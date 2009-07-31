Intel X58 yonga setli DX58SO anakartının yeni revizyonunu hazırlıyor

Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 / Core i7 işlemcilerini Eylül ayında duyurmaya hazırlanan Intel, LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileri için hazırladığı DX58SO kod adlı X58 anakartında güncellemeye gidiyor. Gelen bilgilere göre firma yeni anakartında mevcut çözümden farklı olarak B2 yerine güncellenmiş B3 revizyonuna (P4196) sahip X58 yongasını kullanacak.
Yeni revizyon X58 yongası ile ilgili henüz detaylar açıklanmış olmasa da en iyi ihtimalle yeni revizyonda yonga seti termal karakteristiğinin geliştirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ayrıca yeni revizyon DX58SO modelinde PCIe için yenilenen yüksek ısı dayanıklı nilon konnektör, farklı bir SLI adaptörü (E75252-001) ve bazı yeni ince ayarlara yer verildiği bildirilmekte.
Intel'in yeni ve geliştirilmiş DX58SO modelini 15 Ağustos'ta satışa sunması bekleniyor.
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2.si şöyle bir mantık eksikliği var kaliteli anakart üreticisi firmalardan bahsedilmiş. ASUS MSI GIGABYTE vs. yani şimdi dünyanın en iyi işlemcilerini üreten intel, anakartını mı kötü üretecek. ayrıca intel anakart üretirken neden başka marka alınır (sadece daha ucuz diye alınır) ben henüz hiç bozuk bi intel anakart görmedim ama ASUSlar MSIler maaşallah havada uçuşuyo :D
İlginç olan şu ki: Yukarıdaki yorumu yazan kişinin Intel anakart kullanmadığına kanaat getirdim... Kullansa; böyle bir yorum yapmazdı diye tahmin ediyorum...
not kendimde intel kullanıom ama satınca amd alcam:))
Katılmamak elde değil..
neresi iddialı Allah aşkına..
rengi b*k rengi olsa bu ne lan hay intel senin..
vs gibi mesajlar atardınız..
siyah taban nedeniyle beğeniyorsunuz yoksa iddialı bir yonu yok..