Intel'in çift ve dört çekirdekli onlarca işlemcisi emekli oluyor

Küresel ekonomik krize bağlı olarak kurdaki hızlı hareketlilik donanım güncellemesi yapacak kullanıcıları kara kara düşündürürken, üreticiler yol haritaları doğrultusunda bir yandan yeni çözümlerini lanse etmek için son hazırlıklarını yaparken, öte taraftan pazarda satılmakta olan ve belirlenen yaşam süresinin sonuna gelen ürünlerini piyasadan çekmeye hazırlanıyor.

Bir bilgisayarı oluşturan temel komponentleri göz önüne aldığımızda gelişimi en hızlı parçaların başında merkezi işlem birimi olarak bilinen CPU'ların geldiğini görüyoruz. Tabii daha hızlı ve güçlü modeller için yeşil ışığın yanması, pazardaki modellerin de son kullanıcılara veda etmesi anlamına geliyor. Bu haberimizde AMD ile bile birlikte sektörün en büyük iki işlemci üreticisinden biri olan Intel'in yol haritasına göz atacağız.

Haberlerimizde sık sık dile getirdiğimiz üzere Intel, Tik-Tak adını verdiği iş stratejisi doğrultusunda, önümüzdeki ay Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcilerini pazara sunacak ve paralelinde firmanın ürün gamı da yeniden şekillenmeye başlayacak. Fiyat segmentlerini rahatlatabilmek ve yeni modellerini doğru konumlandırabilmek için Intel, belirlediği işlemcileriyle yollarnı ayıracak.

Masaüstü işlemci modellerinin yanı sıra mobil ve sunucu/iş istasyonu pazarları için hazırladığı işlemcilerinin EOL (End-of-Life / Yaşamın Sonu) periyoduna giren modelleriyle de vedalamaya hazırlanan Intel, hangi modellerini, ne zaman saha dışına çekecek? Özellikle işlemci terfisine hazırlananlar için bu haberimiz faydalı olacaktır zira hangi işlemcinin ne zaman tedavülden kalkacağını bilmek oldukça önemli.

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Masaüstü işlemciler için EOL planı

Intel'in işlemcilerin yaşam döngüsüyle ilgili resmi yol haritasında ilk durağımız masaüstü işlemciler olacak. Yol haritasına göre, firmanın an itibariyle satılmakta olan en hızlı masaüstü işlemcileri durumundaki Core 2 Extreme QX9650 (45nm üretim teknolojisinin ilk masaüstü temsilcisi) ve QX9770 önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde son kullanıcılara veda edecek.

Firmanın ürün gamındaki operasyonu tahmin edebileceğiniz üzere iki model ile sınırlı kalmayacak. Ulaştığı yüksek satış rakamıyla Intel'in son dönemdeki en popüler işlemcilerinden biri olmayı başaran ve en çok kullanılan dört çekirdekli işlemci olduğu tahminleri de yapılan Core 2 Quad 6600 popülerliğini koruyacak gibi çünkü yol haritasına göre, işlemci gelecek yılın ilk 6 ayında da hatta kalmaya devam edecek.

Dört çekirdekli işlemcilerinden oluşan ürün gamında yapılacak düzenleme Core 2 Quad Q9450 ve Q6700 modelleriyle devam edecek. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Q9450 ve 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Q6700 modellerinin resmi olarak önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde yani Ocak-Şubat-Mart döneminde firmanın resmi listesinden çıkması beklenebilir.

Intel dört çekirdekli işlemcilerinin yanı sıra çift çekirdekli masaüstü modellerinde de belirlediği yaşam süresi dolan işlemcile saha dışına çekecek. Bu noktada önemli bir detayın altını çizmekte fayda var. Intel'in çift çekirdekli masaüstü işlemcilerindeki düzenlemesi Nehalem kaynaklı değil çünkü yine daha önce paylaştığımız üzere Nehalem tabanlı çift çekirdekli işlemcilerin gelecek yılın ikinci yarısında hazır olması bekleniyor.

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Mobil işlemciler için EOL planı

Ağırlıklı olarak 65nm üretim teknolojisiyle üretilen çift çekirdekli işlemcilerini 45nm üretim teknolojisine sahip modeller ile güncellemeye hazırlanan firma Core 2 Duo E8200, E8190, Q6850, E6750, E6550, E6540, E4600, E4700 önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, giriş seviyesinde yer alan daha uygun fiyatlı Pentium E2200, E2180 ve Celeron E1200 modelleri de gelecek yılın ikinci üç aylık döneminde EOL süresini dolduracak.

Masaüstü işlemcileri takiben firma dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı mobil işlemcilerinde de düzenlemeye gidecek. Firmanın Extreme serisi dahilinde hazırladığı ilk iki mobil işlemcisi olan Core 2 Extreme X7800 ve X7900 başta olmak üzere çift çekirdekli Core 2 Duo T7800, T7700, T7500, T7300, L7700, L7500, L7300 modelleri önümüzdeki Ocak ayında saha dışına alacak.

Firma ayrıca Core 2 Duo T7250, T7100, U7700, U7600, U7500, U2200, U2100 ve Celeron 570, 560, 550, 540, 530, 523 modellerini Nisan 2009'da, yine Extreme serisi dahilinde yer alan Core 2 Extreme X9000 ile Core 2 Duo T9500, T9300, T8300, T8100 modelleriyle de Eylül 2009'da vedalaşacak. Belirttiğimiz üzere Intel masaüstü ve mobil işlemcilerin yanında profesyonel çözümlerinde de güncelleme yapacak.

Sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan işlemcilerin oluşturduğu ürün gamını da yeniden şekillendirecek olan Intel, Nehalem-EP tabanlı işlemcilerin geleceği segmentte, detaylarını tabloda görebileceğiniz bazı Xeon 5000 serisi modellerini gelecek yılın ilk çeyreğinde, Xeon 7000 ve Xeon 3000 serisi dahilindeki bazı modellerini de önümüzdeki yılın Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde listeden çıkaracak.

Sunucu ve iş istasyonlarına yönelik işlemciler için EOL planı

Intel ayrıca Itanium 2 9000 serisi dahilinde hazırladığı 7 işlemcisini de yine EOL programı çerçevesinde 2009'un üçüncü çeyreğinde emekli etmeye hazırlanıyor. Nehalem tabanlı yeni nesil işlemcilerin gelecek olması, 45nm üretim teknolojisine tam adaptasyon ve diğer bazı nedenlerden ötürü Intel onlarca işlemcisiyle belli zaman aralıklarında yollarını ayıracak. İşlemci değişikliğine gidecek olanların dikkat etmesinde fayda var.

http://www.vr-zone.com/articles/intel-desktop-mobile--server-cpu-eol-roadmap/6152.html