin, yatırım çekmek için daha etkili bir araç olduğu düşüncesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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