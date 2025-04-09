En doğru hava tahmini yapan en iyi hava durumu uygulamaları (2025)

Havayı kontrol edemez veya değiştiremezsiniz ancak güvenilir hava durumu uygulamalarını indirerek sağanak yağış, fırtına gibi olumsuz hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz. Android telefonlar ve iPhone’ların hava durumu uygulaması yerel tahminleri genel olarak takip etmek için yeterli olsa da kapsamlı hava durumu verileri ve bildirimler sunmazlar. En iyi hava durumu siteleri ve uygulamaları, 5-10-30 günlük, bugün, yarınki ve haftaya hava durumunun nasıl olacağına dair güvenilir tahminler sunar. Peki, en doğru hava tamini yapan site ve uygulamalar hangisi?

En iyi hava durumu uygulamaları ⛈️ Tam Boyutta Gör Anlık hava durumu bilgileri daha önce yalnızca televizyondan takip edilirdi ancak artık telefona ve diğer cihazlara indirilebilen hava durumu uygulamalarıyla nerede olursak olalım hava durumunu kontrol edebiliyoruz. Hatta hava durumu uygulamasını hava durumu değişiklikleri hakkında bizleri bilgilendirmesi için bile ayarlayabiliyoruz. Peki ama en doğru tahmini yapan hava durumu sitesi hangisi? İşte en iyi hava durumu uygulamaları: 1️⃣ AccuWeather Tam Boyutta Gör AccuWeather, kapsamlı planlama özelliklerine sahip en iyi hava durumu uygulaması. Uygulama, saatlik ve güvenlik hava durumu tahminlerini gösteriyor. Bir bakışta mevcut sıcaklığı, günün en yüksek ve en düşük sıcaklığını, nem seviyesini, rüzgar sertliğini ve daha fazlasını görebilirsiniz. Ayrıca 10 günlük hava durumu tahmini de alabilirsiniz. Alerjiniz varsa, yaygın alerjenleri görebilirsiniz. Eğer doğru hiper yerel hava durumu tahminleri yapan bir uygulama arıyorsanız, AccuWeather sizin için en iyi seçenek. 2️⃣ The Weather Channel Tam Boyutta Gör The Weather Channel, günlük ve saatlik hava durumu gösteren en iyi uygulamalardan biri. Weather Channel'ın uygulaması, saatlik ve günlük tahminler sunuyor ve şiddetli kasırgalar, fırtınalar, ölümcül virüsler ve daha fazlasından etkilenmemeniz için ihtiyaç duyacağınız bilgileri sağlıyor. Ana sayfada mevcut sıcaklık ve günün en yüksek ve en düşük sıcaklığı dahil olmak üzere tüm temel bilgileri gösteriyor. Yağmur, kar, sulu kar ve benzeri koşullar için yağış tahminleri sunuyor. Uygulama ayrıca her biri ayrıntılı bilgiler sağlayan saatlik veya günlük hava tahmini arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyor. The Weather Channel'ın öne çıkan özelliklerinden biri; canlı hava radarı. Bu, bulunduğunuz yerde süren herhangi bir hava olayını takip etmenizi sağlıyor. Özellikle yoğun yağış veya fırtınalı günlerde hava radarı hayat kurtarıcı olabilir. 3️⃣ Windy.app Hava Durumu Tam Boyutta Gör Windy.app, hava durumu tahmin uygulamasından fazlası. Sörfçü, denizci, balıkçı, yamaç paraşütçüsü gibi açık hava sporlarıyla ilgileniyorsanız, bu uygulama telefonunuzda bulunmalı. Hava durumu uygulaması, sohbet özelliğiyle de dikkat çekiyor. Bölgedeki yerel hava koşulları hakkında insanlar ne diyor görebiliyorsunuz. Ayrıntılı gerçek zamanlı hava tahminleri isteyen açık hava meraklıları için Windy.app harika bir seçenek. 4️⃣ Hava Durumu & Radar Tam Boyutta Gör Weather & Radar, haritalı hava durumu uygulaması önerisi isteyenlere tavsiyemizdir. Saatlik ve 14 günlük hava durumu tahmini, fırtınalar ve gök gürültü uyarıları, alerjisi olanlar için faydalı polen bilgileri ve sağlık önerileriyle öne çıkıyor. Hava durumu ve Radar uygulamasını diğer hava durumu uygulamalarından farklı yapan şey; sezgisel olarak çalışan interaktif radar özelliği. Bu özellikle bölgesel bazda hava değişikliklerini takip etmeniz mümkün. 5️⃣ ForeFlight Tam Boyutta Gör ForeFlight, pilotların kullandığı hava durumu uygulamalarından biri. ForeFlight, tüm odak noktası uçuşlar olduğu için pilotlar için mükemmel bir hava durumu uygulaması. Bir rota planlıyorsunuz ve uçuşun hava durumu tehditlerinden veya geçici uçuş kısıtlamalarından etkilenip etkilenmeyeceğini hemen görebiliyorsunuz. Doğru sonuç için, uçuşlarınızda kullanılan uçağı tam olarak tanımlanız gerekiyor. Bunu yaptığınızda, uygulama FAA'dan otomatik olarak ağırlık ve denge bilgilerini indiriyor; ağırlık sınırları hakkında bilgi edinmeniz gerektiğinde faydası oluyor. Ayrıca, haritaya yerleştirmek, kullanıcı yol noktaları oluşturmak, uçuş öncesi kontrol listesi oluşturmak ve uçuşları, para birimi bilgilerini, saatleri, deneyim raporlarını ve daha fazlasını saklamak ve paylaşmak için günlük kaydına erişmek üzere bu hava durumu uygulamasına özel KML dosyalarını içe aktarabiliyorsunuz. Bu uygulama ayrıca terminal prosedür çizelgeleri, birçok katman seçeneği olan canlı harita, tehlike farkındalığı, Jeppesen çizelgeleri, aviyonik ve taşınabilir ADS-B ve GPS alıcıları desteği ve kodlanmış METAR'lar, TAF'ler ve MOS tahminleri sunuyor. 6️⃣ WeatherBug Tam Boyutta Gör WeatherBug, hava durumu uygulaması tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir başka popüler uygulama. Mevcut sıcaklık, yağış ve yangın olasılığı, rüzgar ve nem seviyeleri gibi standart verileri gösteriyor. Yaklaşan hava koşullarına ilişkin daha derinlemesine bilgilendirme istiyorsanız, kapsamlı saatlik ve 10 günlük hava durumu tahmin bilgileri var. Ek olarak, açık hava sporlarıyla ilgileniyorsanız, bölgenizdeki hava koşullarının açık hava aktiviteleri için uygun olup olmadığını görebileceğiniz bir bölüm var. 7️⃣ Carrot Weather Tam Boyutta Gör Carrot Weather, iPhone için en iyi hava durumu uygulamalarından biri. Carrot Weather, günlük sıcaklıklar, hava koşulları ve gelecekteki tahminler gibi standart hava durumu bilgilerine daha hızlı erişmenizi sağlıyor. Uygulamanın düzeni tamamen özelleştirilebilir, farklı veri türleri için ayrıntılı haritalar var, uzun vadeli tahmin verilerini görebiliyorsunuz Ana ekran ve kilit ekranı için farklı çok sayıda widget var ve hatta araç takımlarının tasarımlarının hava koşullarına ve tahmin güncellemelerine göre değişmesini sağlayabiliyorsunuz. Ayın mevcut evresi ve UV endeksi gibi diğer çevresel bilgileri uygulamanın ana sayfasında bulmak diğer bazı hava durumu uygulamalarına kıyasla daha kolay.

En iyi hava temizleme cihazı tavsiyeleri 1 yıl önce eklendi

En İyi Hava Durumu Uygulamaları - 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 889436

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.