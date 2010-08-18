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İşte dünyanın en küçük 1080p video oynatıcısı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hong Kong merkezli elektronik üreticisi AmexDigital, dünyanın en küçük 1080p medya oynatıcısını hazırladı. MP-501 adını taşıyan 175x128x15mm boyutlarındaki yeni medya oynatıcısı, ARM Cortex A8 tabanlı işlemci sayesinde 1080p videoları oynatmakta sıkıntı yaşamıyor. Yaygın olarak kullanılan ses, fotoğraf ve video formatlarıyla uyumlu olan medya oynatıcısında kart okuyucusu da unutulmamaış. Boyundan büyük işlere imza atan AmexDigital, şık görünümüyle HDTV standlarında kendi yer bulacak gibi görünüyor.

Sahip olduğu özellikler dikkate alındığında boyu gibi fiyatı da küçük diyebileceğimzi medya oynatıcısı yurt dışında 49$ gibi dikkat çekici bir fiyat seviyesinden kullanıma sunuluyor. AmexDigital MP-501'ün desteklediği formatlar şu şekilde;

Ses ? MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, AAC, FLAC, MKA, AIF/AIFF, OGG, AC3, DTS
Fotoğraf - JPEG, GIF, TIF/TIFF, BMP, PNG
Video - AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4), MPG/MPEG, VOB, MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4, VC-1), TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1), MP4/MOV (MPEG4, h.264), M2TS, WMV9, Real
Çalma Listesi - PLS, M3U, WPL
Alt yazı - SRT


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draconist 9 yıl
Türkiye'ye gelirse almayı düşünüyorum ,mkv desteği benim için yeterli. TR ye gelmezse ebay'den filan alınabilir ama TR altyazı konusunda kararsızım, Türkçe desteklerse alınır.
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MEVLANA CELALETTİN 9 yıl
yazlık için iyi olur.
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