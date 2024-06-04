Intel Lunar Lake mimarisi neleri değiştirecek? Intel’den Daniel Rogers’e sorduk!

Intel, Computex 2024’te bugüne kadarki en gelişmiş ve en verimli yeni işlemci mimarisi Lunar Lake’i tanıttı. Intel’den Daniel Rogers ile Lunar Lake hakkında röportaj yaptık.

Intel, Computex 2024’te bugüne kadarki en gelişmiş ve en verimli yeni işlemci mimarisi Lunar Lake’i tanıttı. Yapay zeka yetenekleriyle dikkat çeken Lunar Lake, düşük güç tüketimiyle yüksek güç sunuyor.

Intel’in Lunar Lake mimarisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tayvan’ın Taipei şehrinde düzenlenen Computex’e katıldık. Intel’den Daniel Rogers ile Lunar Lake hakkında röportaj yaptık.

Intel Lunar Lake neleri değiştirecek? Lunar Lake’in oyun performansı nasıl olacak? Yapay zeka işlemlerine etkisi nasıl olacak? Soruların yanıtı röportajımızda.

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