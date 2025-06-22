Normal bisikleti 3 dakikada elektrikli bisiklete dönüştüren kit tanıtıldı: İşte fiyatı

Kamingo'nun dönüşüm kiti motor, batarya ve kontrol ünitesi olmak üzere üç temel bileşenden oluşuyor. Arka tekerleğe monte edilen motor, 900 gram ağırlığında ve 250W nominal güce sahip. Lastiğe temas kuvvetini otomatik olarak ayarlayan motorun maksimum çıkabildiği güç ise 750W. Ünite 40 Nm tork üretiyor. Avrupa'da azami hız 25 km/s ile sınırlı, ancak ABD versiyonu 32 km/s'ye kadar çıkabiliyor.
Üçü farklı sürüş modu
Kullanıcılar için üç sürüş modu mevcut. Motorun tamamen devre dışı olduğu bekleme modu. Kadans sensörü sayesinde pedallama gücünüze göre destek sağlayan pedal yardım asistanı. Son olarak tamamen elektrikli seyir modu. Dönüşüm kiti hemen hemen her bisiklete uyumlu olsa da, doğru şekilde monte edilip sorunsuz çalışabilmesi için lastik türü, fren sistemi ve kadro yapısı belirli gereksinimleri karşılamalı.
Akıllı uygulama desteği
Gidona monte edilen kontrol ünitesi, sürüş bilgilerini gösteren bir ekranla geliyor. Bluetooth üzerinden bağlanan mobil uygulama ile şarj seviyesini, sürüş istatistiklerini takip edebilir ve hatta motoru kilitleyebilirsiniz. Tüm sistemin toplam ağırlığı sadece 2.3 kilogram. Kamingo'nun en büyük avantajlarından biri, kurulum kolaylığı. Motor braketi bir kez monte edildikten sonra, sistem 10 saniye gibi kısa bir sürede kullanıma hazır hale gelebiliyor.
Kamingo dönüşüm kiti, şu anda Kickstarter platformunda 349 dolardan başlayan erken erişim fiyatlarıyla sunuluyor. Perakende satış fiyatı 589 dolar olarak belirlendi. Kitin içinde tüm montaj parçaları ve batarya için manyetik kablosuz şarj cihazı da yer alıyor. Dünya genelindeki siparişlerin bu yılın Aralık ayında gönderilmeye başlanacağını da belirtelim.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: