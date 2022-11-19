VPN nedir, nasıl kullanılır? En iyi VPN programları

Sosyal medya platformlarına erişim engeli getirilmesiyle VPN programlarının kullanımı hızla arttı. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve hatta akıllı TV’lerde VPN uygulamaları yüklü. VPN nasıl kullanılır çok iyi bilen kişiler olduğu gibi hiç VPN indirmemiş internet kullanıcıları da var. Bu rehber yazıda VPN nedir, ne işe yarar? anlatıyoruz. Sıkça sorulan en iyi ücretsiz VPN uygulaması ve programları hangileri? sorusunun da yanıtı rehber yazımızda.

VPN, sanaldır; çünkü, dijital bir tünel oluşturur, cihazınızdan doğrudan VPN sunucusuna ulaşan fiziksel bir kablo yoktur. VPN, özeldir; çünkü, verilerinizi şifreler ve gerçek IP adresini gizler. VPN, bir ağdır; çünkü, cihazınız ve VPN sunucusu gibi birden fazla bilgisayar arasında bir bağlantı oluşturur. Peki, VPN ne için kullanılır?

VPN ne işe yarar 🤔

Tam Boyutta Gör

İnternet bağlantısını şifreler.

Halka açık WiFi ağlarında veri güvenliğini sağlar.

Konuma dayalı içerik engellerini kaldırır.

Engellenen siteleri açma

İnternet sansürü kaldırma

İnternet Servis Sağlayıcı (İSS) sizi takip etmesini engeller.

VPN’ler, tüm internet trafiğinizi şifreleyerek ve cihazınızla VPN sunucusu arasında noktadan noktaya bağlantı üzerinden yönlendirerek internete güvenli bağlantı kurar. Şifreli özel ağ kurmak; VPN’in tam olarak yaptığı şey bu. Şifreli bir VPN ağına bağlandığınızda, tüm internet verileriniz hacker’lardan korunmakla kalmaz, aynı zamanda gerçek konumunuz ve kimliğiniz de internet hizmetini aldığınız firma, dijital pazarlamacı veya ağınızı izleme girişiminde bulunan başka bir tarafından görülmez.

Güvenli olmayan bir bağlantı üzerinden internet bankacılığına giriş yaparsanız, e-postalarınızı kontrol ederseniz veya sosyal medya uygulamalarını kullanırsanız, giriş bilgilerinizi ele geçirmek için pusuda bekleyen hackerların eline koz vermiş olursunuz. Gönderdiğiniz tüm mesajlar ve kişisel verileriniz ele geçirilebilir; sonrasında fidye veya kimlik hırsızlığı için kullanılabilir. VPN bağlantısı, sunucusuyla iletişiminizi şifrelediğinden ağı gözetleyen kişiye her şey anlamsızca gelir. Kimsenin verilerinize erişememesini sağlamak, VPN korumasının büyük bir parçasıdır.

Herkesin bağlanabildiği ücretsiz WiFi ağlarında verilerinizi güvende tutmak önemlidir. Herkese açık WiFi ağlarının birçok riski vardır; çünkü herkes bu güvenli olmayan WiFi ağına bağlanabilir ve kimin bağlandığını görmek -kişi açısından- imkansızdır. Bir hacker’ın herkese açık WiFi ağlarında akan trafiği engellemesi çok kolaydır.

Tam Boyutta Gör Netflix gibi akış platformları, lisanslama kısıtlamaları nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde farklı içerik kitaplığına sahip. Yurt dışına çıktığınızda ülkenizdeki en sevdiğiniz programlara erişemeyebilirsiniz veya tam tersi… VPN servisi, ihtiyaçlarımıza en uygun sunucu konumuna bağlanmanıza imkan tanıyarak dilediğiniz ülkenin içeriklerini izlemenize, coğrafi engellemeyi aşmanıza olanak tanır, normalde erişebildiğiniz tüm içeriklere erişebilirsiniz.

Okullarda ve iş yerlerinde belirli sitelere giriş yapmak özellikle yasaktır. VPN programları, belirli sitelere erişimi kısıtlayan bir yerde olsanız bile engellenen siteleri açmanızı sağlar. Şifreli VPN bağlantısı, ağınızdaki içerik engellemelerinden bağımsız olarak istediğiniz web sitelerine ve hizmetlerine erişmeniz için tüm kısıtlamaları kaldırır.

İnternet erişimini kısıtlama birçok ülkede var. Örneğin; Türkiye’de en çok kullanılan sosyal ağlar Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp’ta zaman zaman giriş sorunları yaşanabiliyor. Türkiye dışında mesela Çin’de Google ve Facebook ile birlikte ilişkili tüm uygulamalar (Gmail, Google Haritalar, WhatsApp, Instagram vs.) engellenebiliyor. VPN bağlantısı, sanal IP adresinizi yapılandırarak içerik engellemeleri, web sitesi kısıtlamaları, sansürden etkilenmemenizi sağlıyor.

Son olarak VPN’e bağlı değilseniz, İnternet Servis Sağlayıcısı’nın tüm çevrimiçi etkinliğiniz (girdiğiniz siteler, kullandığınız hizmetler ve bunları ne zaman ne kadar süreyle kullandığınız) izleyebilir. İSS’ler, bu bilgileri kullanımınıza bağlı bant genişliğinizi azaltmak için kullanabilir. Bazı ülkelerde kullanıcıların internet geçmişi (okudukları, izledikleri, görüntüledikleri, tıkladıkları her şey) bir yıl boyunca saklanıyor. Amerika’da kişinin onayı olmadan göz atma geçmişinin saklandığı ve en yüksek teklifi verene (bir reklam ağı, abonelik hizmeti gibi) satıldığı biliniyor. VPN, bu tür gizlilik ihlâllerinden koruyor. VPN’ler cihazınızın internet bağlantısını şifrelediğinden, İSS’niz internette tam olarak ne yaptığınızı takip edemiyor ve göz atma geçmişinizi göremiyor.