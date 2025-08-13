Baş ağrıtan yeni yapay zeka özelliği Firefox'tan kaldırıldı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mozilla, Firefox tarayıcısının 141 sürümünde yer alan yapay zeka destekli yeni sekme gruplama özelliğinin ciddi performans sorunlarına yol açtığını resmen kabul etti. Şirket söz konusu özelliği geri çekti ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını duyurdu.

22 Temmuz'da kullanıma sunulan 141.x güncellemesi, benzer sekmeleri otomatik olarak gruplandıran ve grup isimleri öneren bir özellik içeriyordu. Üstelik kullanıcı gizliliğini korumak için tüm işlemler cihaz üzerinde yani yerel olarak gerçekleştiriliyordu. Fakat beklenmedik sorunları da beraberinde getirdi.

Tarayıcının performansını düşürüyor

Kullanıcılar, yapay zeka modelinin çalışması sırasında CPU kullanımının %0.05 ile %130 arasında dalgalandığını; bunun da sistemlere gereksiz yük bindirerek özellikle dizüstü bilgisayarlarda pilin hızla tükenmesine neden olduğunu bildirdi. Ayrıca süreci manuel olarak sonlandırmak tarayıcının kararsız çalışmasına neden oluyordu.

Mozilla tarafı ise söz konusu özelliğin kademeli olarak sunulduğunu ve bunun erken geri bildirim toplayarak hataları hızlıca yakalamayı amaçladığını belirtiyor. Buna rağmen 141.0.2 ve 141.0.3 güncellemelerinin sürüm notlarında, bu hatayla ilgili herhangi bir düzeltmeden bahsedilmiyor.

