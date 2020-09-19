Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google arama widget'ı iOS 14 ile birlikte iPhone'lara geldi

    Yıllardır Android telefonlarda yer alan Google arama widget'ı iOS 14 ile birlikte iPhone'lara geldi. İşte Google'da hızlı bir şekilde arama yapmanızı sağlayacak arama widget'ının kullanım detayları:
    3 sa.
    1,5b
    47
    3
    iPhone
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google arama widget'ı iOS 14 ile birlikte iPhone'lara geldi
    Tam Boyutta Gör

    iOS 14'ün yayınlanmasıyla kullanıma sunulan ana ekran widgetları, üçüncü parti uygulamaların kendi widgetlarını geliştirmesiyle birlikte daha işlevsel bir hale bürünüyor. Bu noktada elini çabuk tutan Google, uzunca bir süredir Android telefonlarda yer verdiği arama widget'ını iPhone'lar için de kullanıma sundu. 

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp'a sohbete özel duvar kağıdı ayarlama seçeneği geliyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple’dan geri vites: iOS 14 ile gelecek izleme önleme özelliği gecikecek

    İki farklı boyut opsiyonu bulunan arama widget'ının küçük boyutlu versiyonunda sadece metin araması yapılabilirken, büyük versiyonunda ise metin aramasına ek olarak sesli arama, kamera ile çektiğiniz fotoğrafı Google'da aramayı sağlayan lens modu ve ekstra gizlilik için de gizli mod özellikleri bulunyor. 

    Google arama widget'ını kullanmak için

    App Store'dan Google uygulamasını indirdikten sonra 6 aşamadan oluşan şu adımları izlemelisiniz:

    1. iPhone'unuzun ana ekranına basılı tutun.
    2. Widget kütüphanesini açmak için sol üst köşedeki artı simgesine dokunun.
    3. Google uygulamasını seçin.
    4. Widget boyutunu seçmek için sağa/sola kaydırın.
    5. Widget ekleye basın.
    6. Widget'ı yerleştirin ve sağ üst köşedeki "Bitti" düğmesine dokunun.

    Google Google Google Google Google LLC Yardımcılar Ücretsiz 250.8 MB



    https://blog.google/products/google-on-ios/easier-access-search-chrome-and-gmail-ios-14/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    kediterbiyecisi (Abdulkadir Y.) 15 dk.
    Haber: Gugıl çok güzel widget yapmış çok güzelmiş.
    Ben: istemez git ötede eğlen(gugıl)

    Gugıl kullanmamak için ios'a geçtim. Hiç niyetim yok böyle gereksiz eklentiyi kurmaya açıkçası.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    astegon (astegon CF) 1 sa.
    Oha 250 MB
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 sa.
    Widget işinin biraz daha geliştirilmesi lazım. Mesela uygulamaya fotoğraflara yaptığımız büyütme küçültme hareketini yapsak Widget açılsa sonra istediğimiz zaman kapatsak daha güzel olur bence.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Gigabyte Blower fanlı RTX 3090’ını duyurdu 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google arama widget'ı iOS 14 ile birlikte iPhone'lara geldi Sonraki RTX 3090 benchmark sonuçları: RTX 3080’den %19 daha hızlı 4 sa. WhatsApp'a sohbete özel duvar kağıdı ayarlama seçeneği geliyor 4 sa. Apple'ın yeni canavarı | A14 Bionic işlemci 4 sa. İskoçya, faizsiz kredi desteğine 2. el elektrikli araçları da dahil ediyor 5 sa. MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı 5 sa. Hidrojel formunda deneysel aşı geliştirildi 6 sa. Xiaomi Mi Band 5'in gelişmiş versiyonu Amazfit Band 5 tanıtıldı 6 sa. Tüy hücre maturasyonunda kilit rol oynayan protein keşfedildi 7 sa. iPhone 12 Pro Max'in ilk test sonuçları internete düştü 7 sa. Yerli otomobil fabrikasında son durum 8 sa. Sony açıkladı: Ucuz PS5 çıkarmayı düşündük ama vazgeçtik 8 sa. OnePlus 8T'nin tanıtım tarihi belli oldu! 9 sa. FCC sertifikası alan Nokia 3.4 piyasaya sürülmeye yakın 10 sa. Microsoft yeni bir katlanabilir cihaz patenti aldı 10 sa. Realme Narzo 20 Pro'nun teknik detayları sızdırıldı: Dörtlü arka kamera, 90Hz ekran, 65W hızlı şarj 13 sa. TSMC’nin 5nm üretim bantları tamamen doldu 14 sa. Hela Bio akıllı bileklik kandaki şekeri ölçebiliyor 15 sa. Haftaya A101 mağazalarında Huawei Band 4 ve Realme 5i var 15 sa. Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı 1 gün Kazanan uzaya çıkacak: İlginç yarışma programı yakında başlıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Haftanın Öne Çıkan Haberleri (7 Eylül - 13 Eylül)
    Bölüm Sonu Canavarı
    Borderlands 3 PS5 ve Xbox Series'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Epic Store yine şovunu yaptı: Watch Dogs 2 ve FM 2020 ücretsiz
    DonanımHaber
    Crysis Remastered’ın “Crysis açar mı? ” grafik ayarı, 4K’da RT...
    DonanımHaber
    Sony'den büyük telefon sevmeyenlere kompakt boyutlu amiral gem...
    DonanımHaber
    COD: Black Ops Cold War'dan 'Türkiye'de geçen' PS5 oynanış gör...
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız