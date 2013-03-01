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Intel'den Android hamlesi! 2GHz hızındaki yeni işlemci ve Android 4.2 video ön inceleme

6 yıl
8,6b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 2GHz'de çalışan yeni nesil mobil işlemcisi ile Android dünyasında vites yükseltiyor. Yeni işlemcinin Android 4.2 altındaki test sonuçları, diğer tüm detayları ile birlikte Intel'in referans telefon tasarımı, Erdi Özüağ'ın sunumu ile bu videoda.

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TheJudgé 6 yıl
2 ghz cep telefonu işlemcisimi olur arkadaş .. işlemci üreteceğinize pil üretin...
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musa_unsal2005 6 yıl en beğenilen
intelli telefonlar yaygınlaşırsa telefon fiyatları artar kanısındayım.
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Guest 6 yıl
bazı adamlar bot gibi konulara girip "pil yapsın" yazıyor heryere!
arm mimarisi yapısı gereği düşük güç tüketen düşük performans veren bir mimari. performansı artırmak istedikleri zaman yeterince esnek olamıyorlar.
x86 ise risc ve cisc temel mimarilerini iç içe kullanan daha esnek bir mimari. mobil sektörün geleceğini de bu mimaride görüyorum açıkçası.
10 sene önceki diz üstü bilgisayarları bir hatırlayın. pc işlemcileri voltaj düşürülerek oluşturulan hantal cihazlardı. sonra intel centrino serisi çıkınca performans-düşük güç tüketimi bir arada sunulmaya başlandı. pc işlemcileri 100 watt'ın üzerinde güç çekerken bunlar 45 watt çekiyordu. sonra p serisi centrino'lar çıktı 35'e düştü sonra 2. nesil core serisiyle beraber 17 watt güç tüketimine düşüldü ve ultrabook diye yeni bir konsept oluştu. bugün artık atom z serisiyle beraber 2 watt'ın altında güç tüketen x86 işlemciler üretiliyor ve hala daha "pil" diye bağırıyorsunuz! intel'in 1-2 sene içerisinde 1 watt'ın altında güç tüketen yüksek performanslı işlemciler üreteceğine inancım tam. 2-3 sene önce birisi 2 watt güç tüketen pc işlemcisi dese kim inanırdı? bugün atom z2760 işlemciyle değil android; windows 8 çalıştırılıyor.
bazı adamlar bot gibi konulara girip "pil yapsın" yazıyor heryere!arm mimarisi yapısı gereği düşük güç tüketen düşük performans veren bir mimari. performans...
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hayati54 6 yıl
Fotoğrafların biraz daha büyüğü yokmuydu şöyle dev olan ikiz kuleler gibi tövbe tövbe fotolar açılırken pc ağladı yeminle.
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hckr 6 yıl
Forumda pil teknolojisi Geliştirenlerle işlemci gelistirenlerin ayni kisiler oldugunu sananlar var.
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DH Misafiri 6 yıl
ARKADAŞLAR PC TOPLAMAK İSTİYORUM İŞLEMCİ VE ANAKART TAVSİYE EDERSENİZ SEVİNİRİM
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Mobile Prof. 6 yıl
Amd al.
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09.09.2006 6 yıl
telefonların arkasına güneş enerji paneli eklesinler kapaklar onlardan oluşsun.
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PurpleSnow 6 yıl
astra777
Bana intel almak saçma geliyor . millet işlemcileri yanlış değerlendiriyor.benim için önemli olan 1 dolar başına alabileceğim performans. 200 ile 2000 dolarlık işlemciyi karşılaştırmak çok saçma. işlemcim için 200 dolarım var, ve bunun cevabı da kesinlikle amd. bu telefonu 2000 tl den aşşa alamassınız söyliyim
Ne alakası var konuyla ?
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jasonn123 6 yıl
O degilde apple'dAn bu sene yeni bi ipad mini gelirmi siz onu soyleyin ? Bi ust modeli cikar diye su ankini almiyorum :)
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar aranızda kimse intel işlemcili telefon kullanmamış galiba ben şu anda bu yazıyı "zte grand x in" den yazıyorum ve performansı orta-üst seviye bataryası ise günün sonunu buluyor oyun oynamadigim zaman 1bucuk 2 gün dayanıyor.
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7Mhz 6 yıl
@vamp
Günümüz koşullarında 1 haftalık pil beklentisi olana bende hayalci derim elbette.
Full hd cihazlar için daha güçlü donanım ihtiyacı var ve pil konusunda gelişim yaşanmazsa full hd geçişi biraz daha uzun sürecektir. Gerçi ufacık ekranda 720p neyimize yetmiyor, değil mi :) Tam istedikleri kıvama gelmişim anlaşılan. 4k 5" ekran isteriiiiiiim
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The@Thing 6 yıl
Motorol Razr Maxx 3300mAh bataryası var ve gayet yeterli bir kullanım sunuyor.

Motorola'dan gerçekçi güzel bir pil testi.
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theyapici 6 yıl
güel gibi görünüyor ama almazdım böyle birşey
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asefbahadir 6 yıl
www.musakocak.com
Sitemizi ziyeret edin
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