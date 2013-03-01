Intel'den Android hamlesi! 2GHz hızındaki yeni işlemci ve Android 4.2 video ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel 2GHz'de çalışan yeni nesil mobil işlemcisi ile Android dünyasında vites yükseltiyor. Yeni işlemcinin Android 4.2 altındaki test sonuçları, diğer tüm detayları ile birlikte Intel'in referans telefon tasarımı, Erdi Özüağ'ın sunumu ile bu videoda.
Paylaş Tweetle
arm mimarisi yapısı gereği düşük güç tüketen düşük performans veren bir mimari. performansı artırmak istedikleri zaman yeterince esnek olamıyorlar.
x86 ise risc ve cisc temel mimarilerini iç içe kullanan daha esnek bir mimari. mobil sektörün geleceğini de bu mimaride görüyorum açıkçası.
10 sene önceki diz üstü bilgisayarları bir hatırlayın. pc işlemcileri voltaj düşürülerek oluşturulan hantal cihazlardı. sonra intel centrino serisi çıkınca performans-düşük güç tüketimi bir arada sunulmaya başlandı. pc işlemcileri 100 watt'ın üzerinde güç çekerken bunlar 45 watt çekiyordu. sonra p serisi centrino'lar çıktı 35'e düştü sonra 2. nesil core serisiyle beraber 17 watt güç tüketimine düşüldü ve ultrabook diye yeni bir konsept oluştu. bugün artık atom z serisiyle beraber 2 watt'ın altında güç tüketen x86 işlemciler üretiliyor ve hala daha "pil" diye bağırıyorsunuz! intel'in 1-2 sene içerisinde 1 watt'ın altında güç tüketen yüksek performanslı işlemciler üreteceğine inancım tam. 2-3 sene önce birisi 2 watt güç tüketen pc işlemcisi dese kim inanırdı? bugün atom z2760 işlemciyle değil android; windows 8 çalıştırılıyor.