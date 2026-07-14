İstanbul'da plaka serileri bitmek üzere: Gözler yeni plaka formatında

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İstanbul'da artan araç sayısı nedeniyle plaka tahsisinde kullanılan harf grupları hızla tükeniyor. 2018 yılında uygulamaya alınan üç harfli plaka sisteminde de sona yaklaşılırken hususi araçlar için yalnızca beş harf grubunun kaldığı belirtiliyor. Olası çözüm seçenekleri arasında ise iptal edilen plakaların yeniden kullanıma açılması ve plaka formatının değiştirilmesi yer alıyor.

Hususi araçlar için beş harf grubu kaldı

Yeni araç satışlarının artması ve farklı illere kayıtlı araçların 34 plaka koduna geçirilmesi, İstanbul'daki plaka serilerinin beklenenden hızlı tüketilmesine neden oldu. 2018'de 34 AAB 001 formatına geçilmesiyle başlayan yeni sistemde bugün itibarıyla R harfiyle başlayan seriler kullanılmaya başlanmış durumda.

Mevcut durumda R serisinin ardından S, U, V, Y ve Z harf grupları bulunuyor. T harfiyle başlayan seriler ise ticari taksilere ayrıldığı için hususi araçlara verilemiyor. Bu nedenle kullanılabilecek harf gruplarının sayısı daha da azalıyor.

İstanbul'da yeni bir plaka harf grubunun tüketilmesi yaklaşık 6 ila 8 ay sürüyor. İstanbul dışındaki illerde ise kısa vadede benzer bir sorun öngörülmüyor.

İki farklı çözüm masada

Mevcut serilerin tamamen tükenmesi halinde iki alternatif üzerinde duruluyor. İlk seçenek, iptal edilen üç harfli plakaların yeniden tahsis edilmesi. Diğer seçenek ise plakalardaki rakam bölümünün dört haneye çıkarılması.

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Bu değişiklikle birlikte 34 XXX 0001 formatındaki plakaların kullanılmasının teknik olarak mümkün olduğu belirtiliyor. Mevcut plaka ölçülerinin üç harf ve dört rakamı desteklediği ifade ediliyor. Konuyla ilgili nihai kararın emniyet birimleri tarafından verilmesi bekleniyor.

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İstanbul'da plaka serileri bitmek üzere: Sadece 5 harf kaldı

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