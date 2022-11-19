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    VPN nedir, nasıl kullanılır? En iyi VPN programları

    Özgür internetin kapılarını açan VPN nedir, ne işe yarar? Windows, Mac, Android ve iPhone için en iyi ücretsiz VPN programları tavsiyesi isteyenler için de liste paylaştık.
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    Sosyal medya platformlarına erişim engeli getirilmesiyle VPN programlarının kullanımı hızla arttı. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve hatta akıllı TV’lerde VPN uygulamaları yüklü. VPN nasıl kullanılır çok iyi bilen kişiler olduğu gibi hiç VPN indirmemiş internet kullanıcıları da var. Bu rehber yazıda VPN nedir, ne işe yarar? anlatıyoruz. Sıkça sorulan en iyi ücretsiz VPN uygulaması ve programları hangileri? sorusunun da yanıtı rehber yazımızda.

    VPN nedir ❓

    vpn nedir Tam Boyutta Gör
    VPN anlamı nedir? VPN açılımı Virtual Private Network olup, Sanal Özel Ağ anlamına gelir. VPN nedir? diye soracak olursanız, VPN, internet ortamında gizli kalmanıza yardımcı olan bir hizmettir. VPN programları, internet trafiğinizi şifreler, çevrimiçi kimliğinizi de gizler. Bu ne anlama geliyor? Başkalarının internette ne yaptığınızı izlemesini ve verilerinizi çalmasını zorlaştırır. Şifrelemenin gerçek zamanlı gerçekleştiğini de belirtelim.

    VPN, sanaldır; çünkü, dijital bir tünel oluşturur, cihazınızdan doğrudan VPN sunucusuna ulaşan fiziksel bir kablo yoktur. VPN, özeldir; çünkü, verilerinizi şifreler ve gerçek IP adresini gizler. VPN, bir ağdır; çünkü, cihazınız ve VPN sunucusu gibi birden fazla bilgisayar arasında bir bağlantı oluşturur. Peki, VPN ne için kullanılır?

    VPN ne işe yarar 🤔

    vpn ne işe yarar Tam Boyutta Gör

    • İnternet bağlantısını şifreler.
    • Halka açık WiFi ağlarında veri güvenliğini sağlar.
    • Konuma dayalı içerik engellerini kaldırır.
    • Engellenen siteleri açma
    • İnternet sansürü kaldırma
    • İnternet Servis Sağlayıcı (İSS) sizi takip etmesini engeller. 

    VPN’ler, tüm internet trafiğinizi şifreleyerek ve cihazınızla VPN sunucusu arasında noktadan noktaya bağlantı üzerinden yönlendirerek internete güvenli bağlantı kurar. Şifreli özel ağ kurmak; VPN’in tam olarak yaptığı şey bu. Şifreli bir VPN ağına bağlandığınızda, tüm internet verileriniz hacker’lardan korunmakla kalmaz, aynı zamanda gerçek konumunuz ve kimliğiniz de internet hizmetini aldığınız firma, dijital pazarlamacı veya ağınızı izleme girişiminde bulunan başka bir tarafından görülmez.

    Güvenli olmayan bir bağlantı üzerinden internet bankacılığına giriş yaparsanız, e-postalarınızı kontrol ederseniz veya sosyal medya uygulamalarını kullanırsanız, giriş bilgilerinizi ele geçirmek için pusuda bekleyen hackerların eline koz vermiş olursunuz. Gönderdiğiniz tüm mesajlar ve kişisel verileriniz ele geçirilebilir; sonrasında fidye veya kimlik hırsızlığı için kullanılabilir. VPN bağlantısı, sunucusuyla iletişiminizi şifrelediğinden ağı gözetleyen kişiye her şey anlamsızca gelir. Kimsenin verilerinize erişememesini sağlamak, VPN korumasının büyük bir parçasıdır.

    Herkesin bağlanabildiği ücretsiz WiFi ağlarında verilerinizi güvende tutmak önemlidir. Herkese açık WiFi ağlarının birçok riski vardır; çünkü herkes bu güvenli olmayan WiFi ağına bağlanabilir ve kimin bağlandığını görmek -kişi açısından- imkansızdır. Bir hacker’ın herkese açık WiFi ağlarında akan trafiği engellemesi çok kolaydır.

    netflix vpn kullanma Tam Boyutta Gör
    Netflix gibi akış platformları, lisanslama kısıtlamaları nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde farklı içerik kitaplığına sahip. Yurt dışına çıktığınızda ülkenizdeki en sevdiğiniz programlara erişemeyebilirsiniz veya tam tersi… VPN servisi, ihtiyaçlarımıza en uygun sunucu konumuna bağlanmanıza imkan tanıyarak dilediğiniz ülkenin içeriklerini izlemenize, coğrafi engellemeyi aşmanıza olanak tanır, normalde erişebildiğiniz tüm içeriklere erişebilirsiniz.

    Okullarda ve iş yerlerinde belirli sitelere giriş yapmak özellikle yasaktır. VPN programları, belirli sitelere erişimi kısıtlayan bir yerde olsanız bile engellenen siteleri açmanızı sağlar. Şifreli VPN bağlantısı, ağınızdaki içerik engellemelerinden bağımsız olarak istediğiniz web sitelerine ve hizmetlerine erişmeniz için tüm kısıtlamaları kaldırır.

    İnternet erişimini kısıtlama birçok ülkede var. Örneğin; Türkiye’de en çok kullanılan sosyal ağlar Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp’ta zaman zaman giriş sorunları yaşanabiliyor. Türkiye dışında mesela Çin’de Google ve Facebook ile birlikte ilişkili tüm uygulamalar (Gmail, Google Haritalar, WhatsApp, Instagram vs.) engellenebiliyor. VPN bağlantısı, sanal IP adresinizi yapılandırarak içerik engellemeleri, web sitesi kısıtlamaları, sansürden etkilenmemenizi sağlıyor.

    Son olarak VPN’e bağlı değilseniz, İnternet Servis Sağlayıcısı’nın tüm çevrimiçi etkinliğiniz (girdiğiniz siteler, kullandığınız hizmetler ve bunları ne zaman ne kadar süreyle kullandığınız) izleyebilir. İSS’ler, bu bilgileri kullanımınıza bağlı bant genişliğinizi azaltmak için kullanabilir. Bazı ülkelerde kullanıcıların internet geçmişi (okudukları, izledikleri, görüntüledikleri, tıkladıkları her şey) bir yıl boyunca saklanıyor. Amerika’da kişinin onayı olmadan göz atma geçmişinin saklandığı ve en yüksek teklifi verene (bir reklam ağı, abonelik hizmeti gibi) satıldığı biliniyor. VPN, bu tür gizlilik ihlâllerinden koruyor. VPN’ler cihazınızın internet bağlantısını şifrelediğinden, İSS’niz internette tam olarak ne yaptığınızı takip edemiyor ve göz atma geçmişinizi göremiyor.

    Telefonda VPN ne işe yarar 📱

    telefonda vpn ne işe yarar Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon VPN uygulamaları, internet aktivitelerinizi korumanın güvenli bir yoludur. Telefon kullanımınızda tonla kişisel bilgi gönderildiğinden hacker’lar bu verileri hedeflemeyi sever. İster telefonun kendini internetini kullanın isterseniz de bir WiFi ağına bağlanın, akıllı telefonunuz sizi kimlik hırsızlığına ve diğer siber tehlikelere açık bırakır. Güvenlik için, bir VPN uygulaması kullanabilirsiniz.

    İnternet paketimizden harcamak istemediğimizde ya da azaldığında herkese açık WiFi ağlarını kullanıyoruz. Parola korumalı bir bağlantıda bile ağdaki diğer kullanıcılar tarafından görülebilirsiniz. Bir hacker, bulunduğunuz mekânın şifresini ele geçirmiş, sizinle aynı ağa bağlanmış olabilir. VPN kullanmak, kendinizi şifreleme ve anonimleştirilmiş verilerle koruyacaktır. Herkese açık WiFi ağlarına herkes bağlanmıyor ancak online bankacılık ve alışveriş uygulamalarını herkes kullanıyor. Bu uygulamalar kendi şifrelemelerini kullansa da bir VPN kimsenin verilerinizi çalamayacağını garanti eder. VPN ayrıca FaceTime, WhatsApp, Telegram ve diğer anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma uygulamalarında dinlenmenizi önler.

    VPN nasıl kullanılır 🧐

    vpn nasıl kullanılır Tam Boyutta Gör
    Hangi VPN’i kullanacağınıza karar verdikten sonra yapacağınız ilk şey, üreticinin uygulamasını indirmek. Genelde VPN hizmetinin sitesinde indirilenler sayfası bulunur. Windows, Mac, Android, iPhone, farklı cihazlar için “VPN indir” bağlantısına tıklayarak doğrudan üreticin sayfasından veya uygulama mağazasından cihazınıza indirebilirsiniz. VPN programını indirip yükledikten sonra genellikle oturum açma bilgilerinizi girmeniz istenir. Çoğu zaman bu, hizmete kaybolduğunuzda oluşturduğunuz kullanıcı adı ve paroladır. Giriş yaptıktan sonra, VPN programı genellikle geçerli konumunuza en yakın VPN sunucusuna bağlanır. Bu, VPN sunucusu gerçek konumunuzdan uzaklaştıkça performans düştüğünden VPN kullanırken daha iyi hızlar sağlamak için yapılır.

    Windows VPN ekleme ve kurulumu nasıl yapılır 💻

    windows vpn ekleme Tam Boyutta Gör
    Windows 10’da VPN kullanmanın en kolay yolu, üreticinin sağladığı VPN programını kullanmaktır. Bazı VPN sağlayıcıların kendi masaüstü istemcileri vardır. 2022’nin en iyi VPN programlarından biri olan Express VPN, VPN’e bağlandığınız ve VPN sunucu konumlarını seçebildiğiniz masaüstü uygulamasına sahiptir.

    Windows 10, herhangi bir üçüncü parti program olmadan PPTP, L2TP/IPSec, SSTP ve IKEv2 bağlantılarını destekler. Windows 10’da VPN’e bağlanmak için Ayarlar - Ağ ve İnternet - VPN’e gidin. Yeni bir VPN bağlantısı kurmak için “VPN bağlantısı ekle” butonuna tıklayın. VPN için bağlantı ayarlarını sağlamanız gerekiyor. “Bağlantı Adı” altında istediğiniz adı girebilirsiniz. Bu ad, VPN bağlantısını bilgisayarınızda tanımlamanıza yardımcı olmak için kullanılır. VPN sağlayıcınız, size bu detayları sağlar. VPN, işvereniniz tarafından sağlanıyorsa, işvereninizin BT departmanı bağlanmanız için gereken detayları size verecektir. VPN’i kurduktan sonra yakındaki WiFi ağlarının yanındaki ağ açılır menüsünde göreceksiniz. Açılır menüde ağ adına tıkladığınızda Windows, Ayarlar - Ağ ve İnternet - VPN penceresini açacaktır. VPN’i seçin ve bağlanmak için “Bağlan”a tıklayın. Buradan VPN bağlantılarını yapılandırabilir veya kaldırabilirsiniz.

    iPhone VPN açma ve VPN ayarları nasıl yapılır 📲

    iphone vpn açma Tam Boyutta Gör
    Apple App Store’dan iPhone’unuz için bir VPN uygulaması bulup yükleyin. VPN uygulamasını açın ve ücretsiz hesap oluşturun. Hesabınızı oluşturduktan sonra telefonunuzun VPN ayarlarında değişikliğe izin vermek ve VPN’i açmak için, iPhone’un parolasını girmeniz veya Face ID/Touch ID güvenlik doğrulamasını geçmeniz gerekir. iPhone’da VPN açmak için aşağıdaki adımları izleyin:
    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Genel bölümüne gelin.
    3. VPN’i seçin.
    4. VPN’i açık konuma getirin.

    Okulda veya iş yerinde özel bir ağa erişmeniz gerekiyorsa, VPN’i elle yapılandırmanız gerekebilir. VPN’in iPhone’unuzda çalışması için elle nasıl etkinleştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

    1. Ayarlar uygulamasına dokunun.
    2. Genel - VPN - VPN Yapılandırması Ekle yolunu izleyin.
    3. Tür’e dokunun ve VPN protokolünün türünü seçin. (IKEv2, IPSec, L2TP)
    4. Bir açıklama, uzak kimlik ve VPN sunucusunu girin.
    5. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın.
    6. Proxy sunucusunu etkinleştirmek için Elle veya Otomatik’i seçin.
    7. Bitti’ye basın.

    Android VPN ekleme ve VPN ayarları nasıl yapılır 📱

    android vpn ekleme Tam Boyutta Gör
    Android telefonda VPN kullanmak için bir VPN uygulaması indirebilir veya sağlayıcıdan VPN ayarlarını alarak telefon ayarlarınıza girebilirsiniz. Android telefona VPN eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Ağ ve İnternet - Gelişmiş - VPN yolunu izleyin.
    3. Sağ üst köşedeki “VPN ekle” butonuna dokunun.
    4. VPN türü, sunucu adresi, kullanıcı adı ve parola bölümlerini doldurun.

    Android VPN açma adımları da şu şekilde:

    1. Ayarlar’a girin.
    2. Ağ ve İnternet - Gelişmiş - VPN bölümüne gelin.
    3. VPN’i seçip kullanıcı adı ve şifrenizi girin.
    4. Bağlan’a dokunun.

    Hangi VPN’i kullanmayalım ❓

    hangi vpni kullanmalıyım Tam Boyutta Gör
    Birçok ücretli ve ücretsiz VPN programı olduğundan “Hangi VPN programını kullanmayalım?” sorusu çok soruluyor. Ücretsiz VPN programlarının düşük kalitede olduğunu ve kullanmaktan kaçınmanız gerektiğini unutmayın. Ücretsiz VPN uygulamalarını kullanmamak için nedenleri şöyle sıralayabiliriz:
    • Zayıf güvenlik: Birçok ücretsiz VPN, PPTP gibi daha zayıf güvenlik protokollerini kullanır.
    • Daha az sunucu: Kullanıcıların gerekli bant genişliğini karşılayacak kadar sunucu olmadığında hızınız yavaşlayabilir.
    • Reklamlar: Bazı ücretsiz VPN uygulamaları, reklamdan geçilmiyor.
    • İndirme sınırı: Ücretsiz VPN’ler veri indirme ve yükleme konusunda katı sınırlar koyar.

    Birçok iyi VPN programı, ücretsiz deneme sürümü seçeneğiyle gelir. Güvenli, güvenilir VPN kullanımı için ücretli VPN hizmeti gereklidir ancak hangi VPN hizmetini seçeceğinizi nasıl bileceksiniz? En iyi VPN programını seçerken aklınızda tutmanız gereken birçok faktör var:

    1. Hız: VPN’i Netflix gibi platformlarda yüksek kalitede film ve dizi izlemek için kullanacaksanız, VPN’in hızlı olması önemli.
    2. Popülarite: VPN’in nasıl performans gösterdiğine dair fikir edinmek için hem kullanıcı hem de profesyonel incelemeleri okuyun. Yalnızca olumlu yorumlar gördüğünüz VPN servislerinden kaçının.
    3. Sunucu: Performans söz konusu olduğunda, daha fazla sunucu eşittir daha iyi gezinme. Sunucu sayısı ne kadar fazlaysa VPN’e bağlanma süresi o kadar kısa, bağlantı o kadar hızlı ve güvenilir olur.
    4. Şifreleme: Bugüne kadarki en yüksek şifreleme standardına sahip olan AES-256’yı arayın. Çok fazla kombinasyona sahip olduğundan kırılması neredeyse imkansızdır.
    5. Protokol: PPTP gibi daha zayıf güvenlik protokollerinden kaçının, OpenVPN gibi daha güvenilir VPN’leri tercih edin.
    6. Veri kaydı: Veri kaydı tutmayan VPN hizmetini seçin. Bilgilerinizi toplayıp toplamadığını görmek için VPN politikası sayfasına bakın.
    7. Müşteri desteği: En iyi VPN uygulamaları, herhangi bir sorun yaşamanız durumunda erişebileceğiniz destek hattı sunar.
    8. Özellikler: VPN’i neden indiriyorsunuz? Kendinize öncelikle bu soruyu sorun. Bazı VPN’ler torrent indirme işlevine sahiptir. Bazıları reklam engelleme, güvenlik duvarı, kapatma anahtarı, eşzamanlı bağlantı, istediğiniz sunucuya bağlanma/sunucu değiştirme gibi özellikler içerir. İhtiyacınıza uygun VPN’i indirin.
    9. Ücretsiz deneme: Birçok VPN, ücretsiz deneme sunar. VPN’i satın almadan önce mutlaka deneyin; kullanımı ne kadar kolay, yeterince hızlı mı? görün.

    En iyi VPN programları ⬇️

    en iyi vpn programları Tam Boyutta Gör
    Windows PC, Mac bilgisayar, Android telefon ve iPhone’unuz için bir VPN programına ihtiyacınız var ancak hangi VPN’in en iyisi olduğuna karar veremiyor musunuz? İşte en iyi VPN programları 2022 listemiz:
    1. Hotspot Shield
    2. Touch VPN
    3. VPN Super
    4. OpenVPN
    5. Opera VPN
    6. Zenmate VPN
    7. DotVPN
    8. Nord VPN
    9. Urban VPN
    10. Google VPN
    11. Turbo VPN
    12. CyberGhost VPN
    13. HaloVPN

    En iyi ücretsiz VPN uygulamaları ✅

    en iyi ücretsiz vpn uygulamaları Tam Boyutta Gör
    Birçok VPN sağlayıcısı, premium uygulamalarının ücretsiz sürümlerini sunuyor. Sınırlı olmalarına rağmen sizi internet ortamında güvende ve anonim tutmak için fazlasıyla yeterliler. Bazıları torrent dosyalarını indirmenize izin veriyor, hatta Netflix Amerika içerikleri izleme şansı veriyor. Paradan tasarruf etmek için çevrimiçi güvenliğinizden ve gizliliğinizden ödün vermeniz gerekmez. Evet, hız kısıtlaması ve veri sınırı var ancak ücretsiz mükemmel koruma sağlıyorlar. İşte en iyi VPN uygulaması 2022 listemiz:
    1. PrivadoVPN
    2. ProtonVPN
    3. Hide.me
    4. TunnelBear
    5. Atlas VPN
    6. Windscribe
    PrivadoVPN Tam Boyutta Gör
    PrivadoVPN, sizi anonim tutmayı vadediyor, bunu yapmakta da çok başarılı. PrivadoVPN, Windows, Mac, Android, iOS ve Android TV ile çalışıyor. PrivadoVPN, FireStick uygulamasına da sahip, böylece VPN’i farklı akıllı TV’lerde de kullanabilirsiniz. Ücretsiz VPN uygulaması, Netflix ile çalışıyor. Torrent dosyalarını da başarılı bir şekilde indirebilen VPN servisi, yüksek hızda aylık 10GB veri tüketimine izin veriyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda sunucu konumu var. PrivadoVPN, otomatik kapatma anahtarı ile geliyor. Bu, genellikle yalnızca ücretli VPN uygulamalarında bulunan temel bir güvenlik özelliği.
    ProtonVPN Tam Boyutta Gör
    ProtonVPN, piyasadaki en iyi ücretsiz VPN uygulamaları arasında. Veri sınırlaması ve herhangi bir hız sınırı yok; VPN’i istediğiniz kadar kullanmakta özgürsünüz. ProtonVPN’in diğer bir özelliği de tüm cihazlarda iyi çalışması. VPN, Mac, Windows, Android, Android TV, iOS, Linux, Chromebook ve hatta routerlarda çalışıyor. ProtonVPN, ücretsiz güvenli VPN arayanlar için. Herhangi bir kullanıcı verisi kaydı tutmuyor, güvenlik ve gizliliğe odaklanmasıyla biliniyor. VPN bağlantınız açık olduğu sürece korunursunuz.
    Hide.me vpn Tam Boyutta Gör
    Bilinen en iyi VPN’lerden Hide.me, hem ücretli hem de ücretsiz abonelik seçeneği sunuyor. Ücretsiz abonelikte dört ülkenin beş sunucusuna bağlanabiliyorsunuz. Sıfır kayıt tutmasıyla gizliliğe önem verenlerin favorilerinden olan Hide.me, torrent sitelerinden indirmeye izin veriyor. 7/24 destek alabileceğiniz VPN sağlayıcında hız sınırı yok ancak aylık 10GB veri tüketebiliyorsunuz. Hide.me VPN, Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV gibi birçok işletim sisteminde çalışıyor.
    TunnelBear Tam Boyutta Gör
    Ücretsiz VPN arıyorsanız, TunnelBear başka iyi bir seçenek. Temiz arayüz, kullanımı kolay, programın kurulumu hızlı ve basit. Ücretsiz sürümde arasından seçim yapabileceğiniz birçok sunucu var ve hız sınırlaması yok. Windows ve Mac bilgisayar, Android telefon ve iPhone için indirilebilir olan VPN, aynı anda birden fazla cihazda kullanılabiliyor.
    Atlas VPN Tam Boyutta Gör
    Atlas VPN, diğerlerine kıyasla daha yeni ve güzel özelliklere sahip ücretsiz bir VPN uygulaması. VPN bağlantısını istediğiniz uygulamalarda aktif, istediğiniz uygulamalarda devre dışı bırakıyor. Örneğin; Netflix’e girerken VPN açık, YouTube’a girerken VPN kapalı şeklinde ayarlama yapabiliyorsunuz. VPN’i yükledikten sonra hemen kullanabiliyorsunuz; bir hesap oluşturmanız veya giriş yapmanız gerekmiyor. Herhangi bir hız sınırı olmadan aylık 10GB bant genişliği sunuyor. Eğer tüm gün film-dizi izlemiyor, torrent indirmiyorsanız yeter. Ücretsiz sürümde üç sunucudan bağlanabiliyorsunuz ancak gayet hızlı bir şekilde. Güvenlik tarafında, bağlantınız AES-256 bit şifreleme ve son derece güvenli WireGuard protokolü ve IPSec/IKEv2 ile korunuyor.
    Windscribe Tam Boyutta Gör
    Windscribe, en iyi bilinen ücretsiz VPN’lerden biri; Windows, Mac, Linux, Android, iPhone, tüm büyük işletim sistemlerinde kullanılabiliyor. Ücretsiz sürümde farklı ülkelerden on sunucuya bağlanmanıza izin veriyor ve sunucuları çok hızlı. Windscribe’ı istediğiniz kadar cihazda kullanabiliyorsunuz. VPN hizmetinin aylık 2GB veri sınırı var ancak e-posta adresinizle hesap doğrulama işleminin ardından bu sınır 10GB’a yükseltiliyor. VPN’in kullanımı diğerlerine kıyasla biraz zor, arayüz kullanıcı dostu değil; bunu belirtmek gerek.

    VPN açmak tehlikeli mi 🔐

    vpn açmak tehlikeli mi Tam Boyutta Gör
    VPN gerçekten güvenli midir? VPN’lerin kapsamlı bir virüsten koruma programı gibi çalışmadığını unutmamalısınız. IP adresinizi koruyacak ve internet geçmişinizi şifreleyecek olsalar da yapabilecekleri bu kadardır. Örneğin; kimlik avı yapan web sitelerine girer veya zaralı dosyaları indirirseniz sizi güvende tutmazlar. VPN’i kullandığınızda truva atları (trojanlar), botlar, kötü amaçlı yazılım (malware), casus yazılım (spyware) ve virüslere karşı risk altında olursunuz. Bunlardan herhangi bir cihazınıza bulaşırsa, VPN açık bile olsa cihaza zarar gelebilir. Bu nedenle maksimum güvenliği sağlamak için, VPN’i kapsamlı bir virüsten koruma yazılımıyla birlikte kullanmanızda fayda var. Öte yandan internet servis sağlayıcınız, trafiğinizi izleyemeyecek olsa da VPN sağlayıcınız izleyebilir. Bu nedenle güvenebileceğiniz bir VPN sağlayıcı seçmeniz önemli. En iyi VPN uygulamaları satın almadan önce bir süreliğine ücretsiz denemenize izin verirler. Unutmadan, VPN kullanmak yasaldır.

    Bu rehber yazıda sosyal medya platformlarının engellenmesiyle kullanımı artan VPN uygulamaları ve programlarına değindik. VPN ile henüz tanışmamış olanlar için VPN nedir, nasıl kullanılır? gibi temel bilgilendirmenin yanı sıra herkesin merak ettiği VPN kullanmak güvenli midir? sorusunu yanıtladık.

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