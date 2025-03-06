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    Trump, teknoloji devleriyle masaya oturuyor: Intel, Qualcomm, HP ve IBM ile kritik zirve

    ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta ülkenin en büyük teknoloji şirketlerinin liderleriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Görüşmeye HP, Intel, IBM ve Qualcomm gibi devlerin CEO'ları katılacak.
    Trump Intel, Qualcomm, HP ve IBM CEO'ları ile görüşecek Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta ülkenin en büyük teknoloji şirketlerinin liderleriyle bir toplantı gerçekleştirecek. Intel, Qualcomm, HP ve IBM gibi dev şirketlerin temsilcilerinin katılacağı bu buluşmada ithalat tarifeleri, ihracat kısıtlamaları ve yarı iletken endüstrisini ilgilendiren CHIPS and Science Act (Çipler ve Bilim Yasası) gibi kritik konular ele alınacak.

    Trump yönetimi, özellikle Çin gibi ülkelerden yapılan ithalata yeni gümrük vergileri getirerek ve ihracat kurallarını sıkılaştırarak ticaret politikalarında köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Teknoloji şirketleri ise bu tür ek maliyetlerin tedarik zincirlerini bozabileceği ve üretim maliyetlerini artırabileceği görüşünde. Ayrıca toplantıda yapay zeka ile ilgili teknolojilerin ihracatına yönelik olası kısıtlamaların da masaya yatırılması bekleniyor.

    Trump Intel, Qualcomm, HP ve IBM CEO'ları ile görüşecek Tam Boyutta Gör
    Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise CHIPS and Science Act (Çipler ve Bilim Yasası) olacak. 2022'de yürülüğe giren bu yasa, Intel ve TSMC gibi şirketlere milyarlarca dolarlık devlet desteği sağlayarak ABD'de yarı iletken üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor. Ancak Trump'ın bu konudaki görüşü tamamen farklı. ABD Başkanı bu sübvansiyonların gereksiz olduğunu ve ticaret tarifeleri yoluyla üretimi canlandırmanın daha etkili bir yöntem olduğunu savunuyor.

    "Çip Yasası korkunç bir şey"

    Donald Trump kısa bir süre önce Kongre'ye hitaben yaptığı konuşmada, çip yasası'nın "korkunç, korkunç bir şey" olduğunu söylemiş ve yasanın yürürlükten kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Buna karşılık yasanın mimarlarından biri olan Senatör Chuck Schumer, Trump'ın bu önerisinin Kongre'de kabul görmeyeceği görüşünde.

    Trump, geçtiğimiz günlerde Tayvanlı yarı iletken devi TSMC ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede TSMC, ABD'de fabrika kurmak için 100 milyar dolar ek yatırım yapma sözü verdi. Trump yönetimi, bu tür anlaşmaların tarife politikasının başarısını kanıtladığını söylüyor. Yönetim, Çipler ve Bilim Yasası kapsamındaki sübvansiyonlar yerine tarifelerin, yatırım çekmek için daha etkili bir araç olduğu düşüncesinde.

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    turkelvis 1 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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