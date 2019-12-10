Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar

    iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 yayınlandı. Yeni güncelleme, hata düzeltmeleri ve bazı yenilikleri beraberinde getiriyor. Ayrıca iOS 13.3 ile birlikte, klavyedeki memoji etiketleri devre dışı bırakılabiliyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    8b
    1
    15
    İşletim Sistemleri
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar
    Tam Boyutta Gör

    iOS 13 işletim sistemi yüzünden başı sıkça ağrıyan Apple, birtakım hata düzeltmeleri ve yeni özellikler içeren iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemelerini yayınladı.Yayınlanan güncellemelerle birlikte, klavyede çıkan memojileri etkisizleştirebilmek de mümkün kılınıyor. İşte iOS 13 ve iPadOS 13'ün üçüncü büyük güncellemesine ait detaylar!

    Ayrıca Bkz. "Mac Pro ve Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı belli oldu!"

    iOS 13.3 yenilikleri ve hata düzeltmeleri neler?

    iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemeleri çeşitli iyileştirmeler, sorun gidermeler ve Ekran Süresi için ek ebeveyn denetimlerini beraberinde getiriyor. Apple'ın her iki güncelleme ile ilgili sürüm notları şu şekilde:

    • Yeni ebeveyn denetimleri çocukların kimleri telefon ve FaceTime ile arayabileceği veya kimlere mesaj gönderebileceği ile ilgili daha fazla iletişim sınırı sağlar

    • Çocuklar için kişiler listesi, ebeveynlerin çocuklarının aygıtında görünen kişileri yönetmesini sağlar

    • İlgili yazılara veya aynı yayındaki daha fazla yazıya giden bağlantılarla okumayı sürdürün

    • Fotoğraflar’da video kısaltırken yeni bir video yaratma

    • Safari’de NFC, USB, ve Lightning FIDO2-uyumlu güvenlik anahtarları için destek ekler

    • Mail’de yeni iletilerin indirilmemesine neden olan sorunları giderir

    • Gmail hesaplarında ileti silmeye engel olan bir sorunu ele alır

    • Exchange hesaplarında iletilerde hatalı karakterlerin görünmesine ve gönderilen iletilerin çoğaltılmasına neden olabilen sorunları çözer

    • Boşluk tuşuna uzun süre basıldıktan sonra imleçin hareket etmesini engelleyebilen bir sorunu çözer

    • Mesajlar ile gönderilen ekran resimlerinin bulanık görünmesine neden olan bir sorunu giderir

    • Ekran resimlerinde kırpmanın veya İşaretleme kullanımının Fotoğraflar’a kaydedilmemesi sorununu çözer

    • Sesli Notlar kayıtlarının diğer ses uygulamalarıyla paylaşılmaması sorununu giderir

    • Telefon uygulamasındaki cevapsız çağrı uyarısının ekrandan silinmemesine sebep olabilen bir sorunu ele alır

    • Hücresel Veri ayarlarını hatalı bir şekilde kapalı olarak gösteren bir sorunu giderir

    • Akıllı Tersine Çevir etkinken Koyu Mod’un kapatılmasını engelleyen bir sorunu giderir

    • Bazı kablosuz şarj aletlerinin olması gerekenden daha yavaş şarj etmesine sebep olan bir sorunu ele alır

    iOS 13.3 güncellemesini yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.   

    iPhone klavyesindeki memoji çıkartmaları nasıl kaldırılır?

    iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar
    Tam Boyutta Gör

    iOS 13 ile birlikte iPhone, iPad ve iPod klavyelerine dahil olan memoji çıkartmaları, yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte devre dışı bırakılabiliyor. Özellikle iPhone klavyelerinde emoji düğmesine dokunulduğunda açılan sık kullanılanlar bölümünde çıkan memojiler, ekranda geniş yer kaplaması sebebiyle diğer emojilerin tam olarak görünmesini engelleiyordu. Bu da bazı kullanıcılar için oldukça can sıkıcı olabiliyordu. 

    iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemesiyle birlikte memoji çıkartmalarını etkisizleştirebilmek isterseniz; Ayarlar / Genel / Klavye / Memoji Çıkartmaları bölümüne gelerek, ilgi ayarı kapatabilirsiniz. 

    Hangi cihazlar iOS 13.3 destekliyor?

    iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.3 güncellemesi yayınlanırken, iPad için de iPadOS 13.3 güncellemesi yayınlandı. Apple ayrıca iOS 13 işletim sistemine güncellenmeyen eski cihazlar için de iOS 12.4.4 sürümünü yayınladı.

    iOS 13.3 güncellemesi alan iPhone modelleri

    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 8
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 6S Plus
    • iPhone 6S
    • iPhone SE
    • iPod Touch (7.nesil)

    iPadOS 13.3 güncellemesi alan iPad modelleri

    • 12.9 inç iPad Pro
    • 11 inç iPad Pro
    • 10.5 inç iPad Pro
    • 9.7 inç iPad Pro
    • iPad (7. nesil)
    • iPad (6. nesil)
    • iPad (5. nesil)
    • iPad mini (5. nesil)
    • iPad mini 4
    • iPad Air (3. nesil)
    • iPad Air 2

    Yeni iOS ve iPad sürümlerine ek olarak Apple Watch için WatchOS 6.1.1, Apple TV için tvOS 13.3, HomePod için HomePod OS 13.3 ve Mac modelleri için de macOS Catalina 10.15.2 güncellemeleri yayınlandı. 



    Yorum Yaz
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Türkçe desteğinin de olduğu Google Asistan tercüman modu çıktı
    9 sa.
    Huawei P40 Lite tanıtılmış olabilir
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    sseydi 2 gün en beğenilen Ussuz
    Sizce nasıl olmalı haber? Beğenmediğinize göre bir fikriniz vardır herhalde.



    Güncelleme duyurusu haberi başka nasıl olur merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SirrealsQ 2 gün
    2016 martta çıkmış telefona hala güncellme veriyo helal olsun valla
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    muticoo 14 sa.
    XS Max e kurup kullanan varmıdır?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    RaptorFX 1 gün
    iphone 6'ya bile güncelleme vermesi gerçekten taktir edilecek bir durum. Sırf bu yüzden bile insanın iphone'a geçesi geliyor. Bir kere al en az 4 sene güncel kal, 2 de gittiği yere kadar desen 6 sene telefon işini çözüyorsun.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cabriyo 1 gün RaptorFX
    iphone 6 yı güncelleme ile yavaşlattı diye kriz çıkmıştı 1-2 sene önce duymadınız galiba. sonra pil daha fazla gitsin diye yavaşlattık diyip kıvırdılar. esas amaç yeni çıkan telefonu almaya itiyorlar seni. siz ya apple çalışanısınız yada hiçbirşeyden haberiniz yok. apple sizin iyiliğinizi düşündüğünden eskilere güncelleme çıkarıyor değil yani. güncelleme yapılan ile güncelleme yapılmayanı yan yana koyun deneyin. güncellemesiz olan daha hızlı çalışacaktır. sonra övebiliyorsanız övün apple ı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    eaglemania 1 gün
    İPad Pro modelleri ne ara bu kadar çeşitlendi yahu, 4 farklı boyut seçeneği var 😳
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mek75 2 gün
    Arkadaşlar iyi akşamlar. Güncellemeden sonra telefondan film seyrederken 1 dk sonra ekran kararıyor. Güncellemeden önce böyle bir sorunum yoktu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Çaylak_Doktor 2 gün
    Her güncellemede öldürüyor cihazı gerek yok şuan ki sürümde sorun yaşamıyorum eğer gözüme takılan hata olursa geçerim yoksa iyi yani şuan
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yorumculuklar 2 gün
    Zamanında ekranı küçük, parası fazla diye düşünmeyip iPhone SE alsaymışım keşke... Ekran boyutu en ideal cihazlardan; oyunla videoyla fazla işi olmayanlar için...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SirrealsQ 2 gün
    2016 martta çıkmış telefona hala güncellme veriyo helal olsun valla
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sipihrz 14 sa. SirrealsQ
    iphone 6s 2015 Eylül 25 te çıkış yapmış.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TurboBoosted 2 gün
    Memojilerin klavyeden kaldırılabilmesi iyi olmuş. Diğerleri çok önemli değil. Bir de şarj süresi iyileştirilmiştir umarım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ussuz 2 gün
    Copy paste
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sseydi 2 gün Ussuz
    Sizce nasıl olmalı haber? Beğenmediğinize göre bir fikriniz vardır herhalde.



    Güncelleme duyurusu haberi başka nasıl olur merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    7980 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    ios 13.3, ios 13.3 güncellemesi ve
    15 etiket daha ios 13.3 indir iPhone Apple iOS / OS X / tvOS / watchOS Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede İşletim Sistemleri Yazılım ios 13.3 yenilikler ios 13.3 çözülen sorunlar ios 13 memoji kapatma iPadOS 13.3 MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Left 4 Dead benzeri GTFO, nihayet Steam Erken Erişim'de yerini aldı 1 gün Xiaomi Mi Note 10 resmi satışlara başladı 1 gün PES 2020’nin ücretsiz versiyonu çıktı: PES 2020 LITE 1 gün Google alışveriş trendlerini gösteren yeni portalını hizmete soktu 1 gün Oppo, 5G teknolojisini evinize getiriyor 1 gün Quentin Tarantino açıkladı: Kill Bill yakında geri dönüyor 1 gün Yerli otomobilin tasarımını Ferrari’nin tasarımcısı yaptı 1 gün Oppo 320 milyon akıllı telefonda, Android tabanlı ColorOS kullanıldığını açıkladı 1 gün Oppo Reno 3 serisi 26 Aralık'ta tanıtılacak 1 gün LG Gram dizüstü serisi güncellendi 1 gün Microsoft, Windows 7'deki virüs yazılımı Security Essentials'ı artık güncellemeyecek 1 gün Birden fazla telefonu Samsung televizyonunuza yansıtabileceksiniz 1 gün Samsung, Galaxy S11 serisini 18 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor 2 gün Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor 2 gün Netflix, The Irishman'in izlenme rakamlarını açıkladı 2 gün 2019'da 10 milyar dolar gişe hasılatı yapan Disney, sinema tarihine geçti 2 gün Gmail'de e-postalar artık ek olarak gönderilebilecek 2 gün Mac Pro ve Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı belli oldu! 2 gün Amazon'un sahip olduğu Ring ilk akıllı ampulünü geliştiriyor 2 gün Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesi başladı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar Sonraki Monster'da Bu Hafta - Need for Speed Heat 2 gün Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020’de PS 4, Xbox One ve PC’ye geliyor 2 gün Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin kamuflajlı fotoğrafları devasa böbrek ızgarayı doğruluyor 2 gün 10 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi sızdı 2 gün Kaz simülasyonu PS4 ve Xbox One’a geliyor 2 gün RX 5600’ün bellek kapasitesi EEC listesinde ortaya çıktı 2 gün Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı 2 gün Redmi markası ilk yönlendiricisini duyurdu 2 gün ABD, Türkiye’ye sattığı F-35’leri geri satın alacak 2 gün Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor 2 gün Wunderlist kapanıyor 2 gün Volkswagen'den Tesla'ya mesaj: "Gelecek yıl rekabet çok daha güçlü olacak" 2 gün Oppo zengin gerçeklik gözlüklerini duyurdu 2 gün Teknofest ilk kez İstanbul dışında düzenlenecek 2 gün Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi ile tanışın 2 gün Küresel silah satışlarında Türk şirketler ilk 100'de 2 gün En ucuz 5G telefonu Redmi K30 tanıtıldı 2 gün Ozon tabakasındaki iyileşme, iklim değişikliğini de yavaşlatıyor 2 gün RedmiBook 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün Ghostbusters: Afterlife fragmanı yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Saray' a Lüks Gemicik!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim