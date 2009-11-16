Intel ve NEC süper-bilgisayar çalışmaları için iş birliğine gidiyor

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Dünyanın en güçlü 500 süper-bilgisayarının sıralandığı TOP500 listesinin 34. sürümü yayımlandı ve en güçlü süper-bilgisayar unvanını 6 çekirdekli AMD Opteron işlemcileriyle güçlendirilen Jaguar kazandı. Cray firması tarafından geliştirilen Jaguar ile birlikte dünyanın en güçlü ilk 5 süper-bilgisayarından 3'ünde AMD teknolojisine yer verildiği de yayımlanan liste kapsamında dikkatlerden kaçmayan bir detaydı.

Genel yaygınlık açısından TOP500 listesindeki sistemlerin çok büyük bir kısmı Intel platformunu temel alıyor olsa bile listenin tepesinde yer alan AMD bu açıdan önemli bir avantaja sahip. Ancak Intel durumu değiştirmeye kararlı gibi görünüyor. Zira firmadan gelen yeni bir habere göre Intel sektörün bir diğer dev ismi, Japonya merkezli NEC firması ile yeni bir iş birliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Intel ve NEC, HPC yani yüksek performanslı bilgi-işlem teknolojilerine yoğunlaşacak ve ileri düzey süper bilgi-işlem performansı üzerine çaşlışacaklar. Intel Xeon işlemcilerinin temel alınacağı iş birliği kapsamında NEC'in vektör iş hattı yönetimi, bellek alt sistemleri ve yüksek hızlı veri yolu teknolojilerindeki deneyimi, Intel Xeon tabanlı sistemlerle buluşturulması hedefleniyor.

Intel ve NEC firmalarının iş birliği kapsamında ilk olarak bellek veri yolu ve Intel Xeon tabanlı platformların ölçeklendirilmesine katkı sağlayacak donanım ve yazılım yeniliklerine yoğunlaşacakları bildirildi.