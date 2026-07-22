Deadpool 4 resmen geliyor: Ryan Reynolds açıkladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Fox anlaşmasıyla birlikte haklarını aldığı Deadpool'a dair nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Marvel, bu konuda kararını vermiş görünüyor. Bu hafta sonu Fantastic Fest 2026 etkinliğine katılan ünlü oyuncu Ryan Reynolds, dördüncü Deadpool filminin hazırlık aşamasında olduğunu resmen duyurdu.

Ryan Reynolds'ın Deadpool rolünde geri döneceği yeni film şimdilik hazırlık sürecinin çok başında. Bu yüzden bir yönetmen ya da senarist belirlenmiş değil. Ancak bu açıklamayla birlikte, Deadpool'u sadece başka projelerde değil, kendine ait bir filmde de tekrar göreceğimiz kesinleşmiş oldu.

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Deadpool'un Yeni Avengers Filmlerinde de Yer Alması Bekleniyor

Tabii Deadpool 4, sevilen karakteri göreceğimiz bir sonraki film olmayabilir. Zira karakterin başka Marvel filmlerinde de boy göstermesi bekleniyor. Nitekim karakterin bu yılın sonunda çıkacak Avengers: Doomsday'de de yer alması bekleniyor. Ayrıca bir yıl sonra gelecek Avengers: Secret Wars'un da parçası olacağı konuşuluyor.

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