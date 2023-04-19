Türkiye’nin en çok izlenen Twitch, Youtube ve Instagram fenomenleri belli oldu

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Türkiye’nin en çok izlenen Twitch yayıncısı
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Türkiye’nin en çok izlenen YouTube kanalları
- Netd müzik
- BETER BÖCÜK
- Enes Batur
- OYUNCAK AVI
- OYUNCAKOYNUYORUM
- Atv
- Skgames
- Orkun Işıtmak
- Deli Mi Ne?
- Czn Burak
Türkiye'nin en popüler Instagram fenomenleri
- Tuğkan “Elraenn” Gönültaş
- Barışcan
- Elanur
- Pqueen
- Wtcn
- Mezarcı
- Kendine Müzisyen
- Tugay Gök
- Mervan
- Hz Yasuo
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)