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Intel'in 3.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Xeon 5272 işlemcisi yaygınlaşıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in kurumsal kullanıma yönelik olarak hazırladığı Xeon işlemci ailesi de hatırlanacağı üzere Kasım ayı ile birlikte 45nm üretim teknolojisine geçiş yapmaya başlamıştı. Masaüstünde yaşanan gelişmelere eş zamanlı olarak sunucu işlemcilerini de güncelleyen sektör devi Intel son olarak Xeon serisi işlemci ailesinin tepe modellerinde 1600MHz FSB hızına geçiş yaparak konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflemişti. Firmanın hem çift hemde dört çekirdekli Xeon işlemcileri bulunmakta. Çift çekirdekli ürün grubunun en hızlı modeli olan Xeon 5272'nin yaygınlaşmaya başladığı bildiriliyor. 3.4GHz'lik yüksek saat hızı ile dikkat çeken çift çekirdekli işlemci, 6MB seviye 2 belleğe ve 1600MHz FSB hızına sahip. LGA 771 formunda hazırlanan işlemci 80 watt'lık TDP seviyesi ile de dikkat çekmeyi başarıyor. 1000$ üstü yüksek satış fiyatı ile belirttiğimiz gibi profesyonel ve kurumsal kullanımı hedef alan işlemci Intel'in yeni üretim teknolojisi ile elde ettiği termal avantaja paralel olarak ulaşılabilecek yüksek saat hızlarını yansıtması açısından önemli bir model olarak değerlendirilirken AMD'nin yeni yeni geçiş yaptığı B3 revizyonlu Opteron (Barcelona) işlemcileri ile neler yapabileceğini birlikte göreceğiz.
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hellmare 11 yıl
Bu işlemcilerin oyun performansı yada cod-decod performansı nasıldır acep?
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Z-DGİ 11 yıl
Ben AMD'nin bu alanda bişeyler yapabileceğine inanıyorum.En azından İntelle rekabet edemese bile fiyat olarak düşük performans olarak intele yakın olduğundan dolayı bu alanda birşeyler yapabilir.

İş kurumsala geçtigi zaman performans önemlide olsa, fiyat daha çok ön plana çıkacaktır.
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Ce5uR 11 yıl
İntel E8600 3.33 GHz konusunda takilmiştim.Xeon'dan 3.40 geldi bakalim , fiyat / performans konusunda kim liderlik koltugunu alicak.
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Confusion 11 yıl
3,4ghz//6mb cache/1600fsb///80watt xeon mükemmel deerler AMD taraftarı olamam ramen "Barca"nın bu işlemciye rakip olmasının zor olduunu düşünüorum
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