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    Türkiye’nin en çok izlenen Twitch, Youtube ve Instagram fenomenleri belli oldu

    Gaming in Turkey tarafından hazırlanan raporda Türkiye’nin dijital dünyası hakkında önemli bilgilere yer verildi. Bu raporda en çok izlenen Türk Twitch, Youtube ve Instagram fenomenleri de paylaşıldı.
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    İşte en çok izlenen Türk Twitch, Youtube ve Instagram fenomenleri Tam Boyutta Gör
    Son 6 senedir düzenli bir şekilde Gaming in Turkey tarafından hazırlanan Türkiye Oyun Sektörü Raporu, sektöre önemli bir bakış atmamızı sağlıyor. Bu yılki raporda Türk oyun sektöründe yatırımların arttığı ancak harcamaların azaldığı görülürken en çok izlenen influencer hakkında da bilgiler paylaşıldı.

    Türkiye’nin en çok izlenen Twitch yayıncısı

    İşte en çok izlenen Türk Twitch, Youtube ve Instagram fenomenleri Tam Boyutta Gör
    Yayınlanan raporda göre 2022 yılında en çok izlenen Twitch yayıncısı Elraenn (Tuğkan Gönültaş) oldu. Toplam 3,7 milyon takipçiye ulaşan Elraenn, 1 milyon yeni takipçi kazanırken ortalama izlenme sayısında ise 26.819 gibi yüksek bir değere erişmiş. Elraenn’in maksimum izlenme sayısı ise 163.915 olurken toplam yayın zamanı 1014 saat oldu. Elraenn, 2022 yılında 27.2 milyon saat izlemeye ulaştı. Elraenn’i wtcN (Ferit Karakaya) takip ederken listenin üçüncü sırasında KendineMuzisyen (Kemal Can Parlak) oldu. Listenin tamamı şu şekilde:
    1. Elraenn
    2. wtcN
    3. KendineMuzisyen
    4. Pqueen
    5. Jahrein
    6. Mithrain
    7. Elwind
    8. Levo -
    9. Eray
    10. RRAENEE

    Türkiye’nin en çok izlenen YouTube kanalları

    İşte en çok izlenen Türk Twitch, Youtube ve Instagram fenomenleri Tam Boyutta Gör
    Türkiye'deki popüler YouTube kanalları sıralamasına geldiğimizde ise listenin tepesinde 23.5 milyon abone ile netd müzik’i görüyoruz. Popüler kanalın ortalama izlenme sayısı 13.61 bin olurken toplam izlenme sayısı ise 53.19 milyar oldu. Listenin ikinci sırasında BETER BÖCÜK kanalı yer alıyor. 19.8 milyon abonesi olan kanalın ortalama izlenme sayısı ise 1.01 milyon. Üçüncü sırada ise Enes Batur yer almayı başardı. Listenin geri kalanının abone sıralaması şu şekilde:
    1. Netd müzik
    2. BETER BÖCÜK
    3. Enes Batur
    4. OYUNCAK AVI
    5. OYUNCAKOYNUYORUM
    6. Atv
    7. Skgames
    8. Orkun Işıtmak
    9. Deli Mi Ne?
    10. Czn Burak

    Türkiye'nin en popüler Instagram fenomenleri

    İşte en çok izlenen Türk Twitch, Youtube ve Instagram fenomenleri Tam Boyutta Gör
    Son olarak ise en popüler Instagram fenomenleri listesi var. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Tuğkan “Elraenn” Gönültaş burada da listenin zirvesinde yer alıyor. 2022 yılını toplam 1.99 milyon takipçi ile kapatan Elraenn’in arkasındaki isim ise 1.10 milyon takipçi ile “Barışcan” oldu. Listenin üçüncü sırasında ise 1.05 milyon takipçi ile “elanur” yer alıyor. Tam liste ise şu şekilde:
    1. Tuğkan “Elraenn” Gönültaş
    2. Barışcan
    3. Elanur
    4. Pqueen
    5. Wtcn
    6. Mezarcı
    7. Kendine Müzisyen
    8. Tugay Gök
    9. Mervan
    10. Hz Yasuo
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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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