Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Baş ağrıtan yeni yapay zeka özelliği Firefox'tan kaldırıldı

    Mozilla, Firefox 141'deki yapay zeka destekli sekme gruplama özelliğinin yüksek CPU kullanımı ve pil tüketimine yol açtığını kabul etti. Güncellemeyi geri çeken şirket düzeltme üzerinde çalışıyor.

    Baş ağrıtan yeni yapay zeka özelliği Firefox'tan kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Mozilla, Firefox tarayıcısının 141 sürümünde yer alan yapay zeka destekli yeni sekme gruplama özelliğinin ciddi performans sorunlarına yol açtığını resmen kabul etti. Şirket söz konusu özelliği geri çekti ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını duyurdu.

    22 Temmuz'da kullanıma sunulan 141.x güncellemesi, benzer sekmeleri otomatik olarak gruplandıran ve grup isimleri öneren bir özellik içeriyordu. Üstelik kullanıcı gizliliğini korumak için tüm işlemler cihaz üzerinde yani yerel olarak gerçekleştiriliyordu. Fakat beklenmedik sorunları da beraberinde getirdi.

    Tarayıcının performansını düşürüyor

    Kullanıcılar, yapay zeka modelinin çalışması sırasında CPU kullanımının %0.05 ile %130 arasında dalgalandığını; bunun da sistemlere gereksiz yük bindirerek özellikle dizüstü bilgisayarlarda pilin hızla tükenmesine neden olduğunu bildirdi. Ayrıca süreci manuel olarak sonlandırmak tarayıcının kararsız çalışmasına neden oluyordu.

    Mozilla tarafı ise söz konusu özelliğin kademeli olarak sunulduğunu ve bunun erken geri bildirim toplayarak hataları hızlıca yakalamayı amaçladığını belirtiyor. Buna rağmen 141.0.2 ve 141.0.3 güncellemelerinin sürüm notlarında, bu hatayla ilgili herhangi bir düzeltmeden bahsedilmiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    liqui moly ceratec yorumlar opzelura krem kullananlar satılık timsah yavrusu direksiyonda boşluk neden olur topuk dikenine rapor verilir mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum