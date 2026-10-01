Johnny Depp'in son dönemdeki en iddialı filmi olan Ebenezer'in fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Eski eşi Amber Heard'a karşı açtığı davayı kazandıktan sonra Hollywood'un kapıları kendisine yeniden açılan ünlü oyuncu Johnny Depp, yıllar sonra yeniden dikkat çekici bir projeyle karşımızda. Charles Dickens'ın meşhur Bir Noel Şarkısı (A Christmas Carol) kitabına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Ebenezer, 13 Kasım'da vizyona girecek. Çıkış tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Johnny Depp'in hayat verdiği Ebenezer Scrooge, Charles Dickens'ın Noel ruhunu yansıtmaya çalışan klasik romanında cimri, huysuz bir yaşlı adam olarak karşımıza çıkıyor. Paraya tapan ve Noel'den nefret eden Ebenezer, Noel gecesinde kendisini ziyaret eden üç hayalet vesilesiyle hem geçmişiyle, hem de kendisini bekleyen karanlık gelecekle yüzleşiyor.

Ebenezer: Bir Noel Şarkısı, 13 Kasım'da Vizyona Girecek

Bu kez yönetmen koltuğunda korku filmlerinden tanıdığımız Ti West oturduğu için, Ebenezer'in bu hikâyeye farklı bir yorum getireceğini varsayabiliriz. Nitekim yayınlanan fragman da buna işaret ediyor.

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Ebenezer'in oyuncu kadrosunda Johnny Depp'e yeni Star Wars üçlemesinin genç yıldızı Daisy Ridley ve Harry Potter serisinin Ron Weasley'si olarak tanıdığımız Ruper Grint de eşlik ediyor.

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