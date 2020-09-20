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    iOS 14.2 güncellemesiyle denetim merkezine müzik tanıma özelliği eklenecek

    Shazam'ın müzik tanıma özelliği, iPhone'lardaki denetim merkezine eklenecek. Bu sayede denetim merkezinden tek bir tuşa basarak dinlediğiniz müziğin adını öğrenebileceksiniz.
    2 sa.
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    İşletim Sistemleri
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14.2 güncellemesiyle denetim merkezine müzik tanıma özelliği eklenecek
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    Geçtiğimiz yıllarda müzik tanıma uygulaması Shazam'ı satın alan Apple, iOS 14.2 güncellemesiyle birlikte Shazam'ın müzik tanıma özelliğini iPhone'ların denetim merkezine entegre edecek.

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    Ayrıca Bkz. "Google arama widget'ı iOS 14 ile birlikte iPhone'lara geldi"

    Denetim merkezinden aktif edilebilecek

    iPhone kullanıcıları müzik tanıma özelliğine yabancı değil. Zira Siri'yi açıp "Bu şarkının adı ne?" diye sorduğunuzda, Siri birkaç saniye içinde şarkınının adını ve kim tarafından söylendiğini bulabiliyor. Ancak iOS 14.2 ile birlikte, bu özelliği kullanabilmek daha zahmetsiz bir hale gelecek.

    Öyle ki artık Siri'ye soru sormaya gerek kalmadan, yalnızca denetim merkezindeki müzik tanıma özelliğini aktif ederek bulunduğuz ortamda çalan şarkının adını ve kim tarafından söylendiğini öğrenebileceksiniz. Üstelik AirPods takılıyken de çalışacak olan müzik tanıma özelliği, uygulamalarda çalan müziği de tespit edebilecek. 

    iOS 14.2 güncellemesiyle denetim merkezine müzik tanıma özelliği eklenecek
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    iOS 14.2 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte aktif edilecek olan bu özelliği kullanabilmek için iPhone'un ayarlar uygulamasına girip denetim merkezi sekmesine dokunmalısınız. Ardından daha fazla denetim kısmından "müzik tanıma" özelliğini bulup solundaki artı düğmesine basmalısınız. Böylelikle müzik tanıma özelliğini denetim merkezine eklemiş olacaksınız. Artık tek yapmanız gereken hoşunuza giden şarkının adını öğrenmek için denetim merkezinden müzik tanıma özelliğini aktif etmek olacak. Bu aşamadan sonra iPhone, şarkının adını ve kim tarafından söylendiğini bulup şarkıyı dinlemek için sizi Apple Music uygulamasına yönlendirecek. 



    https://www.macrumors.com/2020/09/17/ios-14-2-music-recognition-control/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    SiNaPSiS (Ahmet ******) 1 sa. en beğenilen
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 sa.
    ne fark oldu ki 2-3 saniyelik kazanç mı sadece
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    gun (Gün Oksay) 35 dk. Ankaratıplı
    Uygulama kullanmayı bilmeyenler yada yüklemeyenler bile bunu kullanabilecek eskiden bilen kullanırken herhangi bir acemi bile kullanır hale gelecek.
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    SiNaPSiS (Ahmet ******) 1 sa. en beğenilen
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    gowlet 2 sa.
    Siri de yapıyor aynı işi..
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    renega (Ömer C. IŞIK) 2 sa.
    dokununca programı açacaksa çöp. widget var zaten ama uygulamayı açmadan ses tarayacaksa iyi
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 sa.
    Sürekli etrafı dinlemek için bahane arıyorumdur...
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