Deadpool 4 resmen geliyor: Ryan Reynolds açıkladı

Ryan Reynolds'ın Deadpool rolünde geri döneceği yeni film şimdilik hazırlık sürecinin çok başında. Bu yüzden bir yönetmen ya da senarist belirlenmiş değil. Ancak bu açıklamayla birlikte, Deadpool'u sadece başka projelerde değil, kendine ait bir filmde de tekrar göreceğimiz kesinleşmiş oldu.
Deadpool'un Yeni Avengers Filmlerinde de Yer Alması Bekleniyor
Tabii Deadpool 4, sevilen karakteri göreceğimiz bir sonraki film olmayabilir. Zira karakterin başka Marvel filmlerinde de boy göstermesi bekleniyor. Nitekim karakterin bu yılın sonunda çıkacak Avengers: Doomsday'de de yer alması bekleniyor. Ayrıca bir yıl sonra gelecek Avengers: Secret Wars'un da parçası olacağı konuşuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: