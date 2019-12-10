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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mac Pro ve Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı belli oldu!

    Apple'ın profesyoneller için geliştirdiği Mac Pro ve Pro Display XDR ürünlerinin Türkiye fiyatı belli oldu. Her iki ürünün de en tepe modellerine sahip olmanın toplam bedeli neredeyse yarım milyon!
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    10,4b
    2
    65
    Monitör
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Mac Pro ve Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı belli oldu!
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    Haziran ayında düzenlenen WWDC 2019 Geliştiriciler Konferansı'nda duyurulan Mac Pro bilgisayarı ve Pro Display XDR monitörü, tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de satışa sunuldu. 

    Ayrıca Bkz. "iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar"  

    Mac Pro Türkiye fiyatı

    Kule tipi ve raf tipi olmak üzere iki farklı kasa tipi bulunan Mac Pro, şimdilik kule tipi kasa yapılandırmasıyla satışa sunulmuş durumda. Kule tipi Mac Pro'nun başlangıç fiyatı 42.999 TL olarak açıklanırken, raf tipi Mac Pro'nun başlangıç fiyatı ise 46.999 TL

    Elbette bu fiyat, çeşitli yapılandırmalara göre artabiliyor. Öyle ki Mac Pro'yu en tepe donanım bileşenlerine göre özelleştirdiğimizde karşımıza, 415.799 TL'lik bir fiyat çıkıyor.

    Mac Pro'yu incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Ayrıca Bkz. "Modüler Mac Pro tanıtıldı"

    Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı

    Mac Pro için özel olarak hazırlanan Apple Pro Display XDR monitörünün Türkiye fiyatı da açıklandı. Öyle ki standart ve Nano-texture cam seçeneği olmak üzere iki farklı varyasyonla gelen modellein başlangıç fiyatları sırasıyla 35.999 TL ve 42.999 TL

    Monitör tarafında ise ana ürüne ek olarak, 7.199 TL'ye Pro Stand ve 1.449 TL'ye de VESA montaj adaptörü satın alınabiliyor. Monitör tarafında ise Nano-texture cam ile birlikte diğer aparatları da seçerseniz ödeyeceğiniz maximum tutar 51.647 TL oluyor.

    Pro Display XDR monitörü incelemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Mac Pro için Apple Pro Display XDR ekranı duyuruldu"

    Özetle Apple'dan bir bilgisayar dizmek istiyorsanız ve bu bilgisayarın her anlamda en üst seviye özelliklere sahip olmasını istiyorsanız, Pro Display XDR, Mac Pro, Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2 ve çeşitli montaj aparatlarıyla birlikte ödemeniz gereken tutar 468.645 TL oluyor.



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    DoĞu_KaN 2 gün en beğenilen
    Bunu alacak kişide akıl olduğunu ispatlama şartı getirilmeli bence, akıl sağlık raporu olması lazım 😄
    4 Yanıt Yanıtla +40
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    Giuliano Terraneo 2 gün
    Satin alma linki koymaniz cok onemli.



    Tesekkurler. İki tane siparis verdim
    Yanıtla +37
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    LütfenBccYapmayınız 2 gün
    rende gibi duruyor
    2 Yanıt Yanıtla +24
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    alp0007 8 sa.
    Oraya tıklamak isterdim.
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    Gt95 11 sa.
    hanginizin 1.5 TB Ram kapasitesi var bunun var iş odaklı mini süper pc bu aşar bu sizi
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    DH Misafiri 20 sa.
    Aslında bu tür bilgisayarlar büyük işlerde kulanılır yani salisenin önemli olduğu büyük firmalarda kaldı ki 90 000 $ satılıyor buda yurtdışında pek fazla bir rakam değil birde bunu normal yazılım şirketde alabilir o kadar yorumlarda abartılıyor ki bir gerçek var o da bizim türkiyede mac pro bile zor satılırken bu tür bilgisayarlara para veren şirket yok yani para ile ilgisi yok gereksiz görüyor patron söyle der büyük ihtimal ya oda bilgisayar buda bilgisayar ?? benim kafamdaki en büyük soru ise kargo şirketi bu pc nasıl getirecek önemli olan bu yurtiçi kargoya verse gitti güzelim makine ha ptt verse pahalı diye koru ordusu ile patikadan yürüyerek belki bir ihtimal araba devrilir diye diyer kargolarda pek sağlam değil yok abi bu pc bizim ülkede her türlü zor alsan bir dert almasan bir dert ha unutmadan birde hırsızın çalma durumu var ??iş arap saçına döndü ?????>? şaka maka bir yana o para etmez diye düşünüyorum zaten isminden otomatik %20 milleten pahalı satıyor ama içindeki bir çok parça normal pc aynı ama yarım elmaya bayılıyor millet ??
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    nct96 1 gün
    Sony’nin TrimasterEL monitörü dururken buna para verilmez !
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    Yirikalische 1 gün DoĞu_KaN
    Sabit fiyat degil ama, bu max fiyat, ihtiyacina gore azaltir ozellikleri 100 bin olur, o da gayet it firmalari tarafindan sunucuya harcanan bir para. 1.5 tb ram asiri yuksek bir miktar. Bir suru secenek var sitede, her seyi maxlayip, tum appleri alip yaninda hem mouse hem trackpad alinca olan miktar bu. Baslangic fiyati 40 bin civari, amerikada 6000 dolar.
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    DoĞu_KaN 1 gün Yirikalische
    Ben 40.000-50.000 TL bandı için söylemedim zaten, yorum yapan herkes bu fiyat bandına bişey demiyor yarım milyonluk fiyat için diyorum. Almanlar zaten alır onların parasıyla hiç birşey, Türkiye'de yarım milyon verecek kimsenin olmamasından bahsettik sen bana telekom firmasından bahsediyorsun 🤪
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    Yirikalische 1 gün DoĞu_KaN
    O kadar bilmeden konusmussun ki.



    Workstationlar hep bu fiyata zaten, apple olsun olmasin, bilgisayar degil bu zaten fark ettiysen monitor secenegi bile koymamislar. Almanlarin en buyuk telekom firmasi olan deutsche telekomda bunun gibi 4 tane server var mesela, 2 tanesini kullanmiyorlar bile yedek duruyor ve fiyatlari toplami 7 haneli Turk lirasiyla. Apple falan da degiller, bu yeni cikti zaten.



    Senin bu dedigin kocaman is makinesi olan insana niye aldin bizim volvoya ip baglardik demek gibi bir sey.



    Yuksek hafiza ve islemci gucu gerektiren isler icin bunun gibi cihazlar ZORUNLU, cool diye hos diye almiyorlar yani.
    3 Yanıt Yanıtla +3
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    Rimesia 1 gün Yirikalische
    Fakirin zengine akıl öğretmesine bayılıyorum.
    Türkiye de müthiş yaygın. Hayatı boyunca fakir kalmış adam, karşısında milyon dolarları olan adamları gördüğünde başlıyor tavsiye vermeye, para kazanma tüyosu vermeye.
    Hiç demiyor ki, biraz dinleyeyim, ne yapmış öğreneyim, belki bir şeyler kapar öğrenirim.
    Burada da aynı geyik, cebinde buna ayırabileceği 100 bin lira olan adama asgari maaşlılar salak diyor
    Yanıtla +1
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    Ahmet DOĞAN 1 gün Yirikalische
    Hemşerim 100000TL lik Bir Workstation Göstersene Bana. Her Halükarda Bunun 3 Misli Gücünde Olacak. Benim 100 Aylık Maaşım Kadar Paraya Adamlar Bilgisayar Satmaya Çalışıyorlar Birde Bunu Savunanlar Çıkıyor. Aklınızla Aranız Fersah Fersah Belliki.
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    erol einstein 1 gün
    apple her yönü ile kazık, normal bir bilgisayar her şey dahil 10.000 tl üstü enayilik.
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    DH Misafiri 1 gün
    Monitörün ayağı 7200TL, efsaneymiş. Puhahahaha. Eve lüks bir koltuk takımı alınır o monitörün ayağının parasıyla. Monitör demiyorum, bilgisayar da demiyorum, MONİTÖRÜN AYAĞI 7200TL!!! Yok artık!!! Resmen şımarıklık bu. Yani o monitör ayağını 7200TL yapan şey nedir? Evde kullanılmayacak olması mı? Güldurmeyin ne olur!
    Not: Mac Pro 2013 (siyah silindir) modelini kullanıyorum. Apple'ın kıytırık LCD panelli iPhone 9 haberinden sonra (üstüne üstlük iPhone 11 de LCD panelli) bu monitör ayağı haberini görünce iyice soğudum Apple'dan. Diyeceksiniz ki "Apple da aman bu müşterimizi kaybetmeyelim diyor", valla ne düşünürse düşünsun Apple'ın umrunda olmayabiliriz, Apple da bizim umrumuzda olmaz, olur biter. Pes yaw, PES DOĞRUSU!!!
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    DH Misafiri 1 gün
    amerika fiyatı vergi öncesi 52 bin dolar 305 bin lira vergi ile beraber tlye vurunca 335 bin lira gırtlak dolu makineden bahsediyorum içinde yazılımları ekstranın ekstrası dahil bizde bu rakam 420 küsür bin ekransız hali tabi alacak olan zaten gider amerikadan alır dönerken vergi iadeside alır nereden bakarsan 115 bin lira fark var uçak gidiş dönüş new york 5 bin lira gitmişken 3 günde gezersin
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