Google arama widget'ı iOS 14 ile birlikte iPhone'lara geldi

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iOS 14'ün yayınlanmasıyla kullanıma sunulan ana ekran widgetları, üçüncü parti uygulamaların kendi widgetlarını geliştirmesiyle birlikte daha işlevsel bir hale bürünüyor. Bu noktada elini çabuk tutan Google, uzunca bir süredir Android telefonlarda yer verdiği arama widget'ını iPhone'lar için de kullanıma sundu.

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İki farklı boyut opsiyonu bulunan arama widget'ının küçük boyutlu versiyonunda sadece metin araması yapılabilirken, büyük versiyonunda ise metin aramasına ek olarak sesli arama, kamera ile çektiğiniz fotoğrafı Google'da aramayı sağlayan lens modu ve ekstra gizlilik için de gizli mod özellikleri bulunyor.

Google arama widget'ını kullanmak için

App Store'dan Google uygulamasını indirdikten sonra 6 aşamadan oluşan şu adımları izlemelisiniz:

iPhone'unuzun ana ekranına basılı tutun. Widget kütüphanesini açmak için sol üst köşedeki artı simgesine dokunun. Google uygulamasını seçin. Widget boyutunu seçmek için sağa/sola kaydırın. Widget ekleye basın. Widget'ı yerleştirin ve sağ üst köşedeki "Bitti" düğmesine dokunun.

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https://blog.google/products/google-on-ios/easier-access-search-chrome-and-gmail-ios-14/

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