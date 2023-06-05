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    Kask kamerası olarak da kullanılacak en iyi aksiyon kameraları (2023)

    Birbirinden güzel aksiyon kamera önerileri burada! İşte su altında ve motosiklet kask kamerası olarak da kullabileceğiniz 2023'ün en iyi aksiyon kameraları:    
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    Aksiyon kameraları, yüksek çözünürlük, dayanıklılık, su geçirmezlik ve hareket sabitleme gibi önemli özellikleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca kullanım kolaylığı, yüksek pil ömrü ve aksesuar seçenekleri bu kameraları cazip kılıyor. Haliyle kask kamerası olarak da bu cihazlar kullanılabiliyor. Heyecan verici anlarınızı yüksek görüntü kalitesiyle ölümsüzleştirmek istiyorsanız, işte 2023 yılında alınabilecek en iyi aksiyon kamerası tavsiyeleri:

    En iyi aksiyon kameraları 📸
    Marka-Model 📜 Fiyat 💲
    DJI Osmo Action 3 Standart Combo 4K 9.139 TL
    AKASO Brave 4 2.499 TL
    SJCAM SJ4000 1.499 TL
    GoPro HERO 10 11.818 TL
    GoPro HERO 11 13.899 TL
    DJI Osmo Action 3 Adventure Combo 4K 12.498 TL
    GoPro Max 11.599 TL
    AKASO V50X 2.499 TL
    AKASO EK7000 1.999 TL

    Bu ürünleri, motosiklet kask kamerası ya da su altı kamera olarak da kullanabilirsiniz. Aksiyon kamerası fiyatları zaman içinde değişiklik gösterebilir.

    1️⃣ DJI Osmo Action 3 Standard Combo 4K

    DJI Osmo Action 3 Standard Combo 4K aksiiyon kamerası Tam Boyutta Gör
    DJI Osmo Action kamera, 4K kalitesinde ve 155° görüş açısında videolar çekmenize olanak tanır. Engebeli arazilerde gezinirken ya da bisiklet sürerken Horizon Steady özelliği ile görüntüyü sabit tutar. Ayrıca Active Track takip yeteneği ile hareketli nesneleri takip edip onlara odaklanır. Sizlere aksiyon kamerası tavsiyesi olarak gösterdiğimiz bu DJI kamera, 160 dakikalık pil ömrü ve -20° C'ye kadar dayanabilir ve Aksiyon kamerası kaç saat kayıt yapar? sorusuna cevap olarak 150 dakikalık kesintisiz kayıt yapabilir.
    • Montaj: Dji Osmo Action kamerasında yatay ve dikey montaj aksesuarları ile birlikte gelmekte.
    • Bellek türü: Micro SD kart takılabilir.
    • Maksimumum çözünürlük: Bu aksiyon kamerası 12 MP çözünürlüğüe sahip.
    • Ekran özellikleri: Dokunmatik ekrana sahip.
    • Dayanıklılık: 1,5 metreye kadar düşmeye karşı dayanıklı ve su altında 52 metre derinliğe kadar su geçirmez.

    DJI Osmo Action 3 Standard Combo 4K Kullanıcı Yorumları 💭

    ✍️ Kullanımı kolay Türkçe menü sesli komut ve geniş açısı gayet iyi, renkler başarılı beğendim. Tavsiye ediyorum.

    ✍️  Kullanım kolaylığı, pil ömrü, dikey/yatay kullanabilme, hızlı tak-çıkar aparatı daha bir çok özelliği ile harika bir aksiyon kamerası olmuş.

    2️⃣ AKASO Brave 4

    AKASO Brave 4 aksiyon kamerası Tam Boyutta Gör
    AKASO Brave 4, 4K çözünürlükte video kaydı yapabilen ve 20 MP çözünürlükte fotoğraf çekebilen bir WiFi destekli aksiyon kamerası tavsiyelerimizden bir model. Ayrıca 30 metreye kadar su geçirmezlik özelliğiyle en iyi su altı aksiyon kameralarından biri olma niteliğinde. 2 inçlik bir ekrana sahip olan Brave 4, dahili elektronik görüntü sabitleme özelliği ve geniş açı lensi ile etkileyici aksiyon çekimlerini yapmanıza olanak tanır. Wi-Fi özelliği sayesinde telefona bağlanabilir ve çekimleri uzaktan kontrol edilebilirsiniz.
    • Ekran: Bu aksiyon kamerası dokunmatik ekrana sahip değil.
    • Kullanım: Uzun ömürlü kullanım sunmakta.
    • Kamera çözünürlüğü: 20 MP kameraya sahip.
    • Kart okucuyusu: Micro SD kart ile kullanabilirsiniz.
    • Aksesuarlar: Dikey ve yatay çekim yapabileceğiniz aksesurlar ile birlikte gelmekte.

    AKASO Brave 4 Aksiyon Kamerası Kullanıcı Yorumları 💭

    ✍️  Bu aksiyon kamerasını 2 aydır herhangi bir sorunla karşılaşmadan kullanıyorum. Bu fiyata göre çok iyi işler çıkartıyor, satın almanızı tavsiye ederim.

    ✍️ Bunu dalış için aldım ve görüntü ve video kalitesinden oldukça etkilendim. Pek çok aksesuarla birlikte geliyor.

    3️⃣ SJCAM SJ4000

    SJCAM SJ4000 aksiyon kamerası Tam Boyutta Gör
    SJCAM SJ4000 , 4K çözünürlükte video kaydı yapabilen ve 12MP çözünürlükte fotoğraf çekebilen en iyi aksiyon kameralarından birisi. Bu kompakt kamera, 30 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip. WiFi özelliği sayesinde akıllı telefonlara bağlayabilir ve çekimleri uzaktan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, 170 derecelik geniş açılı lensi, dahili ekranı ve çeşitli çekim modlarıyla size aksiyon kamerası önerilerimiz arasında. SJCAM aksiyon kamerası spor etkinlikleri, su altı aktiviteleri için iyi bir seçenek olabilir.
    • Ekran boyutu: 2 inç LCD ekrana sahip.
    • Kamera Lensi: Maksimum 12 MP ve 4032x3024 piksel fotoğraf çekebilirsiniz.
    • Batarya: 900 mAh değiştirlebilir bataryası mevcut.
    • Ağırlık: 58 gr
    • Sensör tipi: CMOS sensör ile titremeyi önler.

     SJCAM SJ4000 Aksiyon Kamerası Kullanıcı Yorumları 💭

    ✍️ 1080p 60 fps gerçekten iyi, fiyat performans olarak benim işimi gördü.

    ✍️ Kamera beklentilerimi fazlasıyla karşılıyor, çok memnunum. Almayı düşünüyorsanız öneriyorum.

    4️⃣ GoPro Hero 10

     GoPro Hero 10 aksiyon kamerası Tam Boyutta Gör
    Hero 10, GoPro'nun en iyi aksiyon kamerası modeli olabilir. Bu kamerayla 5.3K çözünürlükte video kaydı yapabilir ve 23.6 MP lensi ile kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Yenilenmiş GP2 işlemcisi sayesinde daha hızlı ve gelişmiş performans sunar. Ayrıca, daha fazla ayrıntı, renk ve kontrast sağlayan HyperSmooth 4.0 görüntü sabitleme teknolojisi, hatta yeni nesil TimeWarp 3.0 zaman atlamalı video özelliğine sahip. Sizlere en iyi aksiyon kamerası tavsiyesi olarak sunduğumuz GoPro Hero 10, yüksek kaliteli aksiyon çekimleri yapmak isteyenler için güçlü bir seçenek.
    • Fotoğraf ve video kalitesi: 5.3K 60 fps video çekmeye izin verir ve maksimum 23 MP'lik fotoğraflar çekebilirsiniz. 
    • Web kamerası özelliği: GoPro'nuzu web kamerası olarak kullanabilirsiniz.
    • Su geçirmez kamera özelliği: Tamamen su geçirmez ve dayanıklı bir tasarıma sahip.
    • Uzun ömürlü pil: 1720 mAh şarj edilebilir pil ile sık sık pil değiştirmenize gerek yok.

    GoPro Hero 10 Kullanıcı Yorumları 💭

    ✍️En iyi aksiyon kamerası, muhteşem çekimler yapıyor. Severek kullandığım bir ürün tavsiye ederim.

    ✍️ Görüntü kalitesi çok iyi, stabilizasyon mükemmel gerçekten bunlara söyleyecek söz yok.

    5️⃣ GoPro HERO 11

    GoPro HERO 11 aksiyon kamerası Tam Boyutta Gör
    En iyi su altı kamerası niteliğinde olan GoPro Hero 11 aksiyon kamerası, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmenize olanak tanıyor. Yeni görüntü sensörü ile 27 MP'lık fotoğraflar ve 5.3K 60 fps videolar çekebilirsiniz. Ayrıca normal hızda farkedilmeyen ayrıntıları görebilmek için 8x ağır çekim özelliği de mevcut. HyperSmooth sensörü ile kusursuz çekimler yapmanıza olanak sağlayan GoPro kamera, en iyi aksiyon kamerası önerilerimiz arasında yer alıyor.
    • Uygulama: GoPro Quick uygulamasını fotoğraf formatını ayarlamak ve çekimlerinizi düzenlemek için kullanabilirsiniz. 
    • AutoBoost: Bu özellik sayesinde 4:3 görüntü fotmatında çekimler için en iyi sabitlemeti sunmakta.
    • Ekran: Ön ve arkada olmak üzere 2 adet ekranı bulunmaktadır.
    • Telefon bağlantısı: GoPro'nuzu telefona bağlayarak videolarınızı ve fotoğraflarınızı anlık oalrak telefonunuzda görebilirsiniz.

    GoPro Hero 11 Kullanıcı Yorumları 💭

    ✍️ HERO 11'in görüntü sabitleme özelliği, titreşimli ortamlarda bile net ve pürüzsüz videolar çekme imkanı sunuyor. Bu özellik bilhassa motosiklet yarışı, dalış ve sörf gibi hareketli sporlarla uğraşanlar için harika bir avantaj.

    ✍️ GoProHERO 11'in kullanıcı dostu bir arayüze sahip olması da takdir edilesi bir nokta. Menüler kolayca gezilebiliyor ve kameranın ayarlarını hızlıca değiştirebiliyorum. Ayrıca, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı özellikleri sayesinde telefonumla kamerayı kolayca senkronize edebiliyor ve çektiğim fotoğraf ve videoları hızlıca paylaşabiliyorum.

    6️⃣ DJI Osmo Action 3 Adventure Combo 4K

     DJI Osmo Action 3 Adventure Combo 4K Su geçirmez kamera Tam Boyutta Gör
    En DJI Osmo en iyi su altı aksiyon kamerası niteliğinde olan bu model 4K ögrüntü kalitesi ve 155°'lik geniş açısı ile sizlere en iyi aksiyon kamerası tavsiyelerimizden birisi. HorizonSteady ve ActiveTrack sensörleri ile mükemmel bir şekilde sabitlenmiş görüntüler sunar. Suya dayanıklı aksiyon kamerası özelliği ile dalış anlarınızı rahatlıkla kaydedebilirsiniz. Ayrıca -20 dereceye kadar düşük sıcaklıkta çalışmasını sürdürür.
    • Dikey ve yatay montaj: Zahmetsiz hızlı montaj tasarımı ile DJI Osmo aksiyon kamerasını dikey ve yatay olarak sabitleyebilirsiniz.
    • Ağırlık: 110 gr
    • Pil ömrü: 150 dakikaya kadar aktif kullanım sunmakta.
    • Lens türü: 2.8 f maksimum diyafram ve geniş açılı lense sahip.

     DJI Osmo Action 3 Adventure Combo 4K Kullanıcı Yorumları 💭

    ✍️ 10 bit renk derinliğinde D-Cinelike renk profilinde kayıt yapılabilmesi, ufuk çizgisini tamamen sabitleyebilmesi gibi özelliklerle birlikte özellikle adventure combo ile gelen 2 extra batarya oldukça güzel görünüyor. Tavsiye ediyorum.

    ✍️ Dji aksiyon kamerası Raw çekim yaparak bu çekimleri daha sonra düzenleme imkanı sağlıyor ki benim için en önemli artılardan birisi.

    7️⃣ GoPro Max

    GoPro Max aksiyon kamerası Tam Boyutta Gör
    GoPro Max, en iyi aksiyon kamera markası GoPro'nun 360 derece çekim yapabilen bir modeli. En iyi GoPro hangisi? sorusunun cevabı olabilecek bu kamera, 5.6K çözünürlükte 360 ​​derecelik videoyu kaydedebilir ve 16.6MP 360 ​​derecelik fotoğraflar çeker. Zira İki adet geniş açılı lensi bulunmakta ve HyperSmooth görüntü sabitleme teknolojisiyle pürüzsüz videolar çekmenizi sağlar. Ayrıca kullanıcı dostu bir uygulamaya ve birçok çekim özelliğine sahip. GoPro Max, yaratıcı ve etkileyici 360 derece aksiyon çekimleri yapmak isteyenler için en iyi aksiyon kamerası önerilerimizden.
    • Dijital lensler: Dar, doğrusal, geniş açı ile çekim yapabileceğiniz dijital lensleri bulınmakta.
    • Yönelimli ses kaydetme: Sesin kameranın hangi tarafından geldiğini belirleminize olanak tanır.
    • Vlog çekimi: Vlog çekimi için oldukça kullanışlı özelliklere sahip.
    • Ekran türü: Bu GoPro aksiyon kamerası 1.95 inçlik LCD ekrana sahip.

    GoPro Max Kullanıcı Yorumları 💭

    ✍️Uzun zamandan beri aktif kullanıyorum uygulaması ile video ve fotoları telefona çok rahat atabiliyorum. Rahat ve akıcı kullanım sağlıyor.,

    ✍️ Kameranın çekim kalitesi ve cep telefonunu yazılımı çok iyi. Eğer almayı düşünüyorsanız öneriyorum.

    8️⃣ Akaso V50X 4K Aksiyon Kamerası

    Akaso V50X 4K Aksiyon Kamerası Tam Boyutta Gör
    AKASO V50X, 4K çözünürlükte video kaydı yapabilen ve 20MP'lik fotoğraflar çekebilen aksiyon kamerası önerilerimizden. Bu kompakt ve kullanıcı dostu kamera, su geçirmez kasa ile birlikte geliyor ve 40 metreye kadar su altında kullanılabilir. V50X, gelişmiş dijital görüntü sabitleme özelliğine sahip, bu da net videolar çekmenizi sağlar. Ayrıca, 170 derece geniş açılı lens, Wi-Fi bağlantı özelliği ve 2 inçlik dokunmatik ekranıyla kolay kullanım sağlar. V50X, spor aktiviteleri için en iyi su altı aksiyon kamerası olabilir.
    • Ekran: Bu aksiyon kamerası renkli dokunmatik ekrana sahip.
    • Görüntü sabitleme: Entegre elektronik görüntü sabitlemesi (EIS) hareketleri tahmin eder ve kameranın sallanması videolarda belli olmaz.
    • Aksesuarlar: Kamera ile birlikte çeşitli aksesuarlar da gelmekte.
    • Telefon uyumluluğu: iOS ve Android telefonlara Wi-Fi ile bağlayabilirsiniz.

    AKASO V50X Aksiyon Kamerası Kullanıcı Yorumları 💭

    ✍️ AKASO V50x'i birkaç gün önce aldım, zevkle kullanıyorum. Kullanımı çok kolay, öneriyorum.

    ✍️ Sürüş Modu harika çalışıyor ve harici güç uygulandığında kamera açılacak ve kayıt yapacak şekilde ayarladım.

    9️⃣ AKASO EK7000 4K

    AKASO EK7000 4K aksiyon kamera Tam Boyutta Gör
    AKASO EK7000 4K, uygun fiyatlı en iyi aksiyon kamerası tavsiyelerimizin sonuncusu. 4K çözünürlükte video kaydı yapabilir. Bu kompakt kamera, 12MP'lik fotoğraflar ve su geçirmez kılıfla birlikte 30 metreye kadar su altında kullanılabilir. AKASO aksiyon kamerası, 170 derece geniş açılı lens ve dahili Wi-Fi bağlantısıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Ayrıca, 2 inçlik ekran sayesinde çekimleri önizleyebilir ve ayarları yapabilirsiniz.
    • Video çözünürlüğü: 4K 25 fps ve 2.7K 30 fps video çekebilirsiniz.
    • Kumanda: Kablosuz bileklik ile uzaktan kumanda edilebilir.
    • Ağırlığı: 56 gr
    • Batarya: AKASO Aksiyon kamerası 2 adet şarj edilebilir 1050 mAh pil ile birlikte geliyor.

     AKASO EK7000 4K Aksiyon Kamerası Kullanıcı Yorumları 💭

    ✍️ Bir süredir kullanıyorum ve bu fiyata göre görüntü performansı çok iyi, tavsiye ederim.

    ✍️ Uzun araştırmalar sonucu uygun fiyatlı bir aksiyon kamerası arıyordum, bunu buldum. Bu kamera benim ihtiyaçlarımı fazlasıyla karşılıyor.

    Aksiyon kamerası alırken nelere dikkat edilmeli 🤔

    Aksiyon kamerası satın almayı düşünüyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Kendinize uygun olduğunu düşündüğünüz en iyi aksiyon kamerasını alırken şunlara dikkat etmelisiniz ⬇️

    1. Dayanıklılık
    2. Çözünürlük
    3. Pil ömrü
    4. Güvenilir bir marka
    5. Kullanıcı yorumları
    6. Aksesuarlar
    7. Ne amaçla kullanılacağı
    8. Bağlantı özellikleri
    9. Sensörler

    En İyi Aksiyon Kamera Tavsiyeleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 15662

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