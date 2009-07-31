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Intel X58 yonga setli DX58SO anakartının yeni revizyonunu hazırlıyor

9 yıl
9,6b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel X58 yonga setli DX58SO anakartının yeni revizyonunu hazırlıyor
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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 / Core i7 işlemcilerini Eylül ayında duyurmaya hazırlanan Intel, LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileri için hazırladığı DX58SO kod adlı X58 anakartında güncellemeye gidiyor. Gelen bilgilere göre firma yeni anakartında mevcut çözümden farklı olarak B2 yerine güncellenmiş B3 revizyonuna (P4196) sahip X58 yongasını kullanacak.

Yeni revizyon X58 yongası ile ilgili henüz detaylar açıklanmış olmasa da en iyi ihtimalle yeni revizyonda yonga seti termal karakteristiğinin geliştirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ayrıca yeni revizyon DX58SO modelinde PCIe için yenilenen yüksek ısı dayanıklı nilon konnektör, farklı bir SLI adaptörü (E75252-001) ve bazı yeni ince ayarlara yer verildiği bildirilmekte.

Intel'in yeni ve geliştirilmiş DX58SO modelini 15 Ağustos'ta satışa sunması bekleniyor.


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onela0 9 yıl
bu zımbırtının 6 slotu olması lazim. max 12gb ram mı takcaz 24 mu? 8lik stick var mı
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havoc1720 9 yıl
acaba bu yorumları yapan arkadaşların kaç tanesi intel mobo kullanmış onu merak ediyorum 1 :)
2.si şöyle bir mantık eksikliği var kaliteli anakart üreticisi firmalardan bahsedilmiş. ASUS MSI GIGABYTE vs. yani şimdi dünyanın en iyi işlemcilerini üreten intel, anakartını mı kötü üretecek. ayrıca intel anakart üretirken neden başka marka alınır (sadece daha ucuz diye alınır) ben henüz hiç bozuk bi intel anakart görmedim ama ASUSlar MSIler maaşallah havada uçuşuyo :D
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Evet, İsyan! 9 yıl

havoc1720

acaba bu yorumları yapan arkadaşların kaç tanesi intel mobo kullanmış onu merak ediyorum 1 :)
2.si şöyle bir mantık eksikliği var kaliteli anakart üreticisi firmalardan bahsedilmiş. ASUS MSI GIGABYTE vs. yani şimdi dünyanın en iyi işlemcilerini üreten intel, anakartını mı kötü üretecek. ayrıca intel anakart üretirken neden başka marka alınır (sadece daha ucuz diye alınır) ben henüz hiç bozuk bi intel anakart görmedim ama ASUSlar MSIler maaşallah havada uçuşuyo :D


İlginç olan şu ki: Yukarıdaki yorumu yazan kişinin Intel anakart kullanmadığına kanaat getirdim... Kullansa; böyle bir yorum yapmazdı diye tahmin ediyorum...
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CoreXXX 9 yıl
intelin anakartlarına oldum olası ısınamadım, belki bir önyargı ama napim almak istemiyorum, asus gigabyte ve daha bi çok kaliteli marka dururken nie intele para verimki, aslında şöle alternatif 3 4 tane işlemci firması olsa intelin işlemcilerinede kimse almaz, gıcık kapıo millet benim gördüğüm kadarıyla, amd ci olmuş millet ama lafta sadece, ezilenin yanındayızz:))
not kendimde intel kullanıom ama satınca amd alcam:))
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CoolnQuiet 9 yıl
Intel de anakart takımına dünyaca tanınmış o/c çulardan biri ya da birkaçını katsa iyi olur. O zaman O/C anlamında ses getirmeye başlar. Bu anakartı kullanmaya gerek yok, görünce bile insanda standart bir mobo hissi uyanıyor. Şahsen bu anakartı hayatta tercih etmezdim o/c için. O/C yapmayacak adam gider en uygun ürünü alır zaten, o durumda performans %1 oynuyor en fazla malum.
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musasm 9 yıl
Her yeni ürüne hamaset edebiyatı yapanlar çıkıyor enteresan valla.
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aktuz 9 yıl
bu anakartların stabil çalışacağını hayal bile edemiyorum. onun için bir sürü ayar koyup insanları ayar yüzünden hata verdiğine inandırmak istediklerini düşünüyorum. en iyisi neyse yap gönder ayarlarını. zaten 4-5 çeşit işlemci takılabiliyor. bunun içindemi ayar lazımmış
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@nano@ 9 yıl
tsarım bir hoş bu x58 alanlar sarhoşş...... şaka bir yana ülkemde kriz yoksulluk varken ben bilgisayara özellikle hiçbir ithal mala 3-4 bin lira vermem param olsada olmasada çünkü 600 lira ile geçinenler var ama bunu kedi uzanamadı ciğere pis der anlamayın durumumuz iyi yani istesem rahat alırım ama içime sinmez 1800 liraya bilgisayar aldım hala içim yanıyor verdiğim para abd ye gitti dolar değer kazandı diye olaya bide bu yönden bakmak lazım aldığımız her pc parçasının çoğunluğu bazı parçaların hepsi abd ye gidiyor dolar artıyor
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safe-e 9 yıl
bu n b eski tip kapasitörler eski tip bobinler ama ince ayarlara yer vermişler hayret
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Şebboy 9 yıl
tasarım baya iddalı..
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Furkán 9 yıl

Şebboy

tasarım baya iddalı..

Katılmamak elde değil..
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HoLY.oNE 9 yıl

Şebboy

tasarım baya iddalı..

neresi iddialı Allah aşkına..

rengi b*k rengi olsa bu ne lan hay intel senin..

vs gibi mesajlar atardınız..

siyah taban nedeniyle beğeniyorsunuz yoksa iddialı bir yonu yok..
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