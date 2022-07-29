Kodak film tesislerini batarya üretimi için dönüştürüyor

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Eski günlerinden çok uzakta olan ve ilaç sanayii gibi farklı sektörlere açılmak zorunda kalan Kodak şimdi de elektrikli araç bataryası üretimine başlıyor. Son dönemin gözde sektörü haline gelen EV batarya üretimi için mevcut tesisler kullanılacak.

Kodak yeni hamle yapıyor

Firma yaptığı açıklamada 35mm film üretmek için kullandığı tesisleri elektrikli araç bataryasına ayıracağını duyurdu. Wildcat süper hücre teknolojisi ile geliştirilen bataryalar daha verimli ve daha iyi gelir getirecek.

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Wildcat teknolojisi özel kimyasal kaplama gerektiren polimerlerden faydalanıyor. Kodak film üretim tesislerinde de bu teknik kullanıldığı için çok büyük bir dönüşüm olmadan batarya üretimine başlanabilecek. Bu da önemli bir maliyet tasarrufu anlamına geliyor.

Kodak film üretim tesislerinin değeri 70-80 milyon dolar değerinde. Firma tesisleri elden çıkarmak yerine elektrikli batarya işine girmeyi tercih etmiş zira elektrikli bataryalar yeri geldiğinde bir aracın maliyetinin yüzde 50’sini oluşturabiliyor. Bu da önemli bir gelir kapısı demek oluyor.

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