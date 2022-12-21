Hüzünlenip ağlayacağınız en iyi dram filmleri

İzlenmesi gereken en iyi dram filmleri 🎥

Tam Boyutta Gör En iyi dram filmleri listemizde en çok izlenen dram filmleri kendisine yer bulmakta. Dolayısıyla buradaki filmler hem izleyenler tarafından hem de eleştirmenler tarafından ödüllü dram filmleri arasında gösterilen yapımların tepesinde yer alıyor. Elbette bu listeye girmeye layık olan bir sürü film sayılabilir ancak biz en iyi dram filmlerini imdb puanına göre sıraladık 🔽

1. The Shawshank Redemption 🎦 IMDb puanı : 9,3

: 9,3 Yayın Tarihi : 1994

: 1994 Yönetmen : Frank Darabont

: Frank Darabont Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption), senaryosunun ve yönetmenliğinin Frank Darabont’ın ellerinden çıktığı, başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı en iyi dram filmi olarak gösteriliyor. Stephen King'in Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti esarinden uyarlanan film, masum olduğunu söylemesine rağmen eşini öldürdüğü suçlamasıyla Shawshank adlı hapishaneye atılan bankacı Andy Dufresne'in hikayesini anlatıyor. Andy’nin cezaevinde bir başka mahkum Ellis Boyd "Red" Redding ile arkadaşlık kurmasını ve cezaevinde güzel işler yapmasına odaklanırken film ana temada umudu işlemektedir. Umut ise hapsolunan yerden kaçmaktır.

2. The Godfather 🎬 IMDb puanı : 9,2

: 9,2 Yayın Tarihi : 1972

: 1972 Yönetmen : Francis Ford Coppola

: Francis Ford Coppola Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Diane Keaton Mario Puzo aynı adlı eserinden uyarlanan Baba (The Godfather) gelmiş geçmiş en iyi dram filmleri arasında gösteriliyor. Filmde Marlon Brando ve Al Pacino başrolleri paylaşırken aynı zamanda harika bir oyunculuk performansıyla da izleyicileri büyülüyorlar. Film, ikinci dünya savaşının bittiği 1945’te başlıyor ve 10 yıllık bir dönemi kapsıyor. New York'ta yaşayan güçlü bir İtalyan mafya ailesi olan Corleone’ları anlatan filmde hem aile içi ilişkiler hem de suç dünyasının kirli yüzü aktarılıyor. Corleone ailesi, New York'taki diğer dört aileyle şehrin suç dünyasını yönetmekte ve şehirdeki siyasiler mafyanın kuklası olmuş haldedir. Kirli mafya işlerinin derinleştiği ailenin lideri Vito Corleone’nin vurdurtulması ve hiç bu işlerle uğraşmak istemeyen ancak zorunda olan Michael’ın ailenin yeni lideri oluşu filmin ana odağında yer alıyor.

3. Schindler's List 📜 IMDb puanı : 9

: 9 Yayın Tarihi: 1993

1993 Yönetmen : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Caroline Goodall Yönetmenliğini ünlü Steven Spielberg'in yaptığı, 1993 yapımı Schindler'in Listesi (Schindler's List), Oskar Schindler'i konu edinmektedir. Oskar Schindler, II. Dünya Savaşı sırasında Naziler'in uygulamış olduğu soykırımdan binin üzerinde Polonya Yahudisini kurtarmış gerçek bir kişidir aslında. Film de bu hikayeden uyarlanmış durumda. Steven Spielberg’in en önemli yapıtları arasında sayılan film yedi dalda kazandığı Oscar ile de başarısını kanıtlamıştır. Schindler's List en güzel dram filmleri arasında yukarılarda almayı hak eden bir yapım.

4. 12 Angry Men 😡 IMDb puanı : 9

: 9 Yayın Tarihi: 1957

1957 Yönetmen : Sidney Lumet

: Sidney Lumet Oyuncular: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Martin Balsam, John Fiedler Sidney Lumet'in yönettiği 1957 yapımlı 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men), drama filmi türünde yapım olarak karşımıza çıkıyor. Reginald Rose'un aynı adlı oyunundan uyarlanan film bir cinayet davasının kapanış konuşmasından sonra başlıyor. Yasaya göre ABD’de karar jürinin oybirliği ile alınır. Ancak filmdeki olay bir masumiyetin ikna çabasıdır. 12 kişiden oluşan jüriden sadece biri şehrin fakir bölgesinde yaşayan bir çocuk zanlının babasını öldürmediğine inanır ve bu doğrultuda jüriyi ikna etmeye çalışır. Ön yargıların yıkılmak zorunda olduğu bu film aynı zamanda Sidney Lumet’in de ilk filmi konumunda. Filmin neredeyse tüm sahneleri jüri odasında geçmekte ve bu sanki o odaymışız hissi vermekte.

5. Inception 🤔 IMDb puanı: 8,8

8,8 Yayın Tarihi : 2010

: 2010 Yönetmen : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Ken Watanabe Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen bilimkurgu dram türündeki Başlangıç (Inception), çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb’un (Leonardo DiCaprio) hikayesini anlatıyor. Cobb’un basit bir hırsız değildir, asıl uzmanlık alanı fikir hırsızlığıdır. Cobb fikirleri zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında kişilerin rüyalarına girerek çalmaktadır. Fakat Cobb’un bu yeteneği ülkesinin ona kapılarını kapatmasıyla sonuçlanmıştır. Ancak geriye dönüşünün bir ihtimali bulunmakta, son bir iş. Ancak bu sefer bir fikir çalmayacak, bir fikri zihnin en derin noktasına yerleştirecek. İmkansız gibi görünen bu görev Cobb’un dram dolu geçmişiyle daha da zor bir hal alacak.

6. Fight Club 🥋 IMDb puanı : 8,8

: 8,8 Yayın Tarihi: 1999

1999 Yönetmen : David Fincher

: David Fincher Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf, Zach Grenier Dövüş Kulübü (Fight Club), Chuck Palahniuk’un aynı adlı eserinden uyarlanan David Fincher imzalı film sadece en güzel dram filmleri türünde değil genel olarak sinemanın en başarılı yapımları arasında yer almakta. Uzun bir süredir uykusuzluk hastalığından şikayetçi olan Jack’in Tyler Durden ile tanışması ve ilişkilerini konu alan film aynı zamanda bir sistem eleştirisidir. Tyler liderliğinde kurulan kulüpte genç erkekler birbiriyle dövüşmeye başlayacaktır ancak zamanda Jack ve Tyler, içinde bulundukları “ölü jenerasyonun” adeta birer mesihi haline gelecektir.

7. Forrest Gump 🏃 IMDb puanı: 8,8

8,8 Yayın Tarihi : 1994

: 1994 Yönetmen : Robert Zemeckis

: Robert Zemeckis Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field Winston Groom’un aynı adlı romanından esinlenen romantik dram filmleri arasında gösterilen Forrest Gump’ın yönetmeni Robert Zemeckis olurken başrolünde Tom Hanks yer almakta. Film, zeka seviyesi normalden düşük olan Forrest Gump'ın hayatını konu alır. Forrest, çocukluğundan itibaren zorluklarla dolu bir hayat sürdürmüştür ancak bu zorlukların üstesinden gelmeyi de başarmıştır. Filmin başlangıcında, Forrest'un çocukluğundan bahsedilir ve onun zeka seviyesi düşük olmasına rağmen, hayatında başarılı olmasını sağlayan önemli olaylar anlatılır. Bu olaylar arasında, Forrest'un Vietnam Savaşı'na katılıp ordudan onurla ayrılması, bir koşu yarışmasında dünya rekorunu kırması ve bir yatırım fonu kurucusu olması sayılabilir. Filmin en önemli konularından biri de, Forrest'un aşk hayatıdır. Filmin başlangıcında, Forrest'un çocukluk arkadaşı olan Jenny ile aşk yaşaması anlatılır ve Jenny Forrest'un hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Filmde ayrıca Vietnam Savaşı, Ku Klux Klan, ABD Başkanlık seçimleri gibi konulara da değinilir.

8. Goodfellas 🎥 IMDb puanı : 8,7

: 8,7 Yayın Tarihi : 1990

: 1990 Yönetmen : Martin Scorsese

: Martin Scorsese Oyuncular: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco Sıkı Dostlar (Goodfellas), Martin Scorsese'nin yönettiği, Nicholas Pileggi'nin Wiseguy adlı kitabından uyarlandığı ve Henry Hill adında bir gangsterin hikayesinin anlatıldığı bir başyapıttır. Filmde Hill’in çete içerisinde yükselişi, lider oluşu ve hayatının önemli anları işleniyor. "Goodfellas", mafya dünyasının içinde yaşayan bir kişinin hayatını anlatırken aynı zamanda, bu dünyanın karanlık yüzünü de gösterir.

9. One Flew Over the Cuckoo's Nest 🏥 IMDb puanı : 8,7

: 8,7 Yayın Tarihi : 1975

: 1975 Yönetmen : Milos Forman

: Milos Forman Oyuncular: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Michael Berryman, Peter Brocco Guguk Kuşu ve One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1962 tarihli Ken Kesey’nin aynı isimli eserinden sinemaya uyarlanmıştır. Film, bir psikiyatri hastanesinde geçer ve hastane yönetiminin sert kuralları altında yaşayan hastaların hikayesini anlatır. Bu hastalar arasında en önemli kişi olarak Randle Patrick McMurphy (Jack Nicholson) karakteri yer almaktadır. McMurphy, hapishanede yatmaktansa psikiyatri hastanesine yatmayı tercih ederek hastaneye gelmiştir. Ancak McMurphy’nin hastane yönetiminin sert kurallarına ve yönetim tarafından uygulanan kurallara uymaya niyeti yoktur. Özgürlüğüne düşkün olan McMurphy, hastanedeki diğer hastaları da özgürlüklerine kavuşmaları için teşvik eder. Bu sırada, hastanedeki en güçlü kişi olarak kabul edilen hastane müdürünün (Louise Fletcher) tepkisine maruz kalır ve bu tepki sonucunda da hastane yönetimi tarafından sert bir şekilde cezalandırılır. "One Flew Over the Cuckoo's Nest", insanların özgürlüklerine düşkünlüklerini ve özgürlüklerini koruma çabasını anlatırken aynı zamanda toplumun bireyleri üzerinde oynadığı rolü de çarpıcı şekilde gösteriyor.