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LaCie 4big Quadro ile 6TB'lık depolama alanı sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,1b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LaCie 4big Quadro ile 6TB'lık depolama alanı sunuyor
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Depolama çözümleri üreticisi LaCie, tasarımında Neil Poulton imzası bulunan yeni bir harici depolama çözümü daha hazırladı. 4big Quadra adı verilen yeni model 3.5" boyutunda 4 sabit diske ev sahipliği yapabiliyor. 222 x 180 x 175 mm boyutlarında olan sürücü ayrıca RAID desteğine de sahip.

Seagate'in 1.5TB'lık depolama alanı sunan Barracuda 7200.11 modelinin dört tanesiyle 6TB'lık depolama alanı sunabilen LaCie 4big Quadra, kullanıcıların verilerini yedekleyebilmesi için Genie Backup Manager Pro ve Intego Backup Manager Pro yazılımlarıyla birlikte geliyor.

PC ve Mac sistemler ile kullanılabilen yeni depolama çözümü USB 2.0, FireWire 400, 800 ve eSATA arabirimlerini de destekleyerek kullanıcılara esnek kullanım olanağı tanımayı da hedefliyor. LaCie 4bg Quadro'nun yurt dışı etiket fiyatı 1749$ olarak belirlenmiş.

LaCie 4big Quadro ile 6TB'lık depolama alanı sunuyor
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TikaMasala 11 yıl
1749 dolara bunun gibi iki tane pc kasası toplanır içinde 4x1 tb harddisk bulunan
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Penryn 11 yıl

Orjinalden alıntı: muratremix

1749 dolara bunun gibi iki tane pc kasası toplanır içinde 4x1 tb harddisk bulunan



Hocam sana katılıyorum o fiyat ne ölee.Bunda 4 lü Raid var sanırım hızı baya iyidir E-sata kullandın mı bide ama fiyatı çokkk.
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