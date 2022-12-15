Emoji anlamları: WhatsApp ve Instagram'da en çok kullanılan emojiler ve anlamları

- Emojilerin anlamı 📚
- Yüz emoji anlamları 🤔
- El (birleşen eller) ve parmak emoji anlamları 👇🏻
- Çiçek emoji anlamları 🌼
- Yıldız emoji anlamları 🤩
- Popüler WhatsApp ve Instagram emojileri 🌐
- Doğa ve hayvan emojileri
- Yiyecek ve içecek emojileri
- Aktivite emojileri
- Yer ve seyehat emojileri
- Nesne emojileri
- Simgeler
- Emoji nedir ❓
- Emoji nasıl yapılır 💡
- Yorumlar
Emojiler, özellikle mesajlaşma uygulamalarında her kuşaktan insan arasında sıklıkla kullanıyor. Emojiler, duygu ve hislerimizi belirgin bir şekilde ifade etmemizi, aynı zamanda yazmadan sohbeti sürdürmemizi sağlıyorlar. WhatsApp, Instagram, Facebook başta olmak üzere sosyal medya uygulamalarında sıkça kullanılan emojiler, kalp, yüz, el, çiçek, parmak, yıldız gibi farklı kategorilere ayrılıyor ve şu anda Android telefon ve iPhone’lar için binlerce emoji var. Peki, bu emojilerin anlamı ne? İşte mesajlaşırken en çok kullanılan emojiler ve anlamları burada.
Emojilerin anlamı 📚
Yüz emoji anlamları 🤔
😊 emoji anlamı: Mutluluk emojisi - Utangaç gülümseme emojisi, sevinçten yanakları kızarmış, mutluluğu ve huzuru ifade eder.
😏emoji anlamı: İmalı gülümseme - Yapmacık gülümseyen yüz emojisi olarak kullanılır.
😄 emoji anlamı: Gülen gözlerle ağzı açık sırıtma - Ağzı açık sırıtan yüz emojisi, yüksek sesle, neşeyle ve içten gülme ve alaycılık anlamına gelir.
😅 emoji anlamı: Soğuk terli ağzı açık gülümseme - Terli gülümseme emojisi, zor bir durum atlatıldığında rahatlama anlamında kullanılır.
😆 emoji anlamı: Kapalı gözlerle ağzı açık sırıtma - Gözü kapalı gülen emoji, çok aptalca veya inanılmaz derecede komik durumlarda kullanılır.
😇 emoji anlamı: Işık halkalı gülümseme - Işık halkalı gülen yüz emojisi, masumiyeti ifade eder. Melek yüzlü anlamında da kullanılır.
😶 emoji anlamı: Ağzı olmayan yüz - Ağızsız emoji, konuşmamak, bir şey söylememek durumunda ya da kötü konuşmalarda kullanılır.
😍 emoji anlamı: Kalp gözlü gülümseme - Kalp gözlü emoji, delice aşık anlamında, genelde romantik mesajlarda kullanılır.
😘 emoji anlamı: Öpücük gönderen yüz - Öpücük emojisi, dostane bir sevgiyi veya romantik niyetle aşkın bir ifadesi olarak kullanılır.
😙 emoji anlamı: Gülen gözlerle öpen yüz - Bu emoji, arkadaş ve akrabalara “seni kucaklayıp öpüyoruz” anlamında kullanılır.
🥰 emoji anlamı: 3 kalpli gülümseye yüz - 3 kalpli emoji, aşık olunduğunda bulutların üstündeymiş gibi hissedildiğinde kullanılır.
😬 emoji anlamı: Dişlerini gösteren yüz - Dişlerini sıkan emoji, gerginlik, aksi durum, utanç ifadesidir.
🤪 emoji anlamı: Çılgın surat - Çılgın surat emoji, coşkulu ruh halinde olmak, coşku ya da neşeyle tamamen çıldırmak anlamındadır.
😃 emoji anlamı: Ağzı açık sırıtma - Ağzı açık gülen emoji, sonsuz neşe, coşkuyu ifade eder.
😀 emoji anlamı: Sırıtan yüz - Sırıtan yüz emojisi, sadece merhaba demek, bir şey hakkında sevinç veya heyecanı ifade etmek için kullanılır.
🙃 emoji anlamı: Ters yüz - Ters bakan emoji, genelde bir şakaya yanıt olarak kullanılır; belirsiz bir anlam, ironi veya şaka anlamına da gelir.
😶🌫️ emoji anlamı: Bulutlardaki yüz - Bulutlu yüz emojisi, hayâl kurma, gerçeği kabul etmeme durumunda kullanılır. Kafa karışıklığı anlamına da gelir.
😑 emoji anlamı: İfadesiz yüz - Bu yüz ifadesi emojisi, çaresizlik, hayâl kırıklığı, can sıkıntısı veya sabırsızlık anlamına gelebiliyor.
😥 emoji anlamı: Gözü yaşlı gülümseyen yüz - Ağlayan gülen emoji, zor zamanlarda bile gülümseme durumunda kullanılır.
😌 emoji anlamı: Rahatlamış yüz - Rahatlamış emoji, her şeyin iyi gittiği durumda kullanılır ve rahat, minnettar ve endişelerden uzak anlamına gelir.
🤭 emoji anlamı: Eliyle ağzını kapatan yüz emojisi - Emoji, şok olma, şaşkınlık anlamında kullanılır veya karşı tarafın doğru söylemediğini ifade eder.
😗 emoji anlamı: Öpen yüz - Özel bir öpücük değil, bir arkadaş veya akrabaya gönderilen öpücüğü ifade eder.
🤗 emoji anlamı: Kucaklayarak gülümseme - Bu emoji, açık ve samimi jest, sıcaklık ve samimiyet ifadesidir.
😉 emoji anlamı: Göz kırpan yüz - Göz kırpma emojisi, mizahı ifade eder ve aynı zamanda flört aşamasında sıklıkla kullanılır.
El (birleşen eller) ve parmak emoji anlamları 👇🏻
✋ emoji anlamı: El kaldırma - El kaldıran emoji, karşılama veya vedalaşmanın yanı sıra dur, yeter! anlamında kullanılır.
👐 emoji anlamı: Eller açık - Elleri açık emoji, sevgi ve açıklığı ifade eder, sarılmak için de kullanılır.
👍 emoji anlamı: Başparmak yukarıda - Başparmak emojisi, onay, söz ve anlaşma anlamında kullanılır.
🙏 emoji anlamı: Birleşen eller - Dinî emoji, daha çok dua etme ve teşekkür anlamında kullanılıyor.
👌 emoji anlamı: Tamam işareti - Bu emoji, onay anlamında, her şeyin yolunda olduğunun işaretidir.
🤙 emoji anlamı: Beni ara işareti - Bu el emojisi, “beni ara”, “yakında görüşelim” “rahat ol” gibi anlamlarda kullanılır.
🖐 emoji anlamı: Parmaklar açık el kaldırma - Emoji, “yaklaşma”, “dur, bekle!” “çak bir beşlik” gibi anlamlarda kullanılır.
🤝 emoji anlamı: El sıkışma - Bu ifade, selamlama, vedalaşma, anlaşma veya alışveriş anlamında kullanılır.
👉 👈 emoji anlamı: Elin tersiyle sağı/solu gösteren işaret parmağı - Bir şeye dikkat çekmek, hatırlatmak, uyarmak, yön belirtmek için kullanılır.
✌️ emoji anlamı: Zafer işareti - 60’lı yıllarda hippiler tarafından yayılan barış sembolü olan bu işaret zafer anlamına geliyor.
👋 emoji anlamı: El sallama - Bu emoji, karşılama ve veda olarak kullanılıyor.
🤲 emoji anlamı: İki avuç açık - Avuç içi emoji, daha çok dua etme anlamına kullanılıyor. Amerikan işaret dilinde açık kitap simgesi
✍️ emoji anlamı: Yazı yazan el - Kalemle yazma emojisi, bir şeyleri not alma, sınav olma anlamında da kullanılıyor.
🤞 emoji anlamı: Şans dileme - Birine şans dilemek dışında bir söz veya yemini bozma anlamında kullanılır.
🖕 emoji anlamı: Orta parmak işareti - Bu ifade, batı kültüründe terbiyesiz ve iğrenç bir hareket olarak kullanılır.
🖖 emoji anlamı: Vulkan selâmı - Uzay yolu, Mr. Spock dizileriyle yayılan bu işaret, uzun ve barış içinde yaşa anlamına gelir.
🤘 emoji anlamı: Boynuz işareti - Metal rock müzik dinleyenlerin kullandığı bu işaret, aynı zamanda şeytan selamı, Budizm’de kutsal hareket.
Çiçek emoji anlamları 🌼
💐ne demek? Buket - Buket emoji anlamı; genellikle Anneler Günü ve Sevgililer Günü’nde, düğün ve diğer kutlamalarda gönderiliyor.
🌷 ne çiçeği? Lale - Lale emoji anlamı; baharın habercisi lale emojisi, genellikle nezaketen gönderiliyor.
🌹 hangi çiçek? Gül - Kırmızı gül emojisi anlamı; aşk ve romantizmin bir işaretidir.
🥀 ne demek? Solmuş çiçek - Solan çiçek anlamı; üzüntü, hayâl kırıklığı ve umutsuzluk.
🌺 hangi çiçek? Japon gülü. Japon gülü anlamı; narin, kırılgan ve güzellik. Bu çiçek, Asya ülkelerinde zenginlik ve gücü simgeler.
🌸 hangi çiçek? Kiraz çiçeği. Parlak pembe kiraz çiçeği anlamı; güzellik ve geçicilik.
🌼 hangi çiçek? Papatya olarak bilinir ve anlamı; çiçek açma. Çiçeklerin açması, baharın ve doğanın uyanışını temsil eder.
💮 nedir? Bu emojinin anlamı; beyaz çiçek.
🏵️ anlamı: Çiçek rozet. Anlamı; çoğunlukla yazıyı süslemek için veya basit bir çiçek anlamında kullanılır.
Yıldız emoji anlamları 🤩
🤩 emoji anlamı: Yıldız çarpmış - Yıldız gözlü emoji, genelde bir şey için çok heyecanlı ve beklentiyle dolu olunduğunda kullanılır.
💫emoji anlamı: Baş dönmesi - Emoji, “Başım dönüyor, yıldızları görüyorum” anlamında kullanılıyor.
⭐️ emoji anlamı: Yıldız - Yıldız emojisi, ışık, parlaklık, şan-şöhret, olağanüstü yetenek veya başarı anlamında kullanılıyor.
🌟 emoji anlamı: Parıldayan yıldız - Parlayan yıldız emojisi, bir şey güzel ya da büyülü anlamında kullanılıyor.
✨ emoji anlamı: Parıltılar - Parlayan üç yıldız emojisi, bir şeyi çok parlatmak anlamına geliyor.
☄️ emoji anlamı: Kuyruklu yıldız - Bu emoji, başarı, şans, hayattaki bir değişikliği gösteriyor.
🌠 emoji anlamı: Yıldız kayması - Dilek tutulduğunu ifade ediyor.
🌌 emoji anlamı: Samanyolu - Kendi güneş sistemimizi ve Dünya gezegenini içeren milyarlarca yıldızdan oluşan bir galaksi.
🌃 emoji anlamı: Yıldızlı gece - Gece emojisi, yatma vaktinin gelmesi bazen de romantik anlamda kullanılıyor.
Popüler WhatsApp ve Instagram emojileri 🌐
- Mutlu yüzler (göz kırpma 😉, öpücük 😘, kalp şeklinde gözleri olan yüz 😍, sırıtan yüz 😀)
- Üzgün ve kızgın yüzler (ağlayan yüz 😢, kırmızı kızgın yüz 😡)
- Kalpler (tüm renk kalpler ❤️, kırık kalp 💔)
- El hareketleri (başparmak yukarı 👍🏻, el çırpma 👏, barış işareti ✌️)
- Romantik (öpücük izi 💋, aşk mektubu 💌, öpüşen çift 💏)
- Diğer (sevinç gözyaşları döken yüz 😂, gözlerinin içi gülen yüz 😊, hüngür hüngür ağlayan yüz 😭, üzgün ve dalgın yüz 😔, korkan yüz 😱, neşesiz yüz 😒)
Doğa ve hayvan emojileri
🌵 🎄 🌲 🌳 🌴 🌱 🌿 ☘ 🍀 🎍 🎋 🍃 🍂 🍁 🌾 🌺 🌻 🌹 🥀 🌷 🌼 🌸 💐 🍄 🐚 🌎 🌍 🌏 🌕 🌖 🌗 🌘 🌑 🌒 🌓 🌔 🌙 🌚 🌝 🌛 🌜 ⭐ 🌟 💫 ✨ ☄ 🪐 🌞 ☀ 🌤 ⛅ 🌥 🌦 ☁ 🌧 ⛈ 🌩 ⚡ 🔥 💥 ❄ 🌨 ☃ ⛄ 🌬 💨 🌪 🌫 🌈 ☔ 💧 💦 🌊 🐶 🐱 🐭 🐹 🐰 🐻 🧸 🐼 🐻❄️ 🐨 🐯 🦁 🐮 🐷 🐽 🐸 🐵 🙈 🙉 🙊 🐒 🦍 🦧 🐔 🐧 🐦 🐤 🐣 🐥 🐺 🦊 🦝 🐗 🐴 🦓 🦒 🦌 🦘 🦥 🦦 🦄 🐝 🐛 🦋 🐌 🐞 🐜 🦗 🕷 🕸 🦂 🦟 🦠 🐢 🐍 🦎 🐙 🦑 🦞 🦀 🦐 🦪 🐠 🐟 🐡 🐬 🦈 🐳 🐋 🐊 🐆 🐅 🐃 🐂 🐄 🐪 🐫 🦙 🐘 🦏 🦛 🐐 🐏 🐑 🐎 🐖 🦇 🐓 🦃 🕊 🦅 🦆 🦢 🦉 🦩 🦚 🦜 🐕 🦮 🐕🦺 🐩 🐈 🐈⬛ 🐇 🐀 🐁 🐿 🦨 🦡 🦔 🐾 🐉 🐲 🦕 🦖
Yiyecek ve içecek emojileri
☕ 🍵 🥣 🍼 🥤 🧃 🧉 🥛 🍺 🍻 🍷 🥂 🥃 🍸 🍹 🍾 🍶 🧊 🥄 🍴 🍽 🥢 🥡 🍏 🍎 🍐 🍊 🍋 🍌 🍉 🍇 🍓 🍈 🍒 🍑 🥭 🍍 🥥 🥝 🍅 🥑 🍆 🌶 🥒 🥬 🥦 🧄 🧅 🌽 🥕 🥗 🥔 🍠 🌰 🥜 🍯 🍞 🥐 🥖 🥨 🥯 🥞 🧇 🧀 🍗 🍖 🥩 🍤 🥚 🍳 🥓 🍔 🍟 🌭 🍕 🍝 🥪 🌮 🌯 🥙 🧆 🍜 🥘 🍲 🥫 🧂 🧈 🍥 🍣 🍱 🍛 🍙 🍚 🍘 🥟 🍢 🍡 🍧 🍨 🍦 🍰 🎂 🧁 🥧 🍮 🍭 🍬 🍫 🍿 🍩 🍪 🥠 🥮
Aktivite emojileri
👮♀️ 👮 👮♂️ 👩🚒 🧑🚒 👨🚒 👷♀️ 👷 👷♂️ 👩🏭 🧑🏭 👨🏭 👩🔧 🧑🔧 👨🔧 👩🌾 🧑🌾 👨🌾 👩🍳 🧑🍳 👨🍳 👩🎤 🧑🎤 👨🎤 👩🎨 🧑🎨 👨🎨 👩🏫 🧑🏫 👨🏫 👩🎓 🧑🎓 👨🎓 👩💼 🧑💼 👨💼 👩💻 🧑💻 👨💻 👩🔬 🧑🔬 👨🔬 👩🚀 🧑🚀 👨🚀 👩⚕️ 🧑⚕️ 👨⚕️ 👩⚖️ 🧑⚖️ 👨⚖️ 👩✈️ 🧑✈️ 👨✈️ 💂♀️ 💂 💂♂️ 🕵️♀️ 🕵 🕵️♂️ 🤶 🧑🎄 🎅 🕴️♀️ 🕴 🕴️♂️ 🦸♀️ 🦸 🦸♂️ 🦹♀️ 🦹 🦹♂️ 🧙♀️ 🧙 🧙♂️ 🧝♀️ 🧝 🧝♂️ 🧚♀️ 🧚 🧚♂️ 🧞♀️ 🧞 🧞♂️ 🧜♀️ 🧜 🧜♂️ 🧛♀️ 🧛 🧛♂️ 🧟♀️ 🧟 🧟♂️ 🚶♀️ 🚶 🚶♂️ 👩🦯 🧑🦯 👨🦯 🏃♀️ 🏃 🏃♂️ 👩🦼 🧑🦼 👨🦼 👩🦽 🧑🦽 👨🦽 👯♀️ 👯 👯♂️ 👪 👨👩👧 👨👩👧👦 👨👩👦👦 👨👩👧👧 👩👩👦 👩👩👧 👩👩👧👦 👩👩👦👦 👩👩👧👧 👨👨👦 👨👨👧 👨👨👧👦 👨👨👦👦 👨👨👧👧 👩👦 👩👧 👩👧👦 👩👦👦 👩👧👧 👨👦 👨👧 👨👧👦 👨👦👦 👨👧👧 ⚽ 🏀 🏈 ⚾ 🥎 🎾 🏐 🏉 🎱 🥏 🏓 🏸 🥅 🏒 🏑 🏏 🥍 🥌 ⛳ 🏹 🎣 🤿 🥊 🥋 ⛸ 🎿 🛷 ⛷ 🏂 🏋️♀️ 🏋 🏋️♂️ 🤺 🤼♀️ 🤼 🤼♂️ 🤸♀️ 🤸 🤸♂️ ⛹️♀️ ⛹ ⛹️♂️ 🤾♀️ 🤾 🤾♂️ 🧗♀️ 🧗 🧗♂️ 🏌️♀️ 🏌 🏌️♂️ 🧘♀️ 🧘 🧘♂️ 🧖♀️ 🧖 🧖♂️ 🏄♀️ 🏄 🏄♂️ 🏊♀️ 🏊 🏊♂️ 🤽♀️ 🤽 🤽♂️ 🚣♀️ 🚣 🚣♂️ 🏇 🚴♀️ 🚴 🚴♂️ 🚵♀️ 🚵 🚵♂️ 🎽 🎖 🏅 🥇 🥈 🥉 🏆 🏵 🎗 🎫 🎟 🎪 🤹♀️ 🤹 🤹♂️ 🎭 🎨 🎬 🎤 🎧 🎼 🎹 🥁 🎷 🎺 🎸 🪕 🎻 🎲 🧩 ♟ 🎯 🎳 🪀 🪁 🎮 👾 🎰
Yer ve seyehat emojileri
🚗 🚙 🚕 🛺 🚌 🚎 🏎 🚓 🚑 🚒 🚐 🚚 🚛 🚜 🏍 🛵 🚲 🦼 🦽 🛴 🛹 🚨 🚔 🚍 🚘 🚖 🚡 🚠 🚟 🚃 🚋 🚝 🚄 🚅 🚈 🚞 🚂 🚆 🚇 🚊 🚉 🚁 🛩 ✈ 🛫 🛬 🪂 💺 🛰 🚀 🛸 🛶 ⛵ 🛥 🚤 ⛴ 🛳 🚢 ⚓ ⛽ 🚧 🚏 🚦 🚥 🛑 🎡 🎢 🎠 🏗 🌁 🗼 🏭 ⛲ 🎑 ⛰ 🏔 🗻 🌋 🗾 🏕 ⛺ 🏞 🛣 🛤 🌅 🌄 🏜 🏖 🏝 🌇 🌆 🏙 🌃 🌉 🌌 🌠 🎇 🎆 🏘 🏰 🏯 🏟 🗽 🏠 🏡 🏚 🏢 🏬 🏣 🏤 🏥 🏦 🏨 🏪 🏫 🏩 💒 🏛 ⛪ 🕌 🛕 🕍 🕋 ⛩ 🚗 🚙 🚕 🛺 🚌 🚎 🏎 🚓 🚑 🚒 🚐 🚚 🚛 🚜 🏍 🛵 🚲 🦼 🦽 🛴 🛹 🚨 🚔 🚍 🚘 🚖 🚡 🚠 🚟 🚃 🚋 🚝 🚄 🚅 🚈 🚞 🚂 🚆 🚇 🚊 🚉 🚁 🛩 ✈ 🛫 🛬 🪂 💺 🛰 🚀 🛸 🛶 ⛵ 🛥 🚤 ⛴ 🛳 🚢 ⚓ ⛽ 🚧 🚏 🚦 🚥 🛑 🎡 🎢 🎠 🏗 🌁 🗼
Nesne emojileri
⌚ 📱 📲 💻 ⌨ 🖥 🖨 🖱 🖲 🕹 🗜 💽 💾 💿 📀 📼 📷 📸 📹 🎥 📽 🎞 📞 ☎ 📟 📠 📺 📻 🎙 🎚 🎛 ⏱ ⏲ ⏰ 🕰 ⏳ ⌛ 🧮 📡 🔋 🔌 💡 🔦 🕯 🧯 🗑 🛢 🛒 💸 💵 💴 💶 💷 💰 💳 🧾 💎 ⚖ 🦯 🧰 🔧 🔨 ⚒ 🛠 ⛏ 🪓 🔩 ⚙ ⛓ 🧱 🔫 🧨 💣 🔪 🗡 ⚔ 🛡 🚬 ⚰ ⚱ 🏺 🔮 📿 🧿 💈 🧲 ⚗ 🧪 🧫 🧬 🔭 🔬 🕳 💊 💉 🩸 🩹 🩺 🌡 🏷 🔖 🚽 🚿 🛁 🛀 🪒 🧴 🧻 🧼 🧽 🧹 🧺 🔑 🗝 🛋 🪑 🛌 🛏 🚪 🧳 🛎 🖼 🧭 🗺 ⛱ 🗿 🛍 🎈 🎏 🎀 🧧 🎁 🎊 🎉 🎎 🎐 🏮 🪔 ✉ 📩 📨 📧 💌 📮 📪 📫 📬 📭 📦 📯 📥 📤 📜 📃 📑 📊 📈 📉 📄 📅 📆 🗓 📇 🗃 🗳 🗄 📋 🗒 📁 📂 🗂 🗞 📰 📓 📕 📗 📘 📙 📔 📒 📚 📖 🔗 📎 🖇 ✂ 📐 📏 📌 📍 🧷 🧵 🧶 🔐 🔒 🔓 🔏 🖊 🖋 ✒ 📝 ✏ 🖍 🖌 🔍 🔎 👚 👕 🥼 🦺 🧥 👖 👔 👗 👘 🥻 🩱 👙 🩲 🩳 💄 💋 👣 🧦 👠 👡 👢 🥿 👞 👟 🩰 🥾 🧢 👒 🎩 🎓 👑 ⛑ 🪖 🎒 👝 👛 👜 💼 👓 🕶 🥽 🧣 🧤 💍 🌂 ☂
Simgeler
☮ ✝ ☪ 🕉 ☸ ✡ 🔯 🕎 ☯ ☦ 🛐 ⛎ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ 🆔 ⚛ ⚕ ☢ ☣ 📴 📳 🈶 🈚 🈸 🈺 🈷 ✴ 🆚 🉑 💮 🉐 ㊙ ㊗ 🈴 🈵 🈹 🈲 🅰 🅱 🆎 🆑 🅾 🆘 ⛔ 📛 🚫 ❌ ⭕ 💢 ♨ 🚷 🚯 🚳 🚱 🔞 📵 🚭 ❗ ❕ ❓ ❔ ‼ ⁉ 💯 🔅 🔆 🔱 ⚜ 〽 ⚠ 🚸 🔰 ♻ 🈯 💹 ❇ ✳ ❎ ✅ 💠 🌀 ➿ 🌐 ♾ Ⓜ 🏧 🚾 ♿ 🅿 🈳 🈂 🛂 🛃 🛄 🛅 🚰 🚹 ♂ 🚺 ♀ ⚧ 🚼 🚻 🚮 🎦 📶 🈁 🆖 🆗 🆙 🆒 🆕 🆓 🔢 ▶ ⏸ ⏯ ⏹ ⏺ ⏏ ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ 🔀 🔁 🔂 ◀ 🔼 🔽 ⏫ ⏬ ➡ ⬅ ⬆ ⬇ ↗ ↘ ↙ ↖ ↕ ↔ 🔄 ↪ ↩ 🔃 ⤴ ⤵ 🔤 🔡 🔠 🔣 🎵 🎶 〰 ➰ ✔ ➕ ➖ ➗ ✖ 💲 💱 © ® ™ 🔚 🔙 🔛 🔝 🔜 ☑ 🔘 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵 🟣 🟤 ⚫ ⚪ 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 🟫 ⬛ ⬜ ◼ ◻ ◾ ◽ ▪ ▫ 🔸 🔹 🔶 🔷 🔺 🔻 🔲 🔳 🔈 🔉 🔊 🔇 📣 📢 🔔 🔕 🃏 🀄 ♠ ♣ ♥ ♦ 🎴 👁🗨 🗨 💭 🗯 💬 🕐 🕑 🕒 🕓 🕔 🕕 🕖 🕗 🕘 🕙 🕚 🕛 🕜 🕝 🕞 🕟 🕠 🕡 🕢 🕣 🕤 🕥 🕦 🕧
Emoji nedir ❓
Emojiler, basit bir ifadeyle insan duygularının, canlıların, nesnelerin ve hatta belirli sembollerin tasviridir. Türkçede ifade anlamına gelen emojiler, yazılı mesajlaşma, sosyal medya platformları gibi internetin genelinde kullanılıyor. Android telefon ve iPhone’larda klavyede gülen yüz simgesine dokunularak emojiler görüntülenebiliyor. İnternet kullanıcılarının %92’si emojileri sıklıkla kullanıyor.
Emoji nasıl yapılır 💡
- Telefonda emoji yapmak için klavyenin sol aşağısındaki emoji butonuna basılmalı.
- Windows bilgisayar klavyesinde emoji yapmak için Windows tuşu + .(nokta) tuşuna aynı anda basarak emoji klavyesi açılmalı.
- Mac'te emoji yapamak için Command + Control + boşluk tuşuna aynı anda basılmalıdır.
Sosyal medya uygulamaları, mesajlar, reklamlar, ürünler… Emojiler her yerde karşımıza çıkıyor. Emojilerin sayısı her yıl artmaya devam ediyor, buna bağlı olarak da dijital dil gelişiyor. Bir emojinin anlamını belirlemek bazen zor olabiliyor; basit gibi görünse de farklı anlamlara gelebiliyor. "Emoji anlamları" başlıklı bu rehber yazıda WhatsApp ve Instagram'da sıkça kullanılan emojiler ve anlamları yer alıyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...