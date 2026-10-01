Johnny Depp'in son dönemdeki en iddialı filmi olan Ebenezer'in fragmanı yayınlandı

Johnny Depp'in hayat verdiği Ebenezer Scrooge, Charles Dickens'ın Noel ruhunu yansıtmaya çalışan klasik romanında cimri, huysuz bir yaşlı adam olarak karşımıza çıkıyor. Paraya tapan ve Noel'den nefret eden Ebenezer, Noel gecesinde kendisini ziyaret eden üç hayalet vesilesiyle hem geçmişiyle, hem de kendisini bekleyen karanlık gelecekle yüzleşiyor.
Ebenezer: Bir Noel Şarkısı, 13 Kasım'da Vizyona Girecek
Bu kez yönetmen koltuğunda korku filmlerinden tanıdığımız Ti West oturduğu için, Ebenezer'in bu hikâyeye farklı bir yorum getireceğini varsayabiliriz. Nitekim yayınlanan fragman da buna işaret ediyor.
Ebenezer'in oyuncu kadrosunda Johnny Depp'e yeni Star Wars üçlemesinin genç yıldızı Daisy Ridley ve Harry Potter serisinin Ron Weasley'si olarak tanıdığımız Ruper Grint de eşlik ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: