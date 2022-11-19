VPN nedir, nasıl kullanılır? En iyi VPN programları

- VPN nedir ❓
- VPN ne işe yarar 🤔
- Telefonda VPN ne işe yarar 📱
- VPN nasıl kullanılır 🧐
- Windows VPN ekleme ve kurulumu nasıl yapılır 💻
- iPhone VPN açma ve VPN ayarları nasıl yapılır 📲
- Android VPN ekleme ve VPN ayarları nasıl yapılır 📱
- Hangi VPN’i kullanmayalım ❓
- En iyi VPN programları ⬇️
- En iyi ücretsiz VPN uygulamaları ✅
- VPN açmak tehlikeli mi 🔐
- Yorumlar
Sosyal medya platformlarına erişim engeli getirilmesiyle VPN programlarının kullanımı hızla arttı. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve hatta akıllı TV’lerde VPN uygulamaları yüklü. VPN nasıl kullanılır çok iyi bilen kişiler olduğu gibi hiç VPN indirmemiş internet kullanıcıları da var. Bu rehber yazıda VPN nedir, ne işe yarar? anlatıyoruz. Sıkça sorulan en iyi ücretsiz VPN uygulaması ve programları hangileri? sorusunun da yanıtı rehber yazımızda.
VPN nedir ❓
VPN, sanaldır; çünkü, dijital bir tünel oluşturur, cihazınızdan doğrudan VPN sunucusuna ulaşan fiziksel bir kablo yoktur. VPN, özeldir; çünkü, verilerinizi şifreler ve gerçek IP adresini gizler. VPN, bir ağdır; çünkü, cihazınız ve VPN sunucusu gibi birden fazla bilgisayar arasında bir bağlantı oluşturur. Peki, VPN ne için kullanılır?
VPN ne işe yarar 🤔
- İnternet bağlantısını şifreler.
- Halka açık WiFi ağlarında veri güvenliğini sağlar.
- Konuma dayalı içerik engellerini kaldırır.
- Engellenen siteleri açma
- İnternet sansürü kaldırma
- İnternet Servis Sağlayıcı (İSS) sizi takip etmesini engeller.
VPN’ler, tüm internet trafiğinizi şifreleyerek ve cihazınızla VPN sunucusu arasında noktadan noktaya bağlantı üzerinden yönlendirerek internete güvenli bağlantı kurar. Şifreli özel ağ kurmak; VPN’in tam olarak yaptığı şey bu. Şifreli bir VPN ağına bağlandığınızda, tüm internet verileriniz hacker’lardan korunmakla kalmaz, aynı zamanda gerçek konumunuz ve kimliğiniz de internet hizmetini aldığınız firma, dijital pazarlamacı veya ağınızı izleme girişiminde bulunan başka bir tarafından görülmez.
Güvenli olmayan bir bağlantı üzerinden internet bankacılığına giriş yaparsanız, e-postalarınızı kontrol ederseniz veya sosyal medya uygulamalarını kullanırsanız, giriş bilgilerinizi ele geçirmek için pusuda bekleyen hackerların eline koz vermiş olursunuz. Gönderdiğiniz tüm mesajlar ve kişisel verileriniz ele geçirilebilir; sonrasında fidye veya kimlik hırsızlığı için kullanılabilir. VPN bağlantısı, sunucusuyla iletişiminizi şifrelediğinden ağı gözetleyen kişiye her şey anlamsızca gelir. Kimsenin verilerinize erişememesini sağlamak, VPN korumasının büyük bir parçasıdır.
Herkesin bağlanabildiği ücretsiz WiFi ağlarında verilerinizi güvende tutmak önemlidir. Herkese açık WiFi ağlarının birçok riski vardır; çünkü herkes bu güvenli olmayan WiFi ağına bağlanabilir ve kimin bağlandığını görmek -kişi açısından- imkansızdır. Bir hacker’ın herkese açık WiFi ağlarında akan trafiği engellemesi çok kolaydır.
Okullarda ve iş yerlerinde belirli sitelere giriş yapmak özellikle yasaktır. VPN programları, belirli sitelere erişimi kısıtlayan bir yerde olsanız bile engellenen siteleri açmanızı sağlar. Şifreli VPN bağlantısı, ağınızdaki içerik engellemelerinden bağımsız olarak istediğiniz web sitelerine ve hizmetlerine erişmeniz için tüm kısıtlamaları kaldırır.
İnternet erişimini kısıtlama birçok ülkede var. Örneğin; Türkiye’de en çok kullanılan sosyal ağlar Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp’ta zaman zaman giriş sorunları yaşanabiliyor. Türkiye dışında mesela Çin’de Google ve Facebook ile birlikte ilişkili tüm uygulamalar (Gmail, Google Haritalar, WhatsApp, Instagram vs.) engellenebiliyor. VPN bağlantısı, sanal IP adresinizi yapılandırarak içerik engellemeleri, web sitesi kısıtlamaları, sansürden etkilenmemenizi sağlıyor.
Son olarak VPN’e bağlı değilseniz, İnternet Servis Sağlayıcısı’nın tüm çevrimiçi etkinliğiniz (girdiğiniz siteler, kullandığınız hizmetler ve bunları ne zaman ne kadar süreyle kullandığınız) izleyebilir. İSS’ler, bu bilgileri kullanımınıza bağlı bant genişliğinizi azaltmak için kullanabilir. Bazı ülkelerde kullanıcıların internet geçmişi (okudukları, izledikleri, görüntüledikleri, tıkladıkları her şey) bir yıl boyunca saklanıyor. Amerika’da kişinin onayı olmadan göz atma geçmişinin saklandığı ve en yüksek teklifi verene (bir reklam ağı, abonelik hizmeti gibi) satıldığı biliniyor. VPN, bu tür gizlilik ihlâllerinden koruyor. VPN’ler cihazınızın internet bağlantısını şifrelediğinden, İSS’niz internette tam olarak ne yaptığınızı takip edemiyor ve göz atma geçmişinizi göremiyor.
Telefonda VPN ne işe yarar 📱
İnternet paketimizden harcamak istemediğimizde ya da azaldığında herkese açık WiFi ağlarını kullanıyoruz. Parola korumalı bir bağlantıda bile ağdaki diğer kullanıcılar tarafından görülebilirsiniz. Bir hacker, bulunduğunuz mekânın şifresini ele geçirmiş, sizinle aynı ağa bağlanmış olabilir. VPN kullanmak, kendinizi şifreleme ve anonimleştirilmiş verilerle koruyacaktır. Herkese açık WiFi ağlarına herkes bağlanmıyor ancak online bankacılık ve alışveriş uygulamalarını herkes kullanıyor. Bu uygulamalar kendi şifrelemelerini kullansa da bir VPN kimsenin verilerinizi çalamayacağını garanti eder. VPN ayrıca FaceTime, WhatsApp, Telegram ve diğer anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma uygulamalarında dinlenmenizi önler.
VPN nasıl kullanılır 🧐
Windows VPN ekleme ve kurulumu nasıl yapılır 💻
Windows 10, herhangi bir üçüncü parti program olmadan PPTP, L2TP/IPSec, SSTP ve IKEv2 bağlantılarını destekler. Windows 10’da VPN’e bağlanmak için Ayarlar - Ağ ve İnternet - VPN’e gidin. Yeni bir VPN bağlantısı kurmak için “VPN bağlantısı ekle” butonuna tıklayın. VPN için bağlantı ayarlarını sağlamanız gerekiyor. “Bağlantı Adı” altında istediğiniz adı girebilirsiniz. Bu ad, VPN bağlantısını bilgisayarınızda tanımlamanıza yardımcı olmak için kullanılır. VPN sağlayıcınız, size bu detayları sağlar. VPN, işvereniniz tarafından sağlanıyorsa, işvereninizin BT departmanı bağlanmanız için gereken detayları size verecektir. VPN’i kurduktan sonra yakındaki WiFi ağlarının yanındaki ağ açılır menüsünde göreceksiniz. Açılır menüde ağ adına tıkladığınızda Windows, Ayarlar - Ağ ve İnternet - VPN penceresini açacaktır. VPN’i seçin ve bağlanmak için “Bağlan”a tıklayın. Buradan VPN bağlantılarını yapılandırabilir veya kaldırabilirsiniz.
iPhone VPN açma ve VPN ayarları nasıl yapılır 📲
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Genel bölümüne gelin.
- VPN’i seçin.
- VPN’i açık konuma getirin.
Okulda veya iş yerinde özel bir ağa erişmeniz gerekiyorsa, VPN’i elle yapılandırmanız gerekebilir. VPN’in iPhone’unuzda çalışması için elle nasıl etkinleştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır:
- Ayarlar uygulamasına dokunun.
- Genel - VPN - VPN Yapılandırması Ekle yolunu izleyin.
- Tür’e dokunun ve VPN protokolünün türünü seçin. (IKEv2, IPSec, L2TP)
- Bir açıklama, uzak kimlik ve VPN sunucusunu girin.
- Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın.
- Proxy sunucusunu etkinleştirmek için Elle veya Otomatik’i seçin.
- Bitti’ye basın.
Android VPN ekleme ve VPN ayarları nasıl yapılır 📱
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Ağ ve İnternet - Gelişmiş - VPN yolunu izleyin.
- Sağ üst köşedeki “VPN ekle” butonuna dokunun.
- VPN türü, sunucu adresi, kullanıcı adı ve parola bölümlerini doldurun.
Android VPN açma adımları da şu şekilde:
- Ayarlar’a girin.
- Ağ ve İnternet - Gelişmiş - VPN bölümüne gelin.
- VPN’i seçip kullanıcı adı ve şifrenizi girin.
- Bağlan’a dokunun.
Hangi VPN’i kullanmayalım ❓
- Zayıf güvenlik: Birçok ücretsiz VPN, PPTP gibi daha zayıf güvenlik protokollerini kullanır.
- Daha az sunucu: Kullanıcıların gerekli bant genişliğini karşılayacak kadar sunucu olmadığında hızınız yavaşlayabilir.
- Reklamlar: Bazı ücretsiz VPN uygulamaları, reklamdan geçilmiyor.
- İndirme sınırı: Ücretsiz VPN’ler veri indirme ve yükleme konusunda katı sınırlar koyar.
Birçok iyi VPN programı, ücretsiz deneme sürümü seçeneğiyle gelir. Güvenli, güvenilir VPN kullanımı için ücretli VPN hizmeti gereklidir ancak hangi VPN hizmetini seçeceğinizi nasıl bileceksiniz? En iyi VPN programını seçerken aklınızda tutmanız gereken birçok faktör var:
- Hız: VPN’i Netflix gibi platformlarda yüksek kalitede film ve dizi izlemek için kullanacaksanız, VPN’in hızlı olması önemli.
- Popülarite: VPN’in nasıl performans gösterdiğine dair fikir edinmek için hem kullanıcı hem de profesyonel incelemeleri okuyun. Yalnızca olumlu yorumlar gördüğünüz VPN servislerinden kaçının.
- Sunucu: Performans söz konusu olduğunda, daha fazla sunucu eşittir daha iyi gezinme. Sunucu sayısı ne kadar fazlaysa VPN’e bağlanma süresi o kadar kısa, bağlantı o kadar hızlı ve güvenilir olur.
- Şifreleme: Bugüne kadarki en yüksek şifreleme standardına sahip olan AES-256’yı arayın. Çok fazla kombinasyona sahip olduğundan kırılması neredeyse imkansızdır.
- Protokol: PPTP gibi daha zayıf güvenlik protokollerinden kaçının, OpenVPN gibi daha güvenilir VPN’leri tercih edin.
- Veri kaydı: Veri kaydı tutmayan VPN hizmetini seçin. Bilgilerinizi toplayıp toplamadığını görmek için VPN politikası sayfasına bakın.
- Müşteri desteği: En iyi VPN uygulamaları, herhangi bir sorun yaşamanız durumunda erişebileceğiniz destek hattı sunar.
- Özellikler: VPN’i neden indiriyorsunuz? Kendinize öncelikle bu soruyu sorun. Bazı VPN’ler torrent indirme işlevine sahiptir. Bazıları reklam engelleme, güvenlik duvarı, kapatma anahtarı, eşzamanlı bağlantı, istediğiniz sunucuya bağlanma/sunucu değiştirme gibi özellikler içerir. İhtiyacınıza uygun VPN’i indirin.
- Ücretsiz deneme: Birçok VPN, ücretsiz deneme sunar. VPN’i satın almadan önce mutlaka deneyin; kullanımı ne kadar kolay, yeterince hızlı mı? görün.
En iyi VPN programları ⬇️
- Hotspot Shield
- Touch VPN
- VPN Super
- OpenVPN
- Opera VPN
- Zenmate VPN
- DotVPN
- Nord VPN
- Urban VPN
- Google VPN
- Turbo VPN
- CyberGhost VPN
- HaloVPN
En iyi ücretsiz VPN uygulamaları ✅
- PrivadoVPN
- ProtonVPN
- Hide.me
- TunnelBear
- Atlas VPN
- Windscribe
VPN açmak tehlikeli mi 🔐
Bu rehber yazıda sosyal medya platformlarının engellenmesiyle kullanımı artan VPN uygulamaları ve programlarına değindik. VPN ile henüz tanışmamış olanlar için VPN nedir, nasıl kullanılır? gibi temel bilgilendirmenin yanı sıra herkesin merak ettiği VPN kullanmak güvenli midir? sorusunu yanıtladık.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: