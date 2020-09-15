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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi

    Merakla beklenen iOS 14 güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu. İşte önemli yeniliklere sahne olan iOS 14 güncellemesinin yayınlanacağı o tarih ve güncelleme alacak iPhone modelleri!
    2 sa. (Son Güncelleme: 12 dk.)
    9,4b
    181
    34
    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi
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    Time Flies etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtan Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 14 güncellemesinin yayınlanacağı tarihi açıklamayı da ihmal etmedi.

    İlginizi Çekebilir Avatar iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler

    Ayrıca Bkz. "iPadOS 14 çıkış tarihi açıklandı!"

    iOS 14 ne zaman çıkacak?

    Buna göre iOS 14, 16 Eylül günü son kullanıcılarla buluşacak. Güncellemenin Türkiye saatiyle 20.00'da uyumlu iPhone modellerine gönderilmesi bekleniyor. Peki hangi iPhone modelleri iOS 14 güncellemesini alacak?  

    iOS 14 güncellemesi alacak iPhone'lar

    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPhone SE
    • iPod touch (7. nesil)

    Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi
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    Öne çıkan özellikler

    Birçok yeniliğe sahne olan iOS 14 işletim sisteminin öne çıkan özelliklerini hatırlayacak olursak;

    • Ana ekran widget’ları
    • Resim içinde resim
    • Apple çeviri uygulaması (Henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.)
    • Apple Clips ile uygulamaları yüklemeden test edebilme
    • Yeni Siri arayüzü ve iyileştirmeleri (Daha doğal konuşma ve Türkçe Siri için erkek sesi opsiyonu)
    • iMessage için iletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme, grup sohbetlerinde kişi etiketleme ve sıkça konuşulan kişileri başa tutturma özellikleri.
    • Kullanım esnasında çağrı geldiğinde, kullanımı engellemeyen yeni çağrı arayüzü
    • Üçüncü parti uygulamaları, varsayılan olarak atayabilme imkanı.
    • Arkaya dokunarak kısayol çalıştırma
    • Uygulama arşivleri
    • İşitme kısıtı bulunan kullanıcılar için ses tanıma özelliği
    • Gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri



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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    dh-anıl 1 sa.
    Tim reis yarın geliyor dedi ayrıca bu güncellemedeki GM olayı nedir
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    switel 1 sa.
    Temiz kurulum mu yapacaksınız? Yoksa direkt telefon üzerinden kuracak mısınız? Temiz kurulum yapmasam sıkıntı yaşar mıyım ?
    2 Yanıt Yanıtla
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    SLauGHTeRz (Mustafa A.) 1 sa. switel
    Farketmez deselerde ben her zaman sıfırdan kurulum yaparım, millet ilk sürüm çok kötü demelerine rağmen ben hatasız şekilde kullanıyorum
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    devases (devases devases) 38 dk. switel
    Özellikle bunun gibi sürüm yükseltmelerinde temiz kurulum yapmayı tercih ediyorum. Yeni bir İphone olarak ayarlıyorum.
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    sanitarium8787 (Yunus SUNAR) 1 sa.
    cihazım ip11 gelen bişey yok şimdi kontrol ettim
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa. (düzenlendi)
    Türkçe değil garip..

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    Nemesis-Prime 1 sa.
    iPhone 6s’e geldi mi? Bende gözükmüyor güncelleme.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa.
    Geldi



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    scientia 1 sa. yeni yorumcu
    iPad Air'den aldığım kadarıyla yeni iPhone'e Touch ID geliyor ama ekrana gömülü olarak değil. Power butonu üzerinde olacak gibi.
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    boatox (Ahmet Can) 1 sa.
    Android 2.3.3 gibi olmuş.
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    skywalkercry (Mustafa Çağrı AKTAŞ) 1 sa.
    İos14 betasını denedim yok böyle kasma sakın yüklemeyin
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    devases (devases devases) 33 dk. skywalkercry
    Hangi iphone modelinde denediniz acaba. Ayrıca hangi beta sürümünde bu durumlar oldu. Çünkü betalar geliştiriciler için yayınlanan sürümlerdir ve bir güncelleme sorunsuz bir güncelleme sorunlu çalışabilir. Beta yüklerken veri kaybı, ısınma, kasma, ani kapanma, gibi durumları kabul ediyorsuz. Ana sürümlerde bunu yaşamanız çok zor ve kullanıcıları etkilerse gerekli güncellemeler hızlıca yayınlanır.
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    ahmet1001 (Ahmet ÖZBAL) 1 sa.
    Şükür 🙏
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