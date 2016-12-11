İşimiz E-Spor 5. Bölüm

İşimiz E-spor'un 5. bölümü çıktı.
Haberlerden satır başları:
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Haberlerden satır başları:
- Evil Geniuses, Call of Duty sahnesine geri dönüyor.
- IEM Oakland 2016’ya katılacak takımlar belli oldu.
- Team SoloMid 2017 yılında CS:GO bütçesini ikiye katlayacak.
- ESL Pro League’in ödül havuzu 2 milyon dolara yükseldi.
- Taiwan Excellence Gaming Cup 2016 etkinliği tamamlandı.
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