JCP, Mini-ITX anakartlar için hazırladığı yeni kasa modelini tanıttı

Tam Boyutta Gör

Hannover, Almanya merkezli JCP (Jet Computer Products) firması, Mini-ITX anakartlar için hazırladığı ultra-kompakt tasarımlı yeni kasa modelini tanıttı. Medya bilgisayarları ve HTPC sistemler düşünülerek hazırlanan 14 x 29.3 x 24.5 cm boyutlarında ve yaklaşık 2 Kg ağırlığındaki JCP-MI-111 isimli yeni kasa, parlak Siyah tasarımlı ön yüzü ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Bir adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen ayrıca ön panelinde ses ve USB konnektörlerine yer verilen yeni kasa, aletsiz sürücü kurulumuna olanak tanımakta. Ön kısmında 60mm, arka tarafında ise 80mm çapında olmak üzere toplamda iki adet fan ile donatılan JCP-MI-111, hızla yaygınlaşan Mini-ITX anakartlar için 40 Avro'luk etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Tam Boyutta Gör