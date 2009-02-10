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Intel'in yeni nesil Atom platformu gecikiyor

10 yıl
7,2b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yeni nesil Atom platformu gecikiyor
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Önümüzdeki günlerde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen GN40 yonga setini ve FSB hızı 667MHz'e çıkartılan Atom N280 işlemcisini kullanıma sunmaya planlayan Intel'in yeni nesil Atom işlemci ailesi ise gecikecek gibi görünüyor. Daha önce ikinci yarın son çeyreğine doğru lanse edileceği gündeme gelen Pine Trail-M kod adlı yeni nesil netbook platformunun son bilgilere göre son çeyreğin ikinci kısmına veya gelecek yılın ilk çeyreğine kaldığı ifade ediliyor.

Intel'in entegre bellek kontrolcüsüne (DDR2) ve entegre grafik işlem birimine (GMA 950, 200MHz) sahip olacan Pineview kod adlı yeni nesil Atom işlemcisinin güç vereceği platformun performans anlamında olmasa bile mevcut platforma göre yonga sayısı 3'den 2'ye düşürüleceği için güç tüketimi ve pil ömrü konusunda daha iddialı olması bekleniyor.


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ZomBak 10 yıl
Adamın rakibi yokki ben olsam bende sallarım tarihi
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max975 10 yıl
yani bu krizde normal hak veriyorum
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