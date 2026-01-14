Kim Nerede? 166 Medcem Çimento, elektrikli kamyonlara geçiyor; İlk kamyonlar filoya katıldı 135 Dünyanın megavat ölçeğindeki ilk uçan rüzgar türbini test edildi 131 Yeni Mumya filminden ilk fragman yayınlandı; Bu kez korku tarafı ön planda
    CES 2026'nın en iyileri hangileri? Katlanabilir ekranlar, robotlar ve fiziksel AI dönemi başladı!

    CES 2026 fırtına gibi başladı! Katlanabilir ekranlar, insansı robotlar, beyin dalgası takipli kulaklıklar, yeni ekran teknolojilerini ve akıllı ev devrimini 15 dakikada sizler için anlattık

    CES 2026'nın tüm detaylarını bu kapsamlı videoda ele alıyoruz! Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarında öne çıkan 20'den fazla ürünü, yeni nesil yapay zeka altyapısını ve fiziksel teknolojiye geçişi mercek altına aldık.

    LG'nin sadece 9mm kalınlığındaki Wallpaper TV'sinden, Samsung Galaxy Z TriFold'un üç katlanabilir ekranına, Lenovo Legion Pro Rollable'ın yatay genişleyen oyun ekranından, Boston Dynamics Atlas'ın üretime hazır insansı robotuna kadar CES 2026'yı şekillendiren müthiş ürünleri detaylıca inceliyoruz.

    Bu videoda Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) işlemcilerin yapay zeka performansını, NVIDIA DLSS 4.5'in oyun dünyasına etkisini, Dell XPS serisinin geri dönüşünü ve Clicks Communicator gibi niş ama önemli cihazları bulacaksınız. Ayrıca Punkt MC03'ün gizlilik odaklı yaklaşımı ve IKEA'nın akıllı ev ekosistemi gibi ilginç gelişmeleri de konuşuyoruz.

    Sağlık teknolojilerinden, akıllı ev robotlarından giyilebilir teknolojilere kadar CES 2026'nın tüm kategorilerini kapsıyoruz. Withings Body Scan 2 ve BirdBuddy 2 gibi ilginç ürünleri de detaylıca ele alıyoruz.

    Oyun dünyası da CES 2026'da bomba gibi duyurular yaptı. ROG Xreal R1 AR gözlük, Neurable PRIME beyin dalgası takipli kulaklık, Razer Project Motoko kameralı kulaklık ve Lenovo'nun SteamOS'lu cihazları oyuncuların ilgisini çekti. NVIDIA'nın G-Sync Pulsar teknolojisi de görsel performansta yeni bir çıta koydu.

    LEGO Smart Brick'in 50 yıllık LEGO tarihindeki en büyük değişimi temsil etmesinden Meta'nın EMG bilekliğine, SwitchBot'un çamaşır yükleme robotundan Samsung'un Freestyle+ projektörüne kadar gelecek teknolojilerini keşfediyoruz. 

