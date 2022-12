Hüzünlenip ağlayacağınız en iyi dram filmleri

Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption), senaryosunun ve yönetmenliğinin Frank Darabont’ın ellerinden çıktığı, başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı en iyi dram filmi olarak gösteriliyor.

Film, ikinci dünya savaşının bittiği 1945’te başlıyor ve 10 yıllık bir dönemi kapsıyor. New York'ta yaşayan güçlü bir İtalyan mafya ailesi olan Corleone’ları anlatan filmde hem aile içi ilişkiler hem de suç dünyasının kirli yüzü aktarılıyor. Corleone ailesi, New York'taki diğer dört aileyle şehrin suç dünyasını yönetmekte ve şehirdeki siyasiler mafyanın kuklası olmuş haldedir. Kirli mafya işlerinin derinleştiği ailenin lideri Vito Corleone’nin vurdurtulması ve hiç bu işlerle uğraşmak istemeyen ancak zorunda olan Michael’ın ailenin yeni lideri oluşu filmin ana odağında yer alıyor.

Mario Puzo aynı adlı eserinden uyarlanan Baba (The Godfather) gelmiş geçmiş en iyi dram filmleri arasında gösteriliyor. Filmde Marlon Brando ve Al Pacino başrolleri paylaşırken aynı zamanda harika bir oyunculuk performansıyla da izleyicileri büyülüyorlar.

9. One Flew Over the Cuckoo's Nest 🏥

IMDb puanı : 8,7

: 8,7 Yayın Tarihi : 1975

: 1975 Yönetmen : Milos Forman

: Milos Forman Oyuncular: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Michael Berryman, Peter Brocco

Guguk Kuşu ve One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1962 tarihli Ken Kesey’nin aynı isimli eserinden sinemaya uyarlanmıştır. Film, bir psikiyatri hastanesinde geçer ve hastane yönetiminin sert kuralları altında yaşayan hastaların hikayesini anlatır. Bu hastalar arasında en önemli kişi olarak Randle Patrick McMurphy (Jack Nicholson) karakteri yer almaktadır. McMurphy, hapishanede yatmaktansa psikiyatri hastanesine yatmayı tercih ederek hastaneye gelmiştir.

Ancak McMurphy’nin hastane yönetiminin sert kurallarına ve yönetim tarafından uygulanan kurallara uymaya niyeti yoktur. Özgürlüğüne düşkün olan McMurphy, hastanedeki diğer hastaları da özgürlüklerine kavuşmaları için teşvik eder. Bu sırada, hastanedeki en güçlü kişi olarak kabul edilen hastane müdürünün (Louise Fletcher) tepkisine maruz kalır ve bu tepki sonucunda da hastane yönetimi tarafından sert bir şekilde cezalandırılır. "One Flew Over the Cuckoo's Nest", insanların özgürlüklerine düşkünlüklerini ve özgürlüklerini koruma çabasını anlatırken aynı zamanda toplumun bireyleri üzerinde oynadığı rolü de çarpıcı şekilde gösteriyor.