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    Deadpool 4 resmen geliyor: Ryan Reynolds açıkladı

    Deadpool & Wolverine sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Deadpool'un akıbeti belli oldu. Ryan Reynolds, uzun süredir gündemde olan Deadpool 4 için merak edilen soruyu cevapladı.

    Deadpool 4 resmen geliyor: Ryan Reynolds açıkladı Tam Boyutta Gör
    Fox anlaşmasıyla birlikte haklarını aldığı Deadpool'a dair nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Marvel, bu konuda kararını vermiş görünüyor. Bu hafta sonu Fantastic Fest 2026 etkinliğine katılan ünlü oyuncu Ryan Reynolds, dördüncü Deadpool filminin hazırlık aşamasında olduğunu resmen duyurdu.

    Ryan Reynolds'ın Deadpool rolünde geri döneceği yeni film şimdilik hazırlık sürecinin çok başında. Bu yüzden bir yönetmen ya da senarist belirlenmiş değil. Ancak bu açıklamayla birlikte, Deadpool'u sadece başka projelerde değil, kendine ait bir filmde de tekrar göreceğimiz kesinleşmiş oldu.

    Deadpool'un Yeni Avengers Filmlerinde de Yer Alması Bekleniyor

    Tabii Deadpool 4, sevilen karakteri göreceğimiz bir sonraki film olmayabilir. Zira karakterin başka Marvel filmlerinde de boy göstermesi bekleniyor. Nitekim karakterin bu yılın sonunda çıkacak Avengers: Doomsday'de de yer alması bekleniyor. Ayrıca bir yıl sonra gelecek Avengers: Secret Wars'un da parçası olacağı konuşuluyor.

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