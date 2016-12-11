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İşimiz E-Spor 5. Bölüm

Şu hayatta işi gücü oyun olmuş herkese duyurulur! İşimiz E-spor ile oyun dünyasındaki en son haberleri takip edebilirsiniz! Taiwan Excellence'ın sunduğu İşimiz E-spor'un 5. bölümü sizlerle
2 yıl
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İşimiz E-spor'un 5. bölümü çıktı.
Haberlerden satır başları:
  1. Evil Geniuses, Call of Duty sahnesine geri dönüyor.
  2. IEM Oakland 2016’ya katılacak takımlar belli oldu.
  3. Team SoloMid 2017 yılında CS:GO bütçesini ikiye katlayacak.
  4. ESL Pro League’in ödül havuzu 2 milyon dolara yükseldi.
  5. Taiwan Excellence Gaming Cup 2016 etkinliği tamamlandı.
Haberlerin detayları için videomuzu izleyebilirsiniz.

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