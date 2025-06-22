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    Normal bisikleti 3 dakikada elektrikli bisiklete dönüştüren kit tanıtıldı: İşte fiyatı

    BYD ve Huawei gibi teknoloji devlerinden çıkan mühendislerin geliştirdiği Kamingo, sıradan bir bisikletin sadece birkaç dakika içerisinde elektrikli bisiklete dönüştürülmesini sağlıyor.

    Normal bisikleti 3 dakikada e-bisiklete dönüştüren kit: Kamingo Tam Boyutta Gör
    Elektrikli bisiklete geçiş yapmak isteyen ama mevcut bisikletinden vazgeçmek istemeyenler için harika bir çözüm geliştirildi. BYD ve Huawei gibi dev teknoloji firmalarının eski mühendisleri tarafından geliştirilen Kamingo, normal bisikletlerin yalnızca 3 dakikada elektrikliye dönüştürülmesini sağlıyor.

    Kamingo'nun dönüşüm kiti motor, batarya ve kontrol ünitesi olmak üzere üç temel bileşenden oluşuyor. Arka tekerleğe monte edilen motor, 900 gram ağırlığında ve 250W nominal güce sahip. Lastiğe temas kuvvetini otomatik olarak ayarlayan motorun maksimum çıkabildiği güç ise 750W. Ünite 40 Nm tork üretiyor. Avrupa'da azami hız 25 km/s ile sınırlı, ancak ABD versiyonu 32 km/s'ye kadar çıkabiliyor.

    Normal bisikleti 3 dakikada e-bisiklete dönüştüren kit: Kamingo Tam Boyutta Gör

    Üçü farklı sürüş modu

    Kullanıcılar için üç sürüş modu mevcut. Motorun tamamen devre dışı olduğu bekleme modu. Kadans sensörü sayesinde pedallama gücünüze göre destek sağlayan pedal yardım asistanı. Son olarak tamamen elektrikli seyir modu. Dönüşüm kiti hemen hemen her bisiklete uyumlu olsa da, doğru şekilde monte edilip sorunsuz çalışabilmesi için lastik türü, fren sistemi ve kadro yapısı belirli gereksinimleri karşılamalı.

    Normal bisikleti 3 dakikada e-bisiklete dönüştüren kit: Kamingo Tam Boyutta Gör
    Kitin 266 Wh kapasiteli bataryası da dikkat çekici özellikler sunuyor. 1.4 kg ağırlığında ve bisikletin suluk kısmına kolayca yerleştiriliyor. Tam şarj süresi 3 saat ve minimum pedal desteğiyle 90 km'ye kadar menzil vaat ediyor. Ayrıca bataryayı USB çıkışı sayesinde telefon ve diğer cihazlar için powerbank olarak da kullanmak mümkün.

    Akıllı uygulama desteği

    Gidona monte edilen kontrol ünitesi, sürüş bilgilerini gösteren bir ekranla geliyor. Bluetooth üzerinden bağlanan mobil uygulama ile şarj seviyesini, sürüş istatistiklerini takip edebilir ve hatta motoru kilitleyebilirsiniz. Tüm sistemin toplam ağırlığı sadece 2.3 kilogram. Kamingo'nun en büyük avantajlarından biri, kurulum kolaylığı. Motor braketi bir kez monte edildikten sonra, sistem 10 saniye gibi kısa bir sürede kullanıma hazır hale gelebiliyor.

    Normal bisikleti 3 dakikada e-bisiklete dönüştüren kit: Kamingo Tam Boyutta Gör
    Elektronik aksam IP66 su ve toz geçirmezlik standardına sahip, yani yağmurda da rahatça kullanılabilecek yapıda. Frenleme sırasında enerji geri kazanımı (rejeneratif frenleme) desteği mevcut. Ayrıca olası kazalarda sistemi durduran otomatik kapanma özelliği de var. Çalışırken çıkardığı ses ise sadece 56 dB, bu da oldukça sessiz olduğu anlamına geliyor.

    Kamingo dönüşüm kiti, şu anda Kickstarter platformunda 349 dolardan başlayan erken erişim fiyatlarıyla sunuluyor. Perakende satış fiyatı 589 dolar olarak belirlendi. Kitin içinde tüm montaj parçaları ve batarya için manyetik kablosuz şarj cihazı da yer alıyor. Dünya genelindeki siparişlerin bu yılın Aralık ayında gönderilmeye başlanacağını da belirtelim.

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