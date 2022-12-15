Emoji anlamları: WhatsApp ve Instagram'da en çok kullanılan emojiler ve anlamları

Yüz emoji anlamları 🤔

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Instagram ve diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında kullanabileceğiniz onlarca yüz emojisi var. İşte mesajlara en çok eklenen yüz emojileri ve anlamları:

😊 emoji anlamı: Mutluluk emojisi - Utangaç gülümseme emojisi, sevinçten yanakları kızarmış, mutluluğu ve huzuru ifade eder.

😏emoji anlamı: İmalı gülümseme - Yapmacık gülümseyen yüz emojisi olarak kullanılır.

😄 emoji anlamı: Gülen gözlerle ağzı açık sırıtma - Ağzı açık sırıtan yüz emojisi, yüksek sesle, neşeyle ve içten gülme ve alaycılık anlamına gelir.

😅 emoji anlamı: Soğuk terli ağzı açık gülümseme - Terli gülümseme emojisi, zor bir durum atlatıldığında rahatlama anlamında kullanılır.

😆 emoji anlamı: Kapalı gözlerle ağzı açık sırıtma - Gözü kapalı gülen emoji, çok aptalca veya inanılmaz derecede komik durumlarda kullanılır.

😇 emoji anlamı: Işık halkalı gülümseme - Işık halkalı gülen yüz emojisi, masumiyeti ifade eder. Melek yüzlü anlamında da kullanılır.

😶 emoji anlamı: Ağzı olmayan yüz - Ağızsız emoji, konuşmamak, bir şey söylememek durumunda ya da kötü konuşmalarda kullanılır.

😍 emoji anlamı: Kalp gözlü gülümseme - Kalp gözlü emoji, delice aşık anlamında, genelde romantik mesajlarda kullanılır.

😘 emoji anlamı: Öpücük gönderen yüz - Öpücük emojisi, dostane bir sevgiyi veya romantik niyetle aşkın bir ifadesi olarak kullanılır.

😙 emoji anlamı: Gülen gözlerle öpen yüz - Bu emoji, arkadaş ve akrabalara “seni kucaklayıp öpüyoruz” anlamında kullanılır.

🥰 emoji anlamı: 3 kalpli gülümseye yüz - 3 kalpli emoji, aşık olunduğunda bulutların üstündeymiş gibi hissedildiğinde kullanılır.

😬 emoji anlamı: Dişlerini gösteren yüz - Dişlerini sıkan emoji, gerginlik, aksi durum, utanç ifadesidir.

🤪 emoji anlamı: Çılgın surat - Çılgın surat emoji, coşkulu ruh halinde olmak, coşku ya da neşeyle tamamen çıldırmak anlamındadır.

😃 emoji anlamı: Ağzı açık sırıtma - Ağzı açık gülen emoji, sonsuz neşe, coşkuyu ifade eder.

😀 emoji anlamı: Sırıtan yüz - Sırıtan yüz emojisi, sadece merhaba demek, bir şey hakkında sevinç veya heyecanı ifade etmek için kullanılır.

🙃 emoji anlamı: Ters yüz - Ters bakan emoji, genelde bir şakaya yanıt olarak kullanılır; belirsiz bir anlam, ironi veya şaka anlamına da gelir.

😶‍🌫️ emoji anlamı: Bulutlardaki yüz - Bulutlu yüz emojisi, hayâl kurma, gerçeği kabul etmeme durumunda kullanılır. Kafa karışıklığı anlamına da gelir.

😑 emoji anlamı: İfadesiz yüz - Bu yüz ifadesi emojisi, çaresizlik, hayâl kırıklığı, can sıkıntısı veya sabırsızlık anlamına gelebiliyor.

😥 emoji anlamı: Gözü yaşlı gülümseyen yüz - Ağlayan gülen emoji, zor zamanlarda bile gülümseme durumunda kullanılır.

😌 emoji anlamı: Rahatlamış yüz - Rahatlamış emoji, her şeyin iyi gittiği durumda kullanılır ve rahat, minnettar ve endişelerden uzak anlamına gelir.

🤭 emoji anlamı: Eliyle ağzını kapatan yüz emojisi - Emoji, şok olma, şaşkınlık anlamında kullanılır veya karşı tarafın doğru söylemediğini ifade eder.

😗 emoji anlamı: Öpen yüz - Özel bir öpücük değil, bir arkadaş veya akrabaya gönderilen öpücüğü ifade eder.

🤗 emoji anlamı: Kucaklayarak gülümseme - Bu emoji, açık ve samimi jest, sıcaklık ve samimiyet ifadesidir.

😉 emoji anlamı: Göz kırpan yüz - Göz kırpma emojisi, mizahı ifade eder ve aynı zamanda flört aşamasında sıklıkla kullanılır.