Intel'den Android hamlesi! 2GHz hızındaki yeni işlemci ve Android 4.2 video ön inceleme

Intel 2GHz'de çalışan yeni nesil mobil işlemcisi ile Android dünyasında vites yükseltiyor. Yeni işlemcinin Android 4.2 altındaki test sonuçları, diğer tüm detayları ile birlikte Intel'in referans telefon tasarımı, Erdi Özüağ'ın sunumu ile bu videoda.

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