Baş ağrıtan yeni yapay zeka özelliği Firefox'tan kaldırıldı

22 Temmuz'da kullanıma sunulan 141.x güncellemesi, benzer sekmeleri otomatik olarak gruplandıran ve grup isimleri öneren bir özellik içeriyordu. Üstelik kullanıcı gizliliğini korumak için tüm işlemler cihaz üzerinde yani yerel olarak gerçekleştiriliyordu. Fakat beklenmedik sorunları da beraberinde getirdi.
Tarayıcının performansını düşürüyor
Kullanıcılar, yapay zeka modelinin çalışması sırasında CPU kullanımının %0.05 ile %130 arasında dalgalandığını; bunun da sistemlere gereksiz yük bindirerek özellikle dizüstü bilgisayarlarda pilin hızla tükenmesine neden olduğunu bildirdi. Ayrıca süreci manuel olarak sonlandırmak tarayıcının kararsız çalışmasına neden oluyordu.
Mozilla tarafı ise söz konusu özelliğin kademeli olarak sunulduğunu ve bunun erken geri bildirim toplayarak hataları hızlıca yakalamayı amaçladığını belirtiyor. Buna rağmen 141.0.2 ve 141.0.3 güncellemelerinin sürüm notlarında, bu hatayla ilgili herhangi bir düzeltmeden bahsedilmiyor.