Intel X58 yonga setli DX58SO anakartının yeni revizyonunu hazırlıyor

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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 / Core i7 işlemcilerini Eylül ayında duyurmaya hazırlanan Intel, LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileri için hazırladığı DX58SO kod adlı X58 anakartında güncellemeye gidiyor. Gelen bilgilere göre firma yeni anakartında mevcut çözümden farklı olarak B2 yerine güncellenmiş B3 revizyonuna (P4196) sahip X58 yongasını kullanacak.

Yeni revizyon X58 yongası ile ilgili henüz detaylar açıklanmış olmasa da en iyi ihtimalle yeni revizyonda yonga seti termal karakteristiğinin geliştirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ayrıca yeni revizyon DX58SO modelinde PCIe için yenilenen yüksek ısı dayanıklı nilon konnektör, farklı bir SLI adaptörü (E75252-001) ve bazı yeni ince ayarlara yer verildiği bildirilmekte.

Intel'in yeni ve geliştirilmiş DX58SO modelini 15 Ağustos'ta satışa sunması bekleniyor.