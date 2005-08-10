Kalite kayıpsız, yüksek kalitede kablosuz ses aktarımı ; BardOne ve BardUSB

Ev ve ya iş yerine kurulacak olan kapalı devre müzik sistemlerinde, eğer birden fazla hoparlör kullanılıcaksa kablolama büyük sorun yaratmakta. Duvar delmek ve ya kabloları kutular içerisinden geçirerek gizlemek hem çok zahmetli hem de görüntüyü bozan etkenler arasında. Fakat son zamanlarda elektronik cihazların kablolardan kurtulup, radyo dalgaları ve ya ışık ile haberleşmeleri sayesinde kullanıcılar büyük ölçüde bu tip kablolama sorunlarından kurtuldular.
Kablosuz bilgi ve ses taşımada sinyal kalitesi ve alıcı ile verici arasında ulaşılabilecek en uzun uzaklık önem taşımakta. Bilgi alış verişinde uzaklık arttığında, bilgi transfer hızı düşerken, ses aktarımında uzaklıkla beraber ses kalitesinde düşüş meydana gelmekte. Bilgi aktarım hızındaki düşüş çoğu zaman önemsenmesede, konu ses olunca kalite bozulması kabul edilemez olmakta.
Sonneteer, geliştirdiği kablosuz kaynaktan alıcılara ses aktarımını sağlayan ürünlerde kullanıcılara, kablosuz özgürlüğün yanında olabilecek en iyi ses kalitesinide bir arada sunuyor. İster USB portundan bağlanan BardUSB, isterse bütün ürünlerle uyumlu olarak çalışabilen BardOne olsun, cihazlar kaynaktan alınan ses sinyallerini alıcı hoparlörlere hiçbir sıkıştırma yapmadan ve kaliteyi bozmadan aktarıyor. Kablosuz veri iletişimi için 2.4GHz bandında radyo frekansı kullanan cihazlar 8 ayrı kanalda stereo yayın yapıyorlar.
BardOne ve BardUSB beraberlerinde BardOne RX ses alıcı ile beraber gelmekteler ve kullanıcı ne kadar fazla BardOne RX alıcı alırsa o kadar fazla odaya ses dağıtabilmekte. Firma ayrıca standart ses alıcıdan memnun olmayanlar için BardThree adında BardOne ve BardUSB'nin yaydığı sinyalleri alma kabiliyeti bulunan, direk prize takılarak kullanılabilen 120x65x65 mm boyutlarında ek bir alıcı cihazda üretmekte. Kanal başına 25W toplamda 50W RMS ses çıkışına sahip olan BardThree, anfisi bulunmayan hoparlörler ile de sorunsuzca kullanılabiliyor.
Sonneteer, tarafından sunulan kablosuz ses aktarım setleri 20 ile 40 metre arası uzaklıklarda çalışabiliyorlar. CD kalitesinde ses aktarım yetenekleri olan ürünler, 8 farklı kanaldan yayın yaptıkları için 8 farklı kaynaktaki ses istenirse herhangi bir parazit ve ya benzeri karışma yaşamadan değişik odalara kablosuz olarak aktarılabiliyor.
Sonneteer, şu an için sadece stereo ses aktarımı yapabilen ürünler üretiyor olsada gelecek nesil vericilerde SPDIF girişinede yer verecek ve bu sayede Dolby Digital ve DTS Surround ses aktarımı kablosuz olarak mümkün olacak. Cihazlar ev kullanımından daha çok kablolamanın sorun yaratacağı iş ortamları için düşünüldüklerinden fiyatları biraz pahalı. BardOne ve BardOne RX set halinde 825$ a satılmakta, BardUSB ve BardOne RX alıcı devrenin fiyatı ise 599$, eğer alıcı devre olarak daha kaliteli bir ürün olan BardThree'yi isterseniz bu sefer BardUSB ve BardThree beraber 700$ a mal olmakta.
Ses kalitesinden ödün vermediği için profosyonel kablosuz ses aktarımı gereken mekanlarda kullanılabilecek ürünler şu an için sadece yurtdışından temin edilebilmekteler.
http://www.sonneteer.co.uk/bard/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arkadaşlar kablo gerekmediğinden bahsediyolar da, sesi verercek hoparlörün veya sinyali alarak hoparlöre aktaracak alıcının sadece pille mi çalışacağını ön görüyorlar? Nerede bunların 220V besleme kabloları? Her hoparlörün yanına bir priz koyasım yok çünkü
.oO°Oo.
Bu sistemler daha çok uzak mekanlara sesi iletmek için kullanılıyor. Ve amfiye ihtiyaç duyulmuyor. Yani bir tuner ya da cd çaların ses çıkışlarını kullanmak yeterli. Örneğin beş katlı bir mekan düşünün, beş adet cd çalar alıp her katta ayrı tarz müzik dinletmek mümkün ama her hoparlörün yanına bir priz gerek.