Tesla otomobiller kendi internetiyle güncelleme yapmaya başladı: Peki neden?

Tam Boyutta Gör Dün, Tesla sahiplerini heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. 2025.38.8 numaralı en son yazılım güncellemesi, ilk defa bir Wi-Fi bağlantısı şartı olmaksızın araçların kendi LTE interneti üzerinden dağıtılmaya başlandı. Hal böyle olunca da "Artık güncellemeler için Wi-Fi arama derdi bitti mi?" sorusu akıllara geldi.

Yalnızca kritik güvenlik güncellemeleri LTE üzerinden dağıtılıyor

Tesla'nın LTE üzerinden güncelleme sunması, bu yöntemin ilk kez kullanıldığı anlamına gelmiyor. Şirket, geçmişte de aciliyet taşıyan (örneğin kritik güvenlik açıklarını gideren) güncellemeleri, Wi-Fi beklemeden doğrudan LTE ağı üzerinden araçlara iletmişti. Dolayısıyla, 2025.38.8 sürümünün de Wi-Fi bağlantısı olmadan sunulmasının en muhtemel nedeni yine kritik hata düzeltmeleri içeriyor olması olabilir.

Tam Boyutta Gör Aslında bu durumun dikkat çekmesinin en büyük nedeni, Tesla'nın güncelleme politikasının tam tersi bir durum yaratması. Zira normalde Tesla otomobiller yeni bir yazılım güncellemesi aldığında bunu sadece Wi-Fi ağına bağlıyken indiriyor.

Tesla otomobillerde güncelleme süreci ise genellikle şu şekilde işliyor:

Bildirim: Tesla, araca yeni bir güncelleme gönderdiğinde, bu hem aracın merkezi ekranında hem de sahibinin mobil uygulamasında bir bildirim olarak görünür. İndirme (Wi-Fi Şartı): Güncelleme paketleri genellikle çok büyük boyularda olduğundan, Tesla indirme işleminin başlaması için aracın bir Wi-Fi ağına bağlanmasını zorunlu tutar. Bu, hem yüksek mobil veri maliyetlerinin önüne geçer hem de büyük dosyaların stabil bir şekilde indirilmesini sağlar. Yükleme: İndirme tamamlandıktan sonra, sürücü güncellemeyi hemen yüklemeyi veya gece gibi, aracın kullanılmayacağı bir zamana planlamayı seçebilir.

Bu durum, Premium Bağlantı aboneliği olan araçlar için de geçerli. Premium aboneler araç içinde LTE üzerinden müzik veya video akışı yapabilseler de büyük yazılım güncellemeleri bu kapsama dahil edilmiyor ve yine Wi-Fi bağlantısı isteniyor.

İşte bu yüzden 2025.38.8 sürümünün Wi-Fi sormadan doğrudan LTE üzerinden otomarik indirilmesi, bu standart prosedürün dışına çıkıldığı ve güncellemenin "kritik" olarak sınıflandırılmış olabileceği kanısını güçlendiriyor. Ne var ki yalnızca acil durumlarla sınırlı kalmaksızın güncellemeleri aracın kendi interneti üzerinden yapabilmek, Tesla sahiplerinin en büyük temennileri arasında.

