iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar

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iOS 13 işletim sistemi yüzünden başı sıkça ağrıyan Apple, birtakım hata düzeltmeleri ve yeni özellikler içeren iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemelerini yayınladı.Yayınlanan güncellemelerle birlikte, klavyede çıkan memojileri etkisizleştirebilmek de mümkün kılınıyor. İşte iOS 13 ve iPadOS 13'ün üçüncü büyük güncellemesine ait detaylar!

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iOS 13.3 yenilikleri ve hata düzeltmeleri neler?

iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemeleri çeşitli iyileştirmeler, sorun gidermeler ve Ekran Süresi için ek ebeveyn denetimlerini beraberinde getiriyor. Apple'ın her iki güncelleme ile ilgili sürüm notları şu şekilde:

Yeni ebeveyn denetimleri çocukların kimleri telefon ve FaceTime ile arayabileceği veya kimlere mesaj gönderebileceği ile ilgili daha fazla iletişim sınırı sağlar

Çocuklar için kişiler listesi, ebeveynlerin çocuklarının aygıtında görünen kişileri yönetmesini sağlar

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Mail’de yeni iletilerin indirilmemesine neden olan sorunları giderir

Gmail hesaplarında ileti silmeye engel olan bir sorunu ele alır

Exchange hesaplarında iletilerde hatalı karakterlerin görünmesine ve gönderilen iletilerin çoğaltılmasına neden olabilen sorunları çözer

Boşluk tuşuna uzun süre basıldıktan sonra imleçin hareket etmesini engelleyebilen bir sorunu çözer

Mesajlar ile gönderilen ekran resimlerinin bulanık görünmesine neden olan bir sorunu giderir

Ekran resimlerinde kırpmanın veya İşaretleme kullanımının Fotoğraflar’a kaydedilmemesi sorununu çözer

Sesli Notlar kayıtlarının diğer ses uygulamalarıyla paylaşılmaması sorununu giderir

Telefon uygulamasındaki cevapsız çağrı uyarısının ekrandan silinmemesine sebep olabilen bir sorunu ele alır

Hücresel Veri ayarlarını hatalı bir şekilde kapalı olarak gösteren bir sorunu giderir

Akıllı Tersine Çevir etkinken Koyu Mod’un kapatılmasını engelleyen bir sorunu giderir

Bazı kablosuz şarj aletlerinin olması gerekenden daha yavaş şarj etmesine sebep olan bir sorunu ele alır

iOS 13.3 güncellemesini yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

iPhone klavyesindeki memoji çıkartmaları nasıl kaldırılır?

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iOS 13 ile birlikte iPhone, iPad ve iPod klavyelerine dahil olan memoji çıkartmaları, yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte devre dışı bırakılabiliyor. Özellikle iPhone klavyelerinde emoji düğmesine dokunulduğunda açılan sık kullanılanlar bölümünde çıkan memojiler, ekranda geniş yer kaplaması sebebiyle diğer emojilerin tam olarak görünmesini engelleiyordu. Bu da bazı kullanıcılar için oldukça can sıkıcı olabiliyordu.

iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemesiyle birlikte memoji çıkartmalarını etkisizleştirebilmek isterseniz; Ayarlar / Genel / Klavye / Memoji Çıkartmaları bölümüne gelerek, ilgi ayarı kapatabilirsiniz.

Hangi cihazlar iOS 13.3 destekliyor?

iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.3 güncellemesi yayınlanırken, iPad için de iPadOS 13.3 güncellemesi yayınlandı. Apple ayrıca iOS 13 işletim sistemine güncellenmeyen eski cihazlar için de iOS 12.4.4 sürümünü yayınladı.

iOS 13.3 güncellemesi alan iPhone modelleri

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE

iPod Touch (7.nesil)

iPadOS 13.3 güncellemesi alan iPad modelleri

12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

Yeni iOS ve iPad sürümlerine ek olarak Apple Watch için WatchOS 6.1.1, Apple TV için tvOS 13.3, HomePod için HomePod OS 13.3 ve Mac modelleri için de macOS Catalina 10.15.2 güncellemeleri yayınlandı.