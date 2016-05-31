Keyifli bir mobil oyun: Mekorama incelemesi

Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
Monument Valley ile başlayan izometrik açılı ve göz alıcı grafiklerle gelen bulmaca oyunları yarattığı büyük başarı ile marketteki kitlesini büyütüyor. Mekoroma da işte bu türde bir oyun.Mekoroma, sevimli bir robotun yolculuğunu konu ediniyor.
Oyun karşımıza farklı ve yaratıcı bir menü ile geliyor. İlk kısımda bizi oynayacağımız bölümlerin oluştuğu kısım karşılıyor. Kitap sayfası çevirir gibi sayfayı yana kaydırdığımızda ise bölüm arama özelliği çıkıyor. Oyundaki tüm bölümlerin belli bir QR kodu bulunuyor ve sosyal medya hesabınızdaki arkadaşlarınız eğer Mekorama oynuyorsa, size yolladıkları QR kodunu buraya tanıtarak hem onları bölümlerini hem de kendi yaptıkları haritada istedikleri şekilde oynayabiliyorsunuz. Sayfayı tekrar çevirdiğimizde bu kez az önce bahsettiğim bölüm oluşturma ekranı karşımıza çıkıyor.
Burada dilediğimiz şekilde tüm objeleri kullanarak kendi haritamızı oluşturuyor ve dilediğimiz gibi bu haritada oynayabiliyoruz. Aynı zamanda oluşturduğumuz haritayı QR kod ile arkadaşlarımıza yollayarak onlarında bu bölümde oynamalarını sağlayabiliyoruz. Bir diğer sayfada ise oyun geliştiricisine bağış yapabileceğimiz bir ödeme ekranı çıkıyor. Son kısımda ise oyun ayarlarına ulaşabiliyor, dilersek belli başlı ayarları değiştirebiliyoruz.
Oyuna başladığımızda ise sevimli robotumuzu bizden istenen bitiş noktasına ulaştırmamız gerekiyor. Serbest kamera modu ile dilediğimiz şekilde harita etrafında dönebiliyoruz.
Her bölümde hareketli bir mekanizma bulunuyor ve bunu mantıklı hamlelerle robotumuzu hedefe ulaştırmak için kullanıyoruz. Robotun hareketleri çok sevimli. Oyunda rahatlatıcı müzikler ile keyif daha da artıyor. Her bitirdiğimiz bölüm sonunda yeni haritalar aktif oluyor. Şimdilik yaklaşık 50 bölüm bulunuyor. Oyun QR kod mantığı ile yarattığı paylaşım desteği ve minimalist tasarımı ile bizden tam puan alıyor.
Sade ve basit arayüzü ile eğlenceli düşünce egzersizleri yapmanıza yardımcı olan Mekorama'nın boyutu ise sadece 5 MB. Oyun Android'in yanı sıra iOS platformunda da bulunuyor.
Android için Mekorama: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martinmagni.mekorama
iOS için Mekorama: https://itunes.apple.com/us/app/mekorama/id1079464948?ls=1&mt=8
Paylaş Tweetle
destek olun lütfen çok eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir oyun
deneyelim bakalim.