Hüzünlenip ağlayacağınız en iyi dram filmleri

- İzlenmesi gereken en iyi dram filmleri 🎥
- 1. The Shawshank Redemption 🎦
- 2. The Godfather 🎬
- 3. Schindler's List 📜
- 4. 12 Angry Men 😡
- 5. Inception 🤔
- 6. Fight Club 🥋
- 7. Forrest Gump 🏃
- 8. Goodfellas 🎥
- 9. One Flew Over the Cuckoo's Nest 🏥
- 10. The Green Mile 💚
- En iyi romantik dram filmleri 🎞️
- En iyi Netflix dram filmler 🎥
- En iyi Türk dram filmleri 👇
- Yorumlar
İzlenmesi gereken en iyi dram filmleri 🎥
1. The Shawshank Redemption 🎦
- IMDb puanı: 9,3
- Yayın Tarihi: 1994
- Yönetmen: Frank Darabont
- Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler
Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption), senaryosunun ve yönetmenliğinin Frank Darabont’ın ellerinden çıktığı, başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı en iyi dram filmi olarak gösteriliyor.
Stephen King'in Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti esarinden uyarlanan film, masum olduğunu söylemesine rağmen eşini öldürdüğü suçlamasıyla Shawshank adlı hapishaneye atılan bankacı Andy Dufresne'in hikayesini anlatıyor. Andy’nin cezaevinde bir başka mahkum Ellis Boyd "Red" Redding ile arkadaşlık kurmasını ve cezaevinde güzel işler yapmasına odaklanırken film ana temada umudu işlemektedir. Umut ise hapsolunan yerden kaçmaktır.
2. The Godfather 🎬
- IMDb puanı: 9,2
- Yayın Tarihi: 1972
- Yönetmen: Francis Ford Coppola
- Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Diane Keaton
Mario Puzo aynı adlı eserinden uyarlanan Baba (The Godfather) gelmiş geçmiş en iyi dram filmleri arasında gösteriliyor. Filmde Marlon Brando ve Al Pacino başrolleri paylaşırken aynı zamanda harika bir oyunculuk performansıyla da izleyicileri büyülüyorlar.
Film, ikinci dünya savaşının bittiği 1945’te başlıyor ve 10 yıllık bir dönemi kapsıyor. New York'ta yaşayan güçlü bir İtalyan mafya ailesi olan Corleone’ları anlatan filmde hem aile içi ilişkiler hem de suç dünyasının kirli yüzü aktarılıyor. Corleone ailesi, New York'taki diğer dört aileyle şehrin suç dünyasını yönetmekte ve şehirdeki siyasiler mafyanın kuklası olmuş haldedir. Kirli mafya işlerinin derinleştiği ailenin lideri Vito Corleone’nin vurdurtulması ve hiç bu işlerle uğraşmak istemeyen ancak zorunda olan Michael’ın ailenin yeni lideri oluşu filmin ana odağında yer alıyor.
3. Schindler's List 📜
- IMDb puanı: 9
- Yayın Tarihi: 1993
- Yönetmen: Steven Spielberg
- Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Caroline Goodall
Yönetmenliğini ünlü Steven Spielberg'in yaptığı, 1993 yapımı Schindler'in Listesi (Schindler's List), Oskar Schindler'i konu edinmektedir. Oskar Schindler, II. Dünya Savaşı sırasında Naziler'in uygulamış olduğu soykırımdan binin üzerinde Polonya Yahudisini kurtarmış gerçek bir kişidir aslında. Film de bu hikayeden uyarlanmış durumda. Steven Spielberg’in en önemli yapıtları arasında sayılan film yedi dalda kazandığı Oscar ile de başarısını kanıtlamıştır. Schindler's List en güzel dram filmleri arasında yukarılarda almayı hak eden bir yapım.
4. 12 Angry Men 😡
- IMDb puanı: 9
- Yayın Tarihi: 1957
- Yönetmen: Sidney Lumet
- Oyuncular: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Martin Balsam, John Fiedler
Sidney Lumet'in yönettiği 1957 yapımlı 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men), drama filmi türünde yapım olarak karşımıza çıkıyor. Reginald Rose'un aynı adlı oyunundan uyarlanan film bir cinayet davasının kapanış konuşmasından sonra başlıyor. Yasaya göre ABD’de karar jürinin oybirliği ile alınır. Ancak filmdeki olay bir masumiyetin ikna çabasıdır. 12 kişiden oluşan jüriden sadece biri şehrin fakir bölgesinde yaşayan bir çocuk zanlının babasını öldürmediğine inanır ve bu doğrultuda jüriyi ikna etmeye çalışır. Ön yargıların yıkılmak zorunda olduğu bu film aynı zamanda Sidney Lumet’in de ilk filmi konumunda. Filmin neredeyse tüm sahneleri jüri odasında geçmekte ve bu sanki o odaymışız hissi vermekte.
5. Inception 🤔
- IMDb puanı: 8,8
- Yayın Tarihi: 2010
- Yönetmen: Christopher Nolan
- Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Ken Watanabe
Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen bilimkurgu dram türündeki Başlangıç (Inception), çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb’un (Leonardo DiCaprio) hikayesini anlatıyor. Cobb’un basit bir hırsız değildir, asıl uzmanlık alanı fikir hırsızlığıdır. Cobb fikirleri zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında kişilerin rüyalarına girerek çalmaktadır. Fakat Cobb’un bu yeteneği ülkesinin ona kapılarını kapatmasıyla sonuçlanmıştır. Ancak geriye dönüşünün bir ihtimali bulunmakta, son bir iş. Ancak bu sefer bir fikir çalmayacak, bir fikri zihnin en derin noktasına yerleştirecek. İmkansız gibi görünen bu görev Cobb’un dram dolu geçmişiyle daha da zor bir hal alacak.
6. Fight Club 🥋
- IMDb puanı: 8,8
- Yayın Tarihi: 1999
- Yönetmen: David Fincher
- Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf, Zach Grenier
Dövüş Kulübü (Fight Club), Chuck Palahniuk’un aynı adlı eserinden uyarlanan David Fincher imzalı film sadece en güzel dram filmleri türünde değil genel olarak sinemanın en başarılı yapımları arasında yer almakta. Uzun bir süredir uykusuzluk hastalığından şikayetçi olan Jack’in Tyler Durden ile tanışması ve ilişkilerini konu alan film aynı zamanda bir sistem eleştirisidir. Tyler liderliğinde kurulan kulüpte genç erkekler birbiriyle dövüşmeye başlayacaktır ancak zamanda Jack ve Tyler, içinde bulundukları “ölü jenerasyonun” adeta birer mesihi haline gelecektir.
7. Forrest Gump 🏃
- IMDb puanı: 8,8
- Yayın Tarihi: 1994
- Yönetmen: Robert Zemeckis
- Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field
Winston Groom’un aynı adlı romanından esinlenen romantik dram filmleri arasında gösterilen Forrest Gump’ın yönetmeni Robert Zemeckis olurken başrolünde Tom Hanks yer almakta. Film, zeka seviyesi normalden düşük olan Forrest Gump'ın hayatını konu alır. Forrest, çocukluğundan itibaren zorluklarla dolu bir hayat sürdürmüştür ancak bu zorlukların üstesinden gelmeyi de başarmıştır. Filmin başlangıcında, Forrest'un çocukluğundan bahsedilir ve onun zeka seviyesi düşük olmasına rağmen, hayatında başarılı olmasını sağlayan önemli olaylar anlatılır. Bu olaylar arasında, Forrest'un Vietnam Savaşı'na katılıp ordudan onurla ayrılması, bir koşu yarışmasında dünya rekorunu kırması ve bir yatırım fonu kurucusu olması sayılabilir. Filmin en önemli konularından biri de, Forrest'un aşk hayatıdır. Filmin başlangıcında, Forrest'un çocukluk arkadaşı olan Jenny ile aşk yaşaması anlatılır ve Jenny Forrest'un hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Filmde ayrıca Vietnam Savaşı, Ku Klux Klan, ABD Başkanlık seçimleri gibi konulara da değinilir.
8. Goodfellas 🎥
- IMDb puanı: 8,7
- Yayın Tarihi: 1990
- Yönetmen: Martin Scorsese
- Oyuncular: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco
Sıkı Dostlar (Goodfellas), Martin Scorsese'nin yönettiği, Nicholas Pileggi'nin Wiseguy adlı kitabından uyarlandığı ve Henry Hill adında bir gangsterin hikayesinin anlatıldığı bir başyapıttır. Filmde Hill’in çete içerisinde yükselişi, lider oluşu ve hayatının önemli anları işleniyor. "Goodfellas", mafya dünyasının içinde yaşayan bir kişinin hayatını anlatırken aynı zamanda, bu dünyanın karanlık yüzünü de gösterir.
9. One Flew Over the Cuckoo's Nest 🏥
- IMDb puanı: 8,7
- Yayın Tarihi: 1975
- Yönetmen: Milos Forman
- Oyuncular: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Michael Berryman, Peter Brocco
Guguk Kuşu ve One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1962 tarihli Ken Kesey’nin aynı isimli eserinden sinemaya uyarlanmıştır. Film, bir psikiyatri hastanesinde geçer ve hastane yönetiminin sert kuralları altında yaşayan hastaların hikayesini anlatır. Bu hastalar arasında en önemli kişi olarak Randle Patrick McMurphy (Jack Nicholson) karakteri yer almaktadır. McMurphy, hapishanede yatmaktansa psikiyatri hastanesine yatmayı tercih ederek hastaneye gelmiştir.
Ancak McMurphy’nin hastane yönetiminin sert kurallarına ve yönetim tarafından uygulanan kurallara uymaya niyeti yoktur. Özgürlüğüne düşkün olan McMurphy, hastanedeki diğer hastaları da özgürlüklerine kavuşmaları için teşvik eder. Bu sırada, hastanedeki en güçlü kişi olarak kabul edilen hastane müdürünün (Louise Fletcher) tepkisine maruz kalır ve bu tepki sonucunda da hastane yönetimi tarafından sert bir şekilde cezalandırılır. "One Flew Over the Cuckoo's Nest", insanların özgürlüklerine düşkünlüklerini ve özgürlüklerini koruma çabasını anlatırken aynı zamanda toplumun bireyleri üzerinde oynadığı rolü de çarpıcı şekilde gösteriyor.
10. The Green Mile 💚
- IMDb puanı: 8,6
- Yayın Tarihi: 1999
- Yönetmen: Frank Darabont
- Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse, Bonnie Hunt
Yeşil Yol (The Green Mile) listenin sonunda yer alsa da şahsen benim için en iyi dram filmi konumunda. Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmış olan Yeşil Yol, 1930'ların sonlarında bir hapishanenin infaz bölümünde geçmekte. Film hapishanenin bu bölümünde bulunan yeşil koridordan adını almaktadır ve bu koridor mahkumların ölüm cezasına giderken kullandıkları son yoldur. Bu hapishane bölümünde görevli olan memur Paul Edgecomb (Tom Hanks) ve iki küçük kızı öldürmekle suçlanan John Coffey (Michael Clarke Duncan) hikayesi anlatılıyor. Coffey iri yarı, korkutucu birisidir ancak bu görünüm dışı için geçerlidir. Zamanla memurlar Coffey’nin masum olduğunu fark eder ve onu kurtarmaya çalışır. Bu süreç boyunca ise inanılmaz olaylar yaşanır. Bu film, insanların yargılarının yanlış olabileceğini ve bu yargıların sonuçlarının ne kadar ciddi olabileceğini göstermekte.
En iyi romantik dram filmleri 🎞️
- Before Sunrise (1995)
- Before Sunset (2004)
- Titanic (1997)
- The Notebook (2004)
- Breaking the Waves (1996)
- Brokeback Mountain (2005)
- Sense and Sensibility (1995)
- The Reader (2008)
- The Bridges of Madison County (1995)
- Jane Eyre (2006)
En iyi Netflix dram filmler 🎥
- All Quiet on the Western Front (2022)
- The Irishman
- Marriage Story
- The Wonder (2022)
- The Good Nurse (2022)
- Persuasion (2022)
- The Ballad of Buster Scruggs (2018)
- The Guilty (2021)
- The Hand of God (2021)
- The Power of the Dog (2021)
- The Platform (2019)
- Beasts of No Nation (2015)
- Roma (2018)
- Ma Rainey's Black Bottom (2020)
- Da 5 Bloods (2020)
En iyi Türk dram filmleri 👇
- Canım Kardeşim (1973)
- Eşkıya (1996)
- Babam (2017)
- 7. Koğuştaki Mucize (2019)
- Babam ve Oğlum (2005)
- Ayla (2017)
- Uçurtmayı Vurmasınlar (1989)
- Ahlat Ağacı (2018)
- Bir Zamanlar Anadolu’da (2011)
- Kabadayı (2007)
En iyi dram filmi içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ancak yukarıda da dediğimiz gibi bu içeriğe girmeye layık daha onlarca film bulunuyor. Bu noktada sizler de en sevdiğiniz ve izlemekten keyif aldığınız dram filmleri tavsiyelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İçeriğimize, tüm zamanların en iyi dram filmleri ile giriş yaptık. Ardından drama filmleri kategorisinde büyükçe bir yer kaplayan romantik dram filmleri listesi ile farklı bir alandan öneriler de sunduk. Bunlara ek olarak Netflix dram filmleri ve en iyi Türk dram filmleri ile içeriğimizi zenginleştirdik.
En İyi Dram Filmleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1784Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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