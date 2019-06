Intel MID UMPC'lerde Windows XP yerini Linux'e bırakıyor!

Intel ve Microsoft'un ortak geliştirdikleri Origami veya bir diğer adıyla UMPC platformu, kullanıcılara diz üstü ile cep bilgisayarı arasında kalan ve Windows Vista işletim sistemini taşıyan taşınabilir, dokunmatik ekranlı bilgisayarlar sunuyor. Fakat 599 ile 999 dolar arası satış fiyatı öngörülen UMPC'lerin ilk nesillerinin fiyatları 1000 dolar seviyelerinden aşağı inmeyince, doğal olarak satışları da beklenen düzeyde olmadı. Samsung ve ASUS gibi üreticiler 2. nesil UMPC'leri tasarlaya dursunlar Intel, boyut olarak daha küçük olan yeni MID (Mobile Internet Device) UMPC platformunun tanıtımını gerçekleştirdi bile. UMPC platformu ile iş adamları ve taşınabilirliğe ihtiyaç duyan profosyoneller hedeflenirken MID UMPC'nin hedefinde ev kullanıcıları bulunyor. Ayrıca işletim sistemi olaraksa Microsoft'un Windows XP'si ve Vista'sı yerini Linux tercih edilmiş. Tabi istendiği taktirde Windows XP veya Vista işletim sistemi de kurulabiliyor.

4.5" ve 6" lik dokunmatik ekranlara sahip olacak MID UMPC'lerde 800 x 480'den 1024 x 600 piksele kadar çözünürlük seçenekleri kullanıcıya sunulacak. Intel'in işletim sisteminden yayınladığı görüntülerde MID'in Linux bazlı işletim sisteminin XP ve Vistaya nazaran elle kullanmaya daha yakın olduğu görülüyor. Simgeler parmakla üzerlerine rahatlıkla tıklanabilecek şekilde büyük tutulmuşlar. Ayrıca tasarımda özellikler arasında hızlıca geçiş yapmayı sağlayan kısa yollar da unutulmamış.

Tam Boyutta Gör

Renkler ve simge tasarımları ne kadar iPhone vari değil mi?

MID platformu sistemler Intel'in Stealey kod adını koyduğu düşük güç tüketim değeri bulunan 600MHz ile 800MHz arasında çalışan çift çekirdekli işlemcilere sahip olacaklar ve Wi-Fi, HSDPA gibi kablosuz hızlı bilgi aktarım teknolojilerine destek verecekler. Intel'in referans tasarımında kullandığı özelleştirilmiş bir RedFlag MIDINUX sürümü olan işletim sistemi, cihaz tam kapalı durumdayken 18 sn de açılabilirken uyku modundayken de 5 sn içinde işlem yapabilir hale geliyor.

Tam Boyutta Gör

Intel'in bir sonraki UMPC platformu ise (2008 yılı için düşünülüyor) 45nm çift çekirdekli "Silverthorn" kod isimli işlemcilere ve "Poulsbo" kod isimli yonga setine sahip olacak. Menlow kod ismini taşıyan platform daha uzun pil ömrü sunarken aynı zamanda daha ufak boyutlara sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

Sol tarafta Menlow kod isimli platform, sağdaki ise McCaslin isimli platform

Intel MID platformunu "Stay in Touch" , "Be Entertained" ve "Access Info & Locate" olarak isimlendirilen 3 farklı kategoriye ayırıyor. "Stay in Touch" kategorisinde yer alan Ultra Mobile PC'ler VoIP, e-posta alıp gönderme, anında mesajlaşma, resim ve video kaydı gibi konular üzerine yoğunlaşacaklar. "Be Entertained" kategorisinde yer alan UMPC'ler ise oyun, Internet üzerinden izlenen videolar, Mobile TV, müzik ve çoklu ortam yetenekleri üzerine yetenekli olacaklar. "Access Info & Locate" kategorisinde yer alan cihazlar ise GPS yönlendirme servislerini barındıracaklar.