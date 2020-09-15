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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPadOS 14 çıkış tarihi açıklandı!

    Gelişmiş widget desteği, Apple Pencil ile yeni el yazısı özellikleri ve elden geçirilen tasarımıyla dikkat çeken iPadOS 14 güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    İşletim Sistemleri
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPadOS 14 çıkış tarihi açıklandı!
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    Widget desteği, elden geçirilen tasarım ve iyileştirilmiş evrensel arama gibi birçok yeniliği beraberinde getiren iPadOS 14 güncellemesinin yayınlanacağı tarih netleşti.

    Ayrıca Bkz. "Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi"

    iPadOS 14 güncellemesi 16 Eylül'de çıkıyor!

    Time Flies etkinliğinde Apple Watch Series 6 ve iPad Air (4. nesil) başta olmak üzere yeni ürün ve hizmetlerini lanse eden Apple, iOS 14'ün ardından iPadOS 14'ün yayınlanacağı tarihi de paylaştı. Buna göre iPadOS 14 güncellemesi, 16 Eylül günü son kullanıcılarla buluşacak. Güncellemenin Türkiye saatiyle 20.00'da uyumlu iPad modellerine gönderilmesi bekleniyor.

    iPadOS 14 güncellemesi alacak iPad modelleri

    • Tüm iPad Pro modelleri
    • iPad (7. nesil)
    • iPad (6. nesil)
    • iPad (5. nesil)
    • iPad mini (5. nesil)
    • iPad mini 4
    • iPad Air (3. nesil)
    • iPad Air 2



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Miyovsdinie (Volkan Clhc) 1 sa.
    iPadOS 14 xx Eylül'de çıkıyor! ahahaha
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 sa.
    Yav acele işe şeytan karışır şu haberleri acele etmeden yazın be kardeşim 😒
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 sa.
    iPaOS yeni galiba xd
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