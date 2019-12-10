Mac Pro ve Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı belli oldu!

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Haziran ayında düzenlenen WWDC 2019 Geliştiriciler Konferansı'nda duyurulan Mac Pro bilgisayarı ve Pro Display XDR monitörü, tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de satışa sunuldu.

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Mac Pro Türkiye fiyatı

Kule tipi ve raf tipi olmak üzere iki farklı kasa tipi bulunan Mac Pro, şimdilik kule tipi kasa yapılandırmasıyla satışa sunulmuş durumda. Kule tipi Mac Pro'nun başlangıç fiyatı 42.999 TL olarak açıklanırken, raf tipi Mac Pro'nun başlangıç fiyatı ise 46.999 TL.

Elbette bu fiyat, çeşitli yapılandırmalara göre artabiliyor. Öyle ki Mac Pro'yu en tepe donanım bileşenlerine göre özelleştirdiğimizde karşımıza, 415.799 TL'lik bir fiyat çıkıyor.



Mac Pro'yu incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı

Mac Pro için özel olarak hazırlanan Apple Pro Display XDR monitörünün Türkiye fiyatı da açıklandı. Öyle ki standart ve Nano-texture cam seçeneği olmak üzere iki farklı varyasyonla gelen modellein başlangıç fiyatları sırasıyla 35.999 TL ve 42.999 TL.

Monitör tarafında ise ana ürüne ek olarak, 7.199 TL'ye Pro Stand ve 1.449 TL'ye de VESA montaj adaptörü satın alınabiliyor. Monitör tarafında ise Nano-texture cam ile birlikte diğer aparatları da seçerseniz ödeyeceğiniz maximum tutar 51.647 TL oluyor.

Pro Display XDR monitörü incelemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Özetle Apple'dan bir bilgisayar dizmek istiyorsanız ve bu bilgisayarın her anlamda en üst seviye özelliklere sahip olmasını istiyorsanız, Pro Display XDR, Mac Pro, Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2 ve çeşitli montaj aparatlarıyla birlikte ödemeniz gereken tutar 468.645 TL oluyor.