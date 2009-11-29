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JCP, Mini-ITX anakartlar için hazırladığı yeni kasa modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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JCP, Mini-ITX anakartlar için hazırladığı yeni kasa modelini tanıttı
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Hannover, Almanya merkezli JCP (Jet Computer Products) firması, Mini-ITX anakartlar için hazırladığı ultra-kompakt tasarımlı yeni kasa modelini tanıttı. Medya bilgisayarları ve HTPC sistemler düşünülerek hazırlanan 14 x 29.3 x 24.5 cm boyutlarında ve yaklaşık 2 Kg ağırlığındaki JCP-MI-111 isimli yeni kasa, parlak Siyah tasarımlı ön yüzü ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Bir adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen ayrıca ön panelinde ses ve USB konnektörlerine yer verilen yeni kasa, aletsiz sürücü kurulumuna olanak tanımakta. Ön kısmında 60mm, arka tarafında ise 80mm çapında olmak üzere toplamda iki adet fan ile donatılan JCP-MI-111, hızla yaygınlaşan Mini-ITX anakartlar için 40 Avro'luk etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

JCP, Mini-ITX anakartlar için hazırladığı yeni kasa modelini tanıttı
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ROSSI 6 yıl
çok daha şık ve küçük kasalar var,bence mini ıtx case platformunda büyük bu kasa
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Mertcan. 10 yıl
Sade ve hoş bir tasarımı var gerçekten şık görünüyor , fiyatı da bence normal seviyede.Mini teknolojiler hayatımıza giriyor yavaş yavaş bakalım :)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
1080p filmlerimi plazmada seyretmek için mini itx sistem en iyi çözüm trackball özellikli kumanda ve Win7 Media Center Zotac GF9300 Wifi Anakart atirodeon HD5x serisi ekran kartı birnumara mediacenter pc olr
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım için teşekkürler iyi bayramlar
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eCCo 10 yıl
güzelmiş ama biraz daha ucuz olabilirmiş
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mc.kork 10 yıl

eCCo

güzelmiş ama biraz daha ucuz olabilirmiş

Bedava verseler üstüne para isteyeceksiniz
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