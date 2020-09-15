Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi

Teknoloji Editörü
Time Flies etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtan Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 14 güncellemesinin yayınlanacağı tarihi açıklamayı da ihmal etmedi.İlginizi Çekebilir iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler
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iOS 14 ne zaman çıkacak?
Buna göre iOS 14, 16 Eylül günü son kullanıcılarla buluşacak. Güncellemenin Türkiye saatiyle 20.00'da uyumlu iPhone modellerine gönderilmesi bekleniyor. Peki hangi iPhone modelleri iOS 14 güncellemesini alacak?
iOS 14 güncellemesi alacak iPhone'lar
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE
- iPod touch (7. nesil)
Öne çıkan özellikler
Birçok yeniliğe sahne olan iOS 14 işletim sisteminin öne çıkan özelliklerini hatırlayacak olursak;
- Ana ekran widget’ları
- Resim içinde resim
- Apple çeviri uygulaması (Henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.)
- Apple Clips ile uygulamaları yüklemeden test edebilme
- Yeni Siri arayüzü ve iyileştirmeleri (Daha doğal konuşma ve Türkçe Siri için erkek sesi opsiyonu)
- iMessage için iletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme, grup sohbetlerinde kişi etiketleme ve sıkça konuşulan kişileri başa tutturma özellikleri.
- Kullanım esnasında çağrı geldiğinde, kullanımı engellemeyen yeni çağrı arayüzü
- Üçüncü parti uygulamaları, varsayılan olarak atayabilme imkanı.
- Arkaya dokunarak kısayol çalıştırma
- Uygulama arşivleri
- İşitme kısıtı bulunan kullanıcılar için ses tanıma özelliği
- Gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri
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