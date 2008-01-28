Intel Xeon E3110'u (45nm + 3GHz) kullanıma sundu

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Bilindiği gibi sektör devi Intel'in ürün gamı sadece masaüstü için hazırlanan işlemcilerden ibaret değil. Masaüstü platformu için üretilen işlemcilere ek olarak firma başta dizüstü ve sunucu modelleri olmak üzere pek çok ihtiyaca yönelik değişik yapı ve özellikte işlemciler hazırlamakta. Intel'in özellikle kurumsal müşteriler ve sunucu/iş istasyonları için hazırladığı Xeon serisi işlemci ailesinin pazara sunulan en yeni modeli Xeon E3110 oldu. Core 2 Duo E8400 ile son derece benzer olan işlemcinin sahip olduğu en önemlik olarak kuşkusuz 45nm üretim teknolojisi ile hazırlanması gösterilebilir. Çift çekirdekli yapıda olan ve 1333MHz FSB frekansı ile gelen Xeon E3110 3GHz gibi hayli yüksek bir saat hızında çalışmakta. LGA775 formunda hazırlanan işlemci 6MB seviye 2 bellek ile donatılmış durumda. 65 watt'lık termal güç tasarımına sahip olan ve 1.25v maks. çalışma gerilimine sahip olduğu bildirilen Xeon E3110'unun yurt dışı satış fiyatının yaklaşık 170 Avro seviyesinde yer aldığı ifade ediliyor.