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Intel ve NEC süper-bilgisayar çalışmaları için iş birliğine gidiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ve NEC süper-bilgisayar çalışmaları için iş birliğine gidiyor
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Dünyanın en güçlü 500 süper-bilgisayarının sıralandığı TOP500 listesinin 34. sürümü yayımlandı ve en güçlü süper-bilgisayar unvanını 6 çekirdekli AMD Opteron işlemcileriyle güçlendirilen Jaguar kazandı. Cray firması tarafından geliştirilen Jaguar ile birlikte dünyanın en güçlü ilk 5 süper-bilgisayarından 3'ünde AMD teknolojisine yer verildiği de yayımlanan liste kapsamında dikkatlerden kaçmayan bir detaydı.

Genel yaygınlık açısından TOP500 listesindeki sistemlerin çok büyük bir kısmı Intel platformunu temel alıyor olsa bile listenin tepesinde yer alan AMD bu açıdan önemli bir avantaja sahip. Ancak Intel durumu değiştirmeye kararlı gibi görünüyor. Zira firmadan gelen yeni bir habere göre Intel sektörün bir diğer dev ismi, Japonya merkezli NEC firması ile yeni bir iş birliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Intel ve NEC, HPC yani yüksek performanslı bilgi-işlem teknolojilerine yoğunlaşacak ve ileri düzey süper bilgi-işlem performansı üzerine çaşlışacaklar. Intel Xeon işlemcilerinin temel alınacağı iş birliği kapsamında NEC'in vektör iş hattı yönetimi, bellek alt sistemleri ve yüksek hızlı veri yolu teknolojilerindeki deneyimi, Intel Xeon tabanlı sistemlerle buluşturulması hedefleniyor.

Intel ve NEC firmalarının iş birliği kapsamında ilk olarak bellek veri yolu ve Intel Xeon tabanlı platformların ölçeklendirilmesine katkı sağlayacak donanım ve yazılım yeniliklerine yoğunlaşacakları bildirildi.


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gerbay 10 yıl
arkadaşlar ülkemizde opteron satılan yer var mı?
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anilxx92 10 yıl

gerbay

arkadaşlar ülkemizde opteron satılan yer var mı?

Geçen gün bi sitede rastlamıştım büyük ihtimal vardır google'dan fiyat yada sipariş diye aratırsan bulubilirsin
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KANUNI61 10 yıl
bence NEC yanlış tarafda sanallaştırmada opteronlar xeon dan yanılmıyorsam % 27 ler kadar üstün durumda IBM in PowerXCell ini de unutmamak lazım
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sgnr 10 yıl
Teşekkürler,haber için bazı çok konuşanların gözüne sokucak bi haber daha oldu elimde. =)
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eric13 10 yıl
amdnin iş sunucuları her zaman çok iyi iş çıkarıyor nerdeyse nehalemle baş başalar ne yazık ki masasüstünde durum tam tersi
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yonex78 10 yıl
amd yi intelden aldıgı 1.25 milyarla kendini kurtaracak kadar aciz sanan arkadaşlar okusun bu haberi:)her zaman söylerim amd teknoloji geliştirir:)ilk sırada ben nec veya ıbm sanıyordum amd hepsinide sollamış:)
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