iPadOS 14 çıkış tarihi açıklandı!

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Widget desteği, elden geçirilen tasarım ve iyileştirilmiş evrensel arama gibi birçok yeniliği beraberinde getiren iPadOS 14 güncellemesinin yayınlanacağı tarih netleşti.

Ayrıca Bkz. "Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi"

iPadOS 14 güncellemesi 16 Eylül'de çıkıyor!

Time Flies etkinliğinde Apple Watch Series 6 ve iPad Air (4. nesil) başta olmak üzere yeni ürün ve hizmetlerini lanse eden Apple, iOS 14'ün ardından iPadOS 14'ün yayınlanacağı tarihi de paylaştı. Buna göre iPadOS 14 güncellemesi, 16 Eylül günü son kullanıcılarla buluşacak. Güncellemenin Türkiye saatiyle 20.00'da uyumlu iPad modellerine gönderilmesi bekleniyor.

iPadOS 14 güncellemesi alacak iPad modelleri

Tüm iPad Pro modelleri

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

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